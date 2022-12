Moscerini in casa: cause e rimedi naturali per debellarli

I moscerini sono dei piccoli insetti, grandi solo qualche millimetro, che si annidano nei giardini intorno a ristagni di acqua. Spesso però vengono attratti anche nelle nostre case a causa di frutta e verdure in decomposizione, spazzatura e altri fattori. Liberarsi dei moscerini in modo naturale è possibile grazie a un'accurata igiene delle superfici, alle piante aromatiche e agli oli essenziali.

Fonte immagine: Pixabay

I moscerini in casa sono tanto piccoli quanto fastidiosi, anzi, fastidiosissimi. Questi insetti microscopici sono presenti praticamente in ogni angolo del Pianeta. Puoi trovarli in Italia, in Giappone e in Scozia, dove quello dei moscerini è un tema molto caldo, dal momento che alcune specie di questi insetti tendono a pungere ripetutamente il viso dei malcapitati passanti.

E puoi trovarli anche nella tua cucina.

Solitamente, i “nostri” moscerini, quelli maggiormente diffusi in Italia, non causano particolari fastidi, ma in alcuni periodi dell’anno possono presentarsi in massa nei giardini, invadere le nostre case in cerca di cibo e di un alloggio accogliente dove deporre le loro uova.

Quale luogo migliore se non la nostra fruttiera sul tavolo, o i sottovasi delle piante da interno o in giardino?

Ma esistono dei metodi per mandare via i moscerini, magari senza ucciderli? La risposta è affermativa. In questo articolo impareremo a sbarazzarci di questi piccolissimi e fastidiosi insetti.

Prima, però, conosciamo meglio il nostro “nemico”. Cosa sono esattamente questi moscerini?

Che cosa sono i moscerini?

Fonte: Pixabay

Con questa parola (moscerino) tendiamo a indicare un ampio numero di microscopici insetti, degli alati membri dell’ordine dei Ditteri. A differenza delle mosche, come si evince già dal nome, i moscerini hanno delle dimensioni molto più piccole.

Solitamente non superano i 2-5 millimetri di lunghezza. Alcune specie possono pungere le persone e gli animali, succhiarne il sangue, e altre ancora, come i moscerini Phlebotominae, i flebotomi e i Simuliidae, mosconi, sono persino portatori di malattie.

In moltissimi altri casi, però, i moscerini che invadono le nostre case e i nostri giardini sono innocui e rispondono al nome scientifico di Drosophila melanogaster. Probabilmente li conoscerai con il nome di “moscerini della frutta” o dell’aceto, o anche con il nome di drosofile.

Moscerini della frutta: conosciamoli meglio

I moscerini dell’aceto o della frutta hanno caratteristici occhi di colore rosso, un corpo giallo-marroncino e ali traslucide e colorate. A differenza di alcuni stretti parenti, questo tipo di moscerino non punge e non morde l’uomo, non è vettore di malattie.

È piuttosto fastidioso però trovarlo in casa, specialmente se è accompagnato da altri membri della sua specie, con i quali ama banchettare sulle nostre ciotole di frutta e verdure. Come potrai immaginare, infatti, questo insetto è attratto soprattutto dalle sostanze zuccherine, ecco perché adora nutrirsi di frutta marcescente o marcia.

Sebbene abbia una vita relativamente breve, visto che i moscerini della frutta vivono in media circa 10-12 giorni, questi insetti sono estremamente prolifici. Nel corso della loro vita, le drosofile sono in grado di deporre fino a 600 uova. Ma dove depongono queste uova i moscerini? I luoghi preferiti sono quelli in cui vi sono acque stagnanti oppure la frutta.

Fra pochissimo vedremo perché spesso troviamo dei moscerini in casa, sul soffitto, in cucina o in bagno. Prima, però, vogliamo ricordare che con il termine “moscerino” solitamente si tendono a identificare specie anche molto diverse di insetti, incluse delle piccole mosche o pappataci, accomunate fra loro dalle dimensioni molto contenute.

In alcuni casi, quindi, i rimedi naturali che vedremo potrebbero non funzionare a causa di una inesatta identificazione dell’insetto.

Moscerini in casa: perché e come arrivano?

Fonte: Pixabay

Cosa vuol dire quando ci sono tanti moscerini in casa? Praticamente presenti in ogni angolo della Terra e quindi anche nella nostra casa, questi piccoli insetti vengono attratti dalle nostre cucine e dai nostri giardini per delle ragioni ben precise. Conoscere queste ragioni, renderà più semplice il nostro compito, quello di evitare che possano invadere i nostri spazi.

Per cui, vediamo quali sono i fattori che attirano i moscerini in casa:

Elevata umidità negli ambienti domestici

domestici Frutta e verdura molto maturi e prossimi alla decomposizione: le femmine di moscerino prediligono queste superfici per deporre le loro uova, in modo che le larve ricevano sufficiente nutrimento in ogni fase della crescita

Liquidi e prodotti organici in fermentazione

Bidoni della spazzatura , specialmente quelli dell’umido, che vengono svuotati raramente

, specialmente quelli dell’umido, che vengono svuotati raramente Piante con marciume o fiori marci o in via di decomposizione

o o in via di decomposizione Feci di animali domestici non adeguatamente pulite in giardino o nei pressi della casa

Acqua stagnante, come quella che si può formare nelle vaschette della biancheria in veranda o nei sottovasi delle piante.

Date le loro dimensioni spesso piccolissime, i moscerini riescono a oltrepassare indisturbati le zanzariere che applichiamo con tanta cura all’inizio dell’estate. Per questo motivo, se quello dei moscerini in casa è un problema per te molto fastidioso, ti consigliamo di scegliere delle zanzariere a maglia stretta o in tessuto, in modo da evitarne l’ingresso.

Moscerini in casa: come eliminarli?

Fonte: Pixabay

A questo punto sappiamo perché vengono i moscerini in cucina, in bagno e negli altri ambienti domestici, ma come possiamo fare per eliminare i moscerini in casa?

La buona notizia è che esistono degli accorgimenti e dei rimedi per eliminare questi insetti rispettando comunque l’ambiente. Parlando di drosofile, abbiamo infatti a disposizione numerosi rimedi naturali che torneranno molto utili. Vediamo quelli da adottare sin da adesso.

Conservazione dei cibi

Sappiamo ora che i moscerini sono attratti dalla frutta e dalla verdura, specialmente se già piuttosto matura o in via di decomposizione.

Ne consegue che, per evitare che questi insetti si sentano invitati in casa nostra, basterà evitare di lasciare cibi di questo tipo sul tavolo della cucina o in sala da pranzo, specialmente durante i mesi estivi.

Il loro profumo verrebbe interpretato da moscerini e altri insetti come un vero invito a un banchetto. Riponi la frutta in frigo per evitare ogni rischio. Lo stesso vale per altri alimenti e bevande, soprattutto quelle più zuccherine, ma anche vino e aceto.

Inoltre, controlla regolarmente il cestino delle patate e delle cipolle. Poiché si tratta di alimenti che non usiamo tutti i giorni, potremmo facilmente non notare che alcune patate si stanno rovinando, ciò attirerebbe nuovamente i nostri sgraditi moscerini.

Controlla i ristagni di acqua in casa

Sia in casa che in giardino, i ristagni di acqua sono considerati un invito a nozze per moscerini e altri insetti. Questi animali, non dimentichiamolo, sono molto attratti dall’umidità, per cui sarà importante controllare i sottovasi delle piante, vaschette, ciotole degli animali domestici, grondaie e altri punti della casa in cui potrebbe accumularsi dell’acqua stagnante.

Occhio alla spazzatura

Sappiamo che i moscerini apprezzano la spazzatura, specialmente quella organica. Ricorda di svuotare e pulire regolarmente il contenitore dell’umido, utilizzando del bicarbonato di sodio per igienizzare in modo approfondito.

Inoltre, assicurati sempre che i bidoni siano ben chiusi.

Moscerini in casa e sulle piante

Un altro punto di ritrovo dei moscerini è rappresentato dalle nostre piante. Abbiamo già parlato della questione “sottovasi” nel punto dedicato ai ristagni di acqua, ma ricorda che anche parti di piante marce o in decomposizione possono attirare questi insetti.

Oltre a controllare i sottovasi dopo ogni irrigazione, sarà quindi importante rimuovere le parti della pianta marce o rovinate. Fertilizza regolarmente, sempre in base alle necessità della pianta, il terreno per scoraggiare l’arrivo dei moscerini.

In questo modo non solo ne ridurrai la presenza, ma farai anche un grande favore alle tue piante.

Prenditi cura del tuo giardino

Allontanare i moscerini dal giardino significa tenerli alla larga anche dalla casa. Poiché questi insetti sono attirati dalla luce, in giardino potresti quindi predisporre un’illuminazione meno intensa, o spostare le lampade in punti più distanti dalla casa.

Come in casa, anche in giardino bisognerà inoltre eliminare l’acqua stagnante, evitare di lasciare rifiuti senza coperchio e raccogliere e pulire regolarmente gli escrementi degli animali domestici quali cani, gatti, tartarughe e così via, per evitare di attirare i moscerini.

Per allontanare ulteriormente questi insetti, puoi anche piantare delle piante di citronella in giardino e nei pressi della casa, oppure potresti utilizzare candele alla citronella o altri prodotti repellenti.

Moscerini in casa: occhio alle tubature

Dal momento che i moscerini amano umidità e acqua stagnante, è importante controllare anche le tubature e mantenerle ben pulite, in modo da evitare che questi insetti possano annidarvisi.

Rimedi naturali contro i moscerini

Fonte: Pixabay

È possibile eliminare i moscerini dalla casa in modo naturale? Oltre a pulire le superfici ed eliminare umidità e frutta in decomposizione, esistono dei rimedi naturali contro i moscerini che possono aiutarti a risolvere questo fastidioso problema.

Per poter agire in modo efficace, bisogna prima capire cosa odiano i moscerini.

Piante aromatiche in balcone

Questi piccoli insetti non amano affatto il profumo delle erbe aromatiche, soprattutto rosmarino, menta e origano, per cui potresti posizionare queste piante sul tuo balcone per scoraggiarne l’arrivo.

Oli essenziali anti moscerino

Anche gli oli essenziali possono venire in nostro aiuto. In particolare, i moscerini odiano l’odore dell’olio essenziale di melaleuca, o Tea Tree Oil, quello di citronella, l’olio essenziale di rosmarino, di lavanda ed eucalipto.

Potresti dunque versare alcune gocce di uno di questi oli essenziali su un panno, da appendere alle finestre e alle porte di casa, in modo da respingere i moscerini.

Sacchetti di plastica appesi

Per la serie “strano ma vero”, si pensa che appendere dei sacchetti di plastica pieni d’acqua, come quelli per surgelare gli alimenti, alle finestre o alle porte, possa tenere alla larga i moscerini.

Il motivo è semplice: gli insetti confonderanno questi sacchetti con delle grandi ragnatele, per cui si terranno debitamente alla larga dal potenziale pericolo.

Infestazione di moscerini in casa: che fare?

Fonte: Pixabay

I rimedi che abbiamo appena visto possono risultare utili per un problema limitato a pochi moscerini o a un breve lasso di tempo. Quando il problema diventa più di un semplice fastidio, cioè quando ci troviamo alle prese con una vera infestazione di moscerini, per prima cosa può essere utile applicare un repellente per insetti, in modo da tenerli alla larga dalle persone.

In commercio è possibile acquistare molti repellenti o anche degli insetticidi per moscerini e trappole che dovrebbero ridurre la portata del problema.

Nei casi più gravi, però, raccomandiamo di consultare un esperto nella disinfestazione dei moscerini.

