Cosa significa vedere una coccinella gialla?

Le coccinelle gialle portano fortuna? Se le coccinelle rosse sono considerate dei piccoli portafortuna con le ali, quelle gialle lo sono ancor di più. A questi animali sono attribuiti numerosi significati, da quello della prosperità all’abbondanza alla protezione e alla ricchezza economica. Scoprire cosa significa vedere una coccinella gialla potrebbe davvero sorprenderti.

Fonte immagine: Pixabay

Cosa significa vedere una coccinella gialla? Se questo piccolo insetto si è da poco poggiato sul tuo braccio o è venuto a salutarti in sogno, probabilmente ti starai chiedendo cosa significhi e quali potrebbero essere i significati spirituali e simbolici da riconoscere. Molto spesso, infatti, tendiamo ad associare simbolismi e significati nascosti ad animali, piante e minerali che entrano, anche solo per un breve istante, a far parte della nostra vita.

Sappiamo bene che la coccinella rossa è associata a concetti come abbondanza e fortuna, ma che dire della coccinella gialla?

Qual è il significato spirituale di questo animale tanto raro e prezioso?

Se continui a vedere spesso delle coccinelle gialle, niente paura, si tratta di un evento fortunato. Vuol dire che sta per accadere qualcosa di favorevole e propizio per te, e l’universo ti sta inviando un segnale positivo.

Secondo le credenze popolari, al pari delle coccinelle rosse, anche quelle gialle sono infatti dei porta-fortuna molto potenti.

Come si chiamano le coccinelle gialle?

In natura, esistono dalle 5000 alle 6000 diverse specie di coccinelle. Puoi trovarle in tutte le sfumature del rosso, coccinelle arancioni, arlecchino, rosa, marroni o persino le coccinelle nere. E naturalmente, non mancano le coccinelle dorate e gialle.

Queste ultime, anch’esse membri della famiglia dei Coleotteri, sono note con il nome scientifico di Psyllobora vigintiduopunctata, e si presentano con un corpo giallo, spesso costellato da piccoli puntini neri.

In natura, la coccinella gialla gioca un ruolo molto importante: questo animale, infatti, si nutre dei parassiti che attaccano le piante e che danneggiano i raccolti, ragion per cui è particolarmente apprezzata da giardinieri e coltivatori di tutto il mondo.

Probabilmente è per questo motivo che vedere una coccinella gialla è considerato un simbolo di fortuna e prosperità, oltre che una rappresentazione dell’equilibrio che governa la natura.

Cosa significa vedere una coccinella gialla?

Fonte: Pixabay

Sappiamo dunque che la coccinella gialla è associata alla fortuna, alla positività e all’abbondanza, in quanto protegge i raccolti dai parassiti dannosi. Ma questo non è il solo motivo per cui a questo animale sono stati attribuiti significati tanto positivi.

La coccinella gialla è, infatti, simbolo di ricchezza, per via del suo colore caratteristico, il colore dell’oro. Se ti capita spesso di vedere delle coccinelle di questo colore, quindi, probabilmente sono in arrivo ottime notizie dal punto di vista economico.

Sempre secondo la tradizione popolare, la coccinella è associata anche al “nuovo inizio” e al concetto di rinascita.

Se questo animale è entrato nella tua camera da letto, probabilmente è in arrivo una nuova vita, mentre se si posa sulla mano di una persona in cerca di una relazione, forse un nuovo amore sta per sbocciare.

Riassumendo, la coccinella gialla ha dei significati positivi e piacevoli. Se questo piccolo animale viene a trovarti, potrebbe simboleggiare:

Fortuna economica

Equilibrio della natura

Abbondanza

Un nuovo inizio

Una nuova vita in arrivo

Un periodo fortunato.

Coccinella gialla con puntini neri: significato

Oltre ai significati che abbiamo appena visto, secondo la leggenda, se una coccinella gialla con dei puntini neri viene a posarsi vicino o addosso a te, avrai fortuna e gioia per tanti mesi quanti sono i puntini che vedi sul guscio dell’animale.

Cosa significa vedere una coccinella gialla senza puntini?

Cosa significa, invece, vedere una coccinella gialla senza puntini? In questo caso, il significato rimane perlopiù invariato. Sebbene alcune persone ritengano che questo animale, senza i classici puntini neri, possa essere simbolo di cattiva sorte, tradizionalmente alla coccinella senza puntini vengono associati gli stessi significati positivi.

In più, si ritiene che questo tipo di coccinella possa simboleggiare una vecchia cicatrice o una ferita emotiva che è guarita o che sta guarendo.

In poche parole, con o senza puntini, le coccinelle gialle portano fortuna, e vederne una può significare che qualcosa di positivo sta per accadere nella tua vita.