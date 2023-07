Cosa mangiano le mosche

Cosa mangiano le mosche? Oltre al cibo in decomposizione, le mosche mangiano il letame, il nettare, i succhi della frutta e non solo. Questi insetti diffusi in ogni angolo del mondo si nutrono di un gran numero di “alimenti” che si trovano anche nelle nostre case.

Fonte immagine: iStock

Cosa mangiano le mosche? Quali sono i cibi o le sostanze che attirano questi animali all’interno delle nostre case o che li porta ad imbucarsi durante i nostri picnic in montagna? Con l’arrivo dell’estate, non dobbiamo fare i conti solo con zanzare e blatte volanti, ma anche con un altro ospite decisamente sgradito: la mosca. Scoprire cosa attira questi insetti e quali sono i loro cibi preferiti, potrebbe aiutarci a tenerli alla larga dalle nostre case.

Quando si pensa a una mosca, insetto che fa parte dell’ordine dei Ditteri, la immaginiamo intenta a ronzare intorno alle feci (animali o umane, per loro non sembra esserci alcuna differenza).

In realtà, però, questa non è la sola “sostanza” che le attira. In linea di massima, dobbiamo tenere a mente che le mosche sono attratte da qualsiasi materiale organico in via di decomposizione. Certo, bisogna fare i dovuti distinguo fra le centinaia di specie di mosche presenti sulla terra, ma per quanto riguarda la mosca domestica (Musca domestica), la più comune a livello globale, questo insetto tende a ronzarci intorno alla ricerca di cibo in decomposizione, e non solo.

Quindi, rispondiamo alla nostra domanda: quale cibo attira le mosche?

Cosa mangiano le mosche?

Le mosche mangiano la cacca? O si nutrono forse di moscerini, di zanzare, formiche, afidi o altri animali? Come dicevamo, in realtà questi insetti si nutrono di materiale organico in putrefazione, intorno al quale, peraltro, depongono le loro uova, dalle quali nasceranno poi migliaia di larve.

In poche parole, quindi, fra i cibi che attraggono di più le mosche rientrano avanzi di frutta, verdura e carne in putrefazione, carcasse di animali e, come dicevamo, anche le feci, sia quelle umane che quelle di animali.

Sorprendentemente, però, questi insetti si nutrono anche del nettare dei fiori e succhi della frutta.

Come si alimenta una mosca?

Per nutrirsi, la mosca ricorre al suo particolare apparato boccale, composto da una proboscide, mediante la quale succhia i cibi dopo averli diluiti utilizzando la sua stessa saliva.

Ma le mosche sono pericolose?

Fonte: Pixabay

Nelle nostre aree siamo abituati a considerare le mosche più un fastidio che un reale elemento di pericolo per la nostra salute. Tuttavia, anche questi animali apparentemente innocui (ricordiamo che non mordono né pungono l’uomo) possono fungere da vettori di malattie e infezioni come il colera, l’Helicobacter Pilori, intossicazioni alimentari, salmonellosi, tubercolosi, malattie oculari, dissenteria e numerose altre condizioni, alcune delle quali molto gravi.

Le mosche possono veicolare la bellezza di circa 300 diversi agenti patogeni (batteri, funghi, virus, parassiti e altri microbi) pericolosi per l’uomo e per gli animali.

Il che, rappresenta un serio pericolo sanitario soprattutto nei Paesi poveri e in quelli in cui vigono scarse norme igieniche.

Sapere cosa piace alle mosche, cosa le attira e quali sono i cibi più invitanti per questi animali può rappresentare un ottimo metodo per tenere alla larga questi insetti dalle nostre case. Per farlo, sarà importante provvedere a una corretta manutenzione dei rifiuti domestici, evitare di lasciare cibo in giro, pulire sempre le feci di animali domestici e disinfettare regolarmente le superfici.

