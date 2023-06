Come allontanare le cavallette dal balcone

Trovare una cavalletta in casa o in balcone non è quasi mai motivo di preoccupazione. Il problema, però, si presenta quando le cavallette invadono in massa i nostri spazi, come il giardino, il terrazzo o persino la nostra casa. Che fare in casi del genere? Come allontanare le cavallette dal balcone, magari con dei metodi green e sostenibili? Al posto dei classici insetticidi e repellenti chimici, ti proponiamo 7 rimedi naturali efficaci per tenere alla larga questi fastidiosi insetti.

Fonte immagine: Pixabay

Come allontanare le cavallette dal balcone o dal giardino? Per quanto possano avere un aspetto buffo e, per certi versi, anche piuttosto simpatico, dobbiamo ammettere che, quando vengono a trovarci in gruppo, questi animali possono causare molti danni in giardino, e ancor più nell’orto e nei campi coltivati.

Imbattersi in una cavalletta che saltella e svolazza qua e la può essere un’esperienza interessante e divertente, ma dover fronteggiare una vera e propria invasione di cavallette e locuste è tutt’altra cosa.

Insieme a grilli, cimici e parassiti, questi insetti dall’irrefrenabile appetito e dalle dimensioni piccolissime (di solito non superano i 3 centimetri di lunghezza) possono causare enormi danni alle coltivazioni e persino alle tue piante, incluse quelle del balcone e del giardino. Ecco perché è sempre saggio non sottovalutare il problema e correre ai ripari, preferibilmente adottando delle soluzioni green ed eco-compatibili.

Ma allora, cosa potremmo fare per allontanare le cavallette dal balcone? Vediamo quali sono i pericoli di un’invasione di questi insetti “salterini” e cosa tiene lontane le cavallette dal nostro balcone e dalla nostra casa.

Cosa attira le cavallette?

Cosa piace alle cavallette? O per meglio dire, per quale motivo questi insetti potrebbero invadere il nostro giardino o il balcone? In linea di massima, queste creature sono attirate dalle piante e dalla vegetazione. Se in balcone hai molte piante con erbe infestanti e incolte, è li che loro sceglieranno di radunarsi.

Inoltre, questo insetto potrebbe prediligere il tuo balcone per via della totale assenza di nemici naturali, come lucertole, ragni, vespe, uccelli o, più semplicemente, un cane o un gatto.

Sebbene si tratti di animali innocui (non pungono, non trasmettono malattie e non causano reazioni cutanee di alcun genere), quando si presentano in sciami, questi insetti possono risultare estremamente fastidiosi, dannosi e invadenti.

A rendere ancor più difficile la lotta contro le cavallette concorrono più fattori: questi animali sono detti “polifagi”, e sono letteralmente insaziabili. In più, riescono a saltare e volare da una pianta all’altra, arrivando a distruggere ampi spazi in pochissimo tempo.

Come allontanare le cavallette dal balcone?

Tornando a noi e ai nostri balconi, nella speranza che il problema sia limitato a una o più cavallette inopportune, e non a interi sciami di insetti infestanti, abbiamo a disposizione numerosi rimedi naturali e prodotti utili per allontanare le cavallette in modo efficace.

In commercio possiamo trovare insetticidi e pesticidi di ogni genere, ma se c’è una cosa che sappiamo bene, è che inondare il mondo con altre sostanze chimiche dannose non è la soluzione giusta. Questi prodotti, infatti, possono provocare ulteriori danni alle piante del tuo balcone, e sono estremamente dannosi per l’ambiente e per altri insetti utili, come api, ragni, vespe e molti altri.

Per questo motivo, se anche tu hai a cuore il nostro pianeta, ti consigliamo di optare per dei rimedi naturali contro le cavallette, in modo da proteggere il tuo balcone, la tua casa e l’ambiente.

7 rimedi naturali contro le cavallette

Vediamo, quindi, cosa fare se si ha una (o più di una) cavalletta in casa o in balcone.

Giardinaggio: se in balcone hai molti vasi con erbe e piante infestanti e incolte, indossa un bel paio di guanti da giardinaggio e provvedi a eliminarle, in modo da rendere lo spazio meno appetibile per le cavallette. Repellente all’aglio: se ti domandi cosa dà fastidio alle cavallette, beh, l’aglio sembra essere una delle armi migliori a nostra disposizione. In una pentola, versa 2 tazze d’acqua e 4 spicchi di aglio. Porta ad ebollizione e lascia riposare per 12 ore, quindi versa in una spruzzino una parte di questo composto e 3 parti di acqua, agita per bene e spruzza sulle piante in balcone. Repellente per cavallette al peperoncino: anche il peperoncino, proprio come l’aglio, è in grado di allontanare le cavallette da balconi e giardini. In una tazza d’acqua metti in ammollo qualche peperoncino fresco, lascia riposare per 8 ore e versa il tutto in un flacone spray. Spruzza il prodotto ottenuto su una piccola porzione di pianta. Caffè: un altro repellente naturale per le cavallette è il caffè, che potrai applicare direttamente sulle piante in balcone. Olio di Neem: questo repellente e insetticida per cavallette può aiutarti a tenere alla larga anche tanti altri parassiti e insetti sgraditi. Chiodi di garofano: con un mortaio, pesta qualche chiodo di garofano e sparpaglia la polvere ottenuta direttamente sulla terra delle piante in balcone. Aceto contro le cavallette: diluisci l’aceto in una tazza d’acqua, versa il tutto in un flacone con spruzzino e utilizza il liquido ottenuto per pulire le superfici e tenere alla larga le cavallette.

Non ti rimane che provare questi rimedi naturali e scegliere quello che secondo te funziona meglio!