Come sbarazzarsi delle formiche con le ali in modo naturale

Le formiche con le ali sono esemplari (maschi e femmine) che hanno raggiunto la maturità sessuale e volano, per questo, fuori dalle loro colonie, con l’obiettivo di accoppiarsi. Non costituiscono, dunque, una specie unica di formiche, quanto piuttosto una fase di “sviluppo” comune a tutte le tipologie di questi insetti.

Per fortuna, le formiche con le ali non sono affatto pericolose per l’uomo. Anche se ne trovi alcune in casa, non significa che stai per subire un’invasione: devi sapere che i maschi muoiono subito dopo l’accoppiamento e non tutte le formiche regine riusciranno a sopravvivere e a fondare una nuova colonia.

Nonostante questo, possono comunque costituire un bel fastidio: se vedi formiche con le ali ci sono buone probabilità che qualche esemplare abbia costruito (o sta per farlo) un nido dentro o vicino casa tua. In più, le formiche alate volano in sciami piuttosto consistenti, quindi potresti vederne tante in una sola volta. Come fare per risolvere il problema? Ecco 8 modi naturali per sbarazzarsi delle formiche alate.

Come riconoscere le formiche con le ali (e non confonderle con le termiti)

Prima di sbarazzarti delle formiche con le ali, devi assicurarti di avere a che fare proprio con questi insetti: è molto facile, infatti, confonderli con le termiti.

Per distinguere le termiti dalle formiche alate, ricorda che:

le formiche con le ali hanno le antenne piegate e la vita sottile; hanno inoltre le ali posteriori più piccole di quelle anteriori;

le termiti hanno antenne dritte, una vita ampia e ali di uguali dimensioni, che perdono quando atterrano.

A sinistra le formiche con le ali, a destra le termiti.

Come sbarazzarsi delle formiche con le ali in modo naturale

Sapone per piatti

Una semplice miscela di acqua e detersivo per piatti è un modo efficace per sbarazzarsi di questi insetti alati. Basta riempire un flacone spray con acqua e sapone: otterrai una miscela non tossica, che potrai dunque utilizzare anche all’interno della tua casa.

Miele

Per allontanare le formiche con le ali da casa, la trappola del miele può essere una delle migliori opzioni. Metti un po’ di miele all’interno di un contenitore e posizionalo vicino ai luoghi in cui pensi ci possa essere il nido. Le formiche con le ali, attratte dal miele, entreranno nel contenitore e rimarranno intrappolate.

Menta piperita

La menta piperita è un trucco naturale non solo per queste formiche alate, ma anche per altri insetti. Se hai intenzione di utilizzare questo rimedio, ti basterà realizzare dello spray alla menta piperita e spruzzarlo nei punti in cui queste formiche hanno le loro tracce.

L’odore di menta piperita è piuttosto rinfrescante e gradevole, ma gli insetti e in particolare le formiche con le ali lo detestano. Per questo, è l’ideale per tenerli lontani e impedir loro di tornare a casa tua.

Al posto dell’olio di menta piperita, puoi usare anche l’olio di lavanda, l’olio di legno di cedro o olio di melaleuca.

Cannella

Le cannella è un’ottima alleata contro le formiche con le ali. La cannella ha infatti un alto contenuto di eugenolo, che è il motivo principale per il quale riesce a tenere lontane le formiche dai luoghi in cui viene utilizzata.

Puoi preparare un semplice spray alla cannella mescolando un cucchiaio di cannella in polvere con dell’acqua. Una volta pronto, spruzza la miscela nei punti in cui avvisti queste formiche volanti, in modo che non osino tornare a casa tua.

Lo spray alla cannella può essere utilizzato anche regolarmente, soprattutto durante la stagione estiva.

Limone

Il succo di limone può essere davvero un prezioso alleato durante le stagioni estive. Oltre a rinfrescarti, infatti, può aiutarti ad allontanare le formiche con le ali che hanno appena invaso la tua casa!

Lo spray al succo di limone è come un deodorante per ambienti: non solo rinfrescherà le tue stanze, ma terrà anche queste formiche lontane. Questo deodorante naturale è facile da preparare: devi solo aggiungere del succo di limone, mescolato con acqua, in un flacone spray.

Menta

Anche la menta è utile nell’impedire alle formiche con le ali di invadere la tua casa. Se desideri tenerle lontane, spargi qualche foglia di menta nelle aree in cui le avvisti e nelle crepe che potrebbero agevolare il loro ingresso in casa dall’esterno.

Aceto di mele

L’aceto è un metodo naturale e sicuro da usare a casa. Per realizzare uno spray da usare contro le formiche, mescola in un flacone la stessa quantità di aceto ed acqua e spruzzalo nei punti in cui trovi gli insetti.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio, mescolato con lo zucchero, può essere un utile trucco per sbarazzarti delle formiche, in modo sicuro e non tossico. Le formiche saranno attratte dallo zucchero, ma il bicarbonato darà loro fastidio e si allontaneranno per sempre.