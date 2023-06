Blatte volanti: come riconoscerle e allontanarle

Insieme alle zanzare, le blatte volanti rappresentano uno dei più comuni incubi dell’estate. Questi insetti sono in grado di suscitare reazioni avverse in persone di ogni età, ma la buona notizia è che possiamo allontanarli mettendo in atto alcuni semplici accorgimenti. Per allontanare le blatte dalla tua casa, puoi utilizzare repellenti naturali come alloro, aglio e oli essenziali dagli odori forti.

Fonte immagine: Pixabay

Con l’arrivo dell’estate, torna l’incubo delle blatte volanti. Questi insetti lunghi e dall’aspetto leggermente schiacciato, sono in grado di suscitare reazioni avverse in uomini e donne di ogni età. C’è persino chi soffre di una vera e propria fobia per le blatte, un problema noto, per l’appunto, con il nome di “blatofobia”.

Che tu sia effettivamente terrorizzato da questi insetti, o che ne sia semplicemente e comprensibilmente infastidito quando decidono di invadere la tua casa, quel che è certo è che le blatte rappresentano uno dei più comuni fastidi dell’estate.

Oltre a generare repulsione e disagio, peraltro, le blatte sono anche pericolose per l’uomo e per i nostri animali domestici. Ragion per cui, è sempre saggio evitare che questi insetti possano insediarsi nelle nostre case.

Ma esistono dei modi, magari anche cruelty free, per allontanare le blatte?

La risposta a questa domanda è si, quindi scopriamo cosa fare se si trova una blatta in casa e quando è il caso di contattare un disinfestatore esperto.

Prima, però, impariamo a riconoscere il nostro “nemico”.

Blatte volanti: come riconoscerle?

Se hai mai visto delle blatte, saprai bene che si tratta di una sorta di scarafaggio volante marrone (chiaro o scuro), di dimensioni variabili.

La blatta, infatti, può avere una grandezza che va da qualche millimetro fino ai 6-8 centimetri, a seconda delle diverse specie.

Quelli che consideriamo dei generici “scarafaggi volanti notturni”, in realtà fanno parte di una famiglia di insetti, dell’ordine dei Blattoidei, che conta la bellezza di 4600 specie differenti.

Di queste, solo una trentina sono infestanti, e sono poche quelle che rappresentano un rischio per l’uomo.

Non tutte le blatte volano

Peraltro, va ricordato che non tutte le blatte volano. Solo alcune specie sono in grado di farlo. Sebbene molte di esse abbiano in effetti le ali, queste sono troppo piccole per poter sorreggere il loro corpo.

Fra le specie di blatte più diffuse nelle nostre zone vi sono:

Blattella germanica : una blatta con le ali, dal corpo marrone o ambrato.

: una blatta con le ali, dal corpo marrone o ambrato. Blatta orientalis : quella che spesso chiamiamo “ scarafaggio “, caratterizzata da un corpo nero.

: quella che spesso chiamiamo “ “, caratterizzata da un corpo nero. Periplaneta americana: la blatta più grande di tutte, di colore marrone rossastro, in media ha una grandezza di 4 centimetri.

In tutti i casi, anche se ci troviamo di fronte ad animali che non pungono e non mordono, non bisogna sottovalutare i rischi delle blatte in casa.

Questi insetti, infatti, sono vettori di malattie infettive, che possono essere trasmesse attraverso il cibo contaminato da feci o secrezioni.

Le blatte mordono?

Riassumendo, le blatte non mordono, ma sono ugualmente pericolose per la salute. Questi animali, infatti, possono trasmettere batteri, parassiti e virus attraverso le feci che rilasciano sul cibo che mangiamo.

Consumare cibo contaminato da blatte, può quindi causare:

Diarrea

Vomito

Mal di stomaco.

Ma l’ingestione di alimenti contaminati può anche provocare malattie infettive come salmonellosi, colera, tifo ed epatite A.

Inoltre, poiché gli escrementi di blatte rappresentano un potente allergene, consumare cibi contaminati può causare gravi reazioni allergiche e attacchi di asma.

Ecco perché è così importante correre ai ripari quando troviamo delle blatte volanti o striscianti in casa, in un ristorante, al bar o in un qualsiasi luogo in cui si trova del cibo.

Come mai arrivano le blatte in casa?

Ma come mai questi scarafaggi volanti entrano in casa? Potremmo credere che il problema sia dovuto semplicemente alla sfortuna (in effetti, in alcuni casi è proprio così). Una blatta potrebbe volare in casa dalla finestra o dalla porta aperta senza un’apposita zanzariera.

Spesso, però, quando entrano in casa, le blatte sono spinte dalla ricerca di cibo, riparo o acqua. Se questi insetti si presentano in massa, il problema potrebbe diventare ben più grave.

In molti casi (ma non sempre), un’infestazione di blatte può essere causata da condizioni igieniche non soddisfacenti. Le blatte possono essere attratte da avanzi di cibo, dal sacchetto della spazzatura rimasto aperto, dall’umidità o dai piatti sporchi lasciati nel lavandino.

Concretamente parlando, come fanno le blatte a entrare in casa? Oltre che attraverso la finestra, questi insetti possono entrare nelle nostre case attraverso buchi nei muri, fessure nelle finestre o nelle zanzariere, oppure possono entrare in casa risalendo i tubi degli scarichi della doccia o del lavandino.

Come allontanare le blatte volanti?

Sapere cosa attira le blatte volanti rappresenta un ottimo punto di partenza per far si che questi animali non vengano a “bussare” alla nostra porta. Vediamo, quindi, cosa tiene lontane le blatte con i seguenti 7 consigli salva-estate.

Mantieni la tua casa ben pulita ed elimina tutto ciò che può attirare gli scarafaggi Elimina l’acqua stagnante in casa e in giardino Non lasciare i piatti sporchi nel lavandino per troppo tempo, le blatte potrebbero considerarlo un chiaro invito a entrare in casa Di notte, lascia il secchio dell’umido ben chiuso in balcone Spazza il pavimento ed elimina briciole e altri residui di cibo tutti i giorni Se è in corso un’invasione di blatte, conserva i cibi nelle scatole con chiusura ermetica e non lasciare frutta, verdura o altri alimenti sul tavolo Copri fessure e buchi nei muri o nelle finestre.

Cosa fa scappare le blatte? I rimedi naturali efficaci

Infine, per liberarti delle blatte, ti consigliamo di utilizzare alcuni repellenti naturali a base di ingredienti eco-friendly e sicuri per la salute.

Fra i più efficaci vi sono:

Foglie di alloro

Aglio

Limone

Oli essenziali con odori forti, come quello di menta, agrumi, origano, rosmarino, citronella, eucalipto e salvia.

Se, invece, vuoi sapere come uccidere gli scarafaggi volanti, al posto dei classici insetticidi alcune persone ricorrono al bicarbonato di sodio e allo zucchero.

Si ritiene, infatti, che lo zucchero sia in grado di attirare questi animali, mentre il bicarbonato sarebbe utile per eliminarli del tutto.

In generale, se sei alle prese con le blatte volanti in casa e il problema non sembra migliorare, non perdere tempo, contatta un disinfestatore professionista per eseguire una deblattizzazione.