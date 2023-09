9 cose da sapere sull’insetto foglia secca

Hai mai visto un insetto foglia secca? Questo prodigio della natura vive perlopiù in Australia, può raggiungere i 18 centimetri di lunghezza ed è un vero mago del mimetismo. Ma cosa mangia e come allevare un insetto foglia?

Hai mai sentito parlare dell’insetto foglia secca? Scorrendo le pagine sui social ti sarà di certo già capitato di ammirare alcuni insetti strani e dall’aspetto insolito: forse avrai avuto modo di ammirare una mantide religiosa orchidea, un grillo-talpa, un insetto stecco (che somiglia letteralmente a un rametto con le zampe) o qualche enorme ragno che, chissà perché, ha scelto di vivere in Australia.

Ecco, nella lista delle creature più strane create da Madre Natura rientra anche lui, l’insetto “foglia secca”, un animale che risponde al nome latino di Extatosoma tiaratum, e che fa parte della famiglia dei Phasmatidae e dell’ordine dei Fasmidi.

Per la cronaca, alla famiglia dei Phasmatidae appartiene anche l’insetto stecco appena citato, insieme a un’altra varietà di creature dall’aspetto a dir poco “particolare”.

Ma torniamo al nostro insetto foglia: dove vive? Cosa mangia? E soprattutto, dove possiamo trovare questo piccolo prodigio della natura? Scopriamolo insieme.

9 cose che non sapevi sull’insetto foglia secca

Come anticipato, l’insetto che somiglia a una foglia secca si chiama in realtà “Extatosoma tiaratum”, ma è noto anche con i nomi inglesi di “Macleay’s Spectre” o “Giant Prickly Stick Insect“. Oltre al suo aspetto, effettivamente simile a quello di una foglia, questo insetto ha la peculiare abilità di dondolare dolcemente, come se fosse davvero una foglia mossa dal vento. Sorprendente, non trovi?

Anatomicamente parlando, l’insetto foglia secca presenta due antenne sulla testa, due begli occhioni e una bocca adatta per masticare le piante. Come vedremo più avanti, infatti, si tratta infatti di una specie fillofaga, quindi si nutre essenzialmente di foglie.

Quanto è grande l’insetto foglia secca?

Oltre all’aspetto, anche le dimensioni dell’insetto foglia secca lasciano senza fiato: la femmina può infatti raggiungere i 18 cm di lunghezza e presenta delle piccole ali inadatte al volo, mentre il maschio dell’insetto foglia è più piccolo e sottile, non supera i 10 cm, ma ha delle ali perfettamente funzionanti.

Non solo marrone: i colori dell’insetto foglia

Siamo portati a pensare che l’insetto foglia sia solo di colore marrone, e che ricordi, per l’appunto, proprio una foglia secca. In realtà madre natura si è sbizzarrita creando un mix di colori diversi.

Oltre al classico insetto marrone, vi sono anche quelli di colore verde, arancione e rosso. Fra gli insetti foglia più noti vi sono anche gli “extatosoma tiaratum lichen“, il cui corpo bianco screziato ricorda dei licheni.

Un maestro del mimetismo

Sappiamo che l’extatosoma tiaratum ha un aspetto simile a quello di una foglia: tali sembianze sono dovute alla presenza di escrescenze cheratiniche sviluppatesi proprio per permettere all’animale di mimetizzarsi nel suo habitat naturale e sfuggire ai potenziali predatori.

A rendere questi insetti dei veri maghi del mimetismo è anche la già citata capacità di oscillare come foglie mosse dal vento.

Per quanto riguarda i piccoli (neanidi), invece, questi presentano un corpo nero e una testa rossa, che li fa somigliare alla formica australiana Leptomyrmex darlingtoni.

Come sono le uova dell’insetto foglia?

Anche l’aspetto delle uova di extatosoma tiaratum è piuttosto singolare: queste, infatti, sono grandi circa mezzo centimetro, e sono molto simili ai semi di acacia.

Quanto vive un insetto foglia secca?

Di solito, le uova impiegano dai 4 ai 7 mesi per schiudersi. In termini di longevità, l’insetto foglia secca impiega circa 5 mesi prima di raggiungere la sua forma adulta. In seguito, la vita media sarà di circa 11 mesi. Le femmine sono solitamente più longeve rispetto ai maschi della stessa specie.

Dove si trova l’insetto foglia?

E a questo punto vogliamo davvero saperlo: è possibile trovare degli insetti foglia in Italia? Insomma, passeggiando per i boschi c’è il “rischio” (o la fortuna) di incontrare questi stravaganti insetti? Purtroppo no: in primo luogo, non si tratta di insetti facili da individuare (proprio per via della loro eccellente capacità di mimetizzarsi). In secondo luogo, questi insetti sono diffusi in Australia e nella Nuova Guinea, quindi non è possibile trovarli nelle nostre montagne.

Per di più, molto spesso l’insetto foglia australiano trascorre la sua intera vita sulla stessa pianta, quindi si tratta di una specie piuttosto “abitudinaria”.

Cosa mangiano le fasmidi?

Abbiamo visto che l’insetto foglia fa parte del genere dei “fasmidi”, e che si tratta di insetti fillofagi. Ma cosa significa questo?

La dieta di questi insetti consiste perlopiù in invitanti rovi, foglie di quercia, nocciolo ed eucalipto. È proprio la loro casa, ovvero la pianta dove trascorrono la loro intera vita, a fornire il nutrimento necessario.

Insetto foglia secca: prezzo

Quanto costa un insetto foglia? Se intendi allevare questo animale, devi sapere che il prezzo è piuttosto basso, e può andare dai 5 ai 15 euro per un esemplare.

Tuttavia, nelle spese bisognerà considerare anche l’acquisto di una teca adeguata, cibo adatto e di un apposito riscaldatore e umidificatore per garantire il miglior habitat possibile al tuo animale domestico.

Come allevare un insetto foglia?

Per via delle caratteristiche di questi insetti, molte persone hanno scelto di dedicarsi all’allevamento dell’extatosoma tiaratum. Ma come assicurare una vita felice a questi animali?

Per prima cosa, bisognerà acquistare una teca di dimensioni adeguate, alta almeno 50 cm, con un’ottima areazione e temperature comprese tra i 24 e i 28°C. Se allevati in cattività, questi insetti possono nutrirsi di foglie di Ficus Benjamin, oltre che delle foglie di quercia, nocciolo ed eucalipto.

Se intendi dedicarti all’allevamento di un insetto foglia secca, chiedi consiglio a un veterinario specializzato in animali esotici, in modo da soddisfare a pieno le esigenze di questi prodigi della natura.

