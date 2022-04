Come eliminare gli afidi dalle piante: 7 semplici metodi

Ti stai chiedendo come eliminare gli afidi dalle piante? Se li hai individuati nel tuo giardino, dovrai agire in fretta: potrebbero muoversi lentamente, ma si moltiplicano rapidamente. Ma niente panico. Siamo qui per aiutarti!

È vero, gli afidi sono minuscoli ma, se gli dai la possibilità, inonderanno le tue amate piante e risucchieranno letteralmente la loro vita. Inoltre, molti tipi di afidi lasceranno un rivestimento appiccicoso su foglie, fiori e steli. Questo è noto come melata e incoraggia la crescita della muffa nera fuligginosa. E, se ciò non bastasse, questi fastidiosi insetti possono anche diffondere virus vegetali.

Una volta che la tua pianta ha ceduto a un’intrusione di questi fastidiosi insetti, diventerà debole, con foglie arricciate o dall’aspetto triste. Quindi, ti consigliamo di rimuoverli immediatamente o addirittura agire preventivamente, impedendo che compaiano. Di seguito abbiamo raccolto alcuni dei migliori metodi su come sbarazzarsi degli afidi.

Cosa sono gli afidi?

Gli afidi sono piccoli insetti dal corpo morbido che si nutrono aspirando i liquidi ricchi di sostanze nutritive dalle piante. Se presenti in gran numero, possono indebolirle significativamente, danneggiando fiori e frutti. Gli afidi si moltiplicano rapidamente, quindi è importante tenerli sotto controllo prima che inizi la riproduzione.

Come fare per identificarli? Gli afidi sono piccoli insetti di circa 0,6 centimetri e spesso quasi invisibili ad occhio nudo. Varie specie possono apparire bianche, nere, marroni, grigie, gialle, verde chiaro o persino rosa! Alcuni afidi possono avere un rivestimento ceroso o lanoso. Hanno corpi a forma di pera con lunghe antenne; le ninfe (giovani afidi) assomigliano agli adulti. La maggior parte delle specie ha due tubi corti, che sporgono dalla loro estremità posteriore.

Gli adulti sono generalmente privi di ali, ma la maggior parte delle specie può sviluppare una forma alata quando le popolazioni si affollano, così che quando la qualità del cibo ne risente, gli insetti possono viaggiare verso altre piante, riprodursi e fondare una nuova colonia. Gli afidi di solito si nutrono in grandi gruppi, anche se occasionalmente potresti vederli singolarmente o in piccolo numero.

Mentre gli afidi in generale si nutrono di un’ampia varietà di piante, diverse specie di afidi possono essere specifiche per determinate piante. Ad esempio, alcune specie includono afidi del fagiolo, afidi del cavolo, afidi della patata, afidi della pesca verde, afidi del melone e afidi del melo lanoso.

Come identificare gli afidi

E’ possibile identificarli osservando queste caratteristiche:

Gli afidi sono a forma di pera e dal corpo morbido. Sono grandi circa mezzo centimetro e possono essere quasi invisibili all’occhio umano.

È più probabile che li avvisti perché si dispongono a grappolo: centinaia di loro possono riunirsi sulla parte inferiore delle foglie o attorno agli steli. Tendono ad aggregarsi dove la pianta ha una crescita fresca e nuova.

In termini di colore, gli afidi sono più comunemente verdi o neri. Tuttavia, ci sono anche varietà bianche, gialle, marroni e persino rosa. Alcune specie, come l’afide lanoso del faggio, si ricoprono di una bianca secrezione cerosa. Questo li rende facilmente confondibili con altri insetti come la cocciniglia o la mosca bianca.

Alcuni afidi possono far sì che una pianta crei ciò che è noto come galle. Questa è una sorta di crescita anormale, che si trova sulla sommità delle foglie, che gli afidi poi trasformano nella loro casa.

Se i tuoi afidi residenti iniziano a volare in giro, non sorprenderti. Una piccola percentuale sviluppa le ali nel corso del ciclo di vita con lo scopo di colonizzare nuove piante.

Che aspetto ha il danno degli afidi?

Ninfe e adulti degli afidi si nutrono di succhi vegetali, attaccando foglie, steli, germogli, fiori, frutti e/o radici, a seconda della specie. Alla maggior parte degli afidi piace particolarmente la nuova crescita succulenta. Alcuni, come l’afide verde della pesca, si nutrono di una varietà di piante, mentre altri, come l’afide rosa del melo, si concentrano su una sola specie vegetale.

Cerca foglie deformi, arricciate, stentate o ingiallite. Assicurati di controllare la parte inferiore delle foglie: gli afidi amano nascondersi lì. Se le foglie o gli steli sono ricoperti da una sostanza appiccicosa, è un segno che gli afidi potrebbero essersi nutriti di linfa. Questa “melata”, un liquido zuccherino prodotto dagli insetti come scarto, può attirare altri insetti, come le formiche , che raccolgono la sostanza come cibo. Quando gli afidi si nutrono degli alberi, la loro melata può cadere su automobili, mobili da giardino, vialetti e così via. La melata a volte può favorire una crescita fungina chiamata muffa fuligginosa, che fa apparire neri rami e foglie. Fiori o frutti possono deformarsi a causa della presenza degli afidi. Alcune specie di afidi provocano la formazione di galle sulle radici o sulle foglie. Gli afidi possono trasmettere virus tra le piante e anche attirare altri insetti che li predano, come le coccinelle.

Come eliminare gli afidi: 7 semplici metodi

1. Rimuovili con l’acqua

Potrebbe sembrare troppo bello per essere vero, ma un po’ d’acqua può essere tutto ciò che serve per eliminare gli afidi dalle tue piante e mandarli via.

Certo, potrebbe non essere il metodo migliore per fiori o fogliame delicati. Ma se hai un albero, un arbusto o un’altra pianta più resistente che sono infestati dagli afidi, allora una buona inondazione d’acqua può fare miracoli. Li metterà al tappeto e, poiché si muovono lentamente, generalmente non torneranno (in più quelli alati molto probabilmente saranno troppo danneggiati per volare di nuovo).

2. Usa la farina fossile

La farina fossile è un altro metodo naturale e non tossico che è efficace nell’uccidere gli afidi. È un tipo di sabbia, formata da alghe fossilizzate. Quando viene a contatto con gli insetti, rimuove il rivestimento esterno del loro guscio. Questo impedisce loro di trattenere l’acqua, che si traduce nella loro disidratazione.

Tuttavia, danneggerà anche altri insetti, inclusi gli impollinatori e insetti benefici. Quindi, non è la scelta migliore se desideri preservare altre specie di insetti come le farfalle. Per questo motivo, evita di applicarlo alle tue piante quando sono in fiore, ovvero quando gli impollinatori si recheranno in visita per nutrirsi di nettare.

3. Pulisci la pianta con acqua e sapone

Un altro approccio naturale per sbarazzarsi degli afidi è pulirli via dalla tua pianta spruzzandoli con una soluzione diluita di acqua e sapone.

Opta per il puro sapone liquido di Castiglia piuttosto che il normale detersivo per piatti: quest’ultimo può avere fragranze e altri prodotti chimici abrasivi che possono danneggiare la tua pianta. È anche una buona idea testare prima la soluzione su una piccola area della pianta, per verificare che non reagisca negativamente.

Puoi anche acquistare saponi insetticidi commerciali. Riapplica ogni pochi giorni per un paio di settimane.

4. Prova un pesticida biologico

Se cerchi la comodità, sarai felice di sapere che ci sono anche molti pesticidi organici disponibili per l’acquisto, un altro metodo naturale adatto per il giardinaggio biologico.

Dovresti cercare spray contenenti piretro naturale, acidi grassi o oli vegetali per ottenere un buon livello di controllo sugli afidi. Tali pesticidi devono essere riapplicati per mantenere bassi i numeri degli afidi. Inoltre, tieni presente che possono danneggiare anche altri insetti più benefici.

Anche con i pesticidi organici, assicurati di seguire attentamente le linee guida per l’applicazione presenti sull’etichetta e di tenerli fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

5. Pianta vegetali diversi uno accanto all’altro

Questo è un vecchio trucco da giardinaggio, in cui varietà specifiche di piante vengono messe a terra insieme per avvantaggiarsi reciprocamente. Ciò può comportare una crescita accelerata, dimensioni dei vegetali più grandi e, come hai indovinato, meno parassiti. Quindi, un piccolo know-how per piantare diversi vegetali uno accanto all’altro può tornare utile se hai bisogno di sapere come sbarazzarti degli afidi.

Ad esempio, gli afidi sono respinti dall’erba gatta e sono invece particolarmente attratti dalla senape e dal nasturzio. Puoi piantarli vicino a piante più preziose come trappole per afidi. Inoltre i nasturzi rovinano il sapore della linfa degli alberi da frutto e aiutano a tenere gli afidi lontani dai broccoli.

Invece l’aglio e l’erba cipollina respingono gli afidi quando vengono piantati vicino a lattuga , piselli e cespugli di rose. Il loro forte odore tiene lontani gli afidi, quindi potresti pintarli ai bordi per proteggere altre piante.

Infine, se vuoi sapere come sbarazzarti degli afidi, puoi anche coltivare piante che attireranno gli insetti buoni. Questi, a loro volta, mangeranno i fastidiosi intrusi. Prova il finocchio o la calendula per attirare utili coccinelle e sirfidi.

6. Crea uno spray antiparassitario usando olio di Neem

L’olio di neem è derivato dai frutti e dai semi dell’albero sempreverde del neem. È un buon pesticida naturale e repellente per molti insetti, compresi gli afidi. È utile anche se stai cercando di sbarazzarti delle formiche.

Diluito con acqua, può creare una soluzione efficace e non tossica per liberare gli afidi dalle tue piante. Dovrai aggiungere una goccia di sapone per emulsionare alla soluzione. Prova a mescolare un litro di acqua tiepida con un cucchiaino di olio di neem e un terzo di cucchiaino di sapone liquido delicato o sapone insetticida. Agita bene prima di spruzzare sulle aree interessate della pianta. Come con tutte le miscele fai-da-te, assicurati di testarlo prima su una piccola area del tuo giardino per verificare che non danneggi le piante che stai trattando. Evita di applicarlo in condizioni di sole poiché l’olio può bruciare le piante.

Se stai usando questa soluzione su colture di frutta, verdura o erbe aromatiche, ricorda di lavarle prima di mangiare. È anche meglio tenere gli oli essenziali lontani dagli animali domestici poiché possono potenzialmente causare loro danni.

7. Usa l’alcol per controllare gli afidi

L’alcol isopropilico (chiamato anche isopropanolo o alcol denaturato) funziona bene ed è facile da trovare, ma assicurati che non contenga additivi. L’etanolo (alcool di cereali) sembra funzionare meglio. L’alcol di solito è disponibile al 70% di forza nei prodotti commerciali. Per preparare una soluzione alcolica insetticida, mescola in parti uguali il 70 percento di alcol e acqua.

Puoi anche aggiungere alcol a un’emulsione saponosa per renderla più efficace. Ad esempio, in un flacone spray, unisci 5 tazze di acqua, 2 tazze di alcol isopropilico e 1 cucchiaio di detersivo per piatti liquido.

Questi tipi di soluzioni fai da te non devono essere spruzzati sull’intera pianta in una volta. Spruzza solo le aree infestate. Ucciderà solo gli afidi con cui entra in contatto, quindi potrebbero essere necessarie applicazioni ripetute.

Cosa fare per gli afidi del terreno?

La tua pianta sembra appassita ma non ci sono segni rivelatori di afidi? Se la pianta è trattata con cura, ad esempio riceve acqua correttamente, allora potrebbero esserci quelli che sono noti come afidi radicali nel terreno.

Questi sembrano simili ai normali afidi, ma sono per lo più bianchi o marroni. Come suggerisce il nome, invece di nutrirsi di foglie e steli, succhiano i nutrienti dalle radici di una pianta.

Possono essere più difficili da eliminare. Evita di usare saponi insetticidi: questi sono generalmente inefficaci per gli afidi presenti nel suolo e possono finire per fare più danni che benefici alle radici.

Prova ad aggiungere, invece, nematodi benefici al terreno. Questi sono piccoli parassiti che puoi acquistare nei garden center. Attaccheranno gli afidi ma sono innocui per i lombrichi, gli animali domestici e gli esseri umani. Seguire le istruzioni sulla confezione per una corretta applicazione.