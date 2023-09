Qual è il ciclo vitale della farfalla

Come nasce una farfalla? Dalle uova al bruco, dalla crisalide fino all’insetto nella sua forma adulta, il ciclo vitale della farfalla è forse uno degli esempi più reali delle meraviglie di Madre Natura.

Fonte immagine: Pixabay

Quello della farfalla è forse uno dei cicli più straordinari e affascinanti che esistano in natura. Dalle uova al bruco, dal bruco alla crisalide, fino all’insetto nella sua forma adulta, il ciclo vitale della farfalla non manca mai di sorprenderci e, in qualche modo, ispirarci.

La farfalla, proprio come la falena, è un insetto che appartiene alla famiglia dei lepidotteri, ed il suo ciclo di vita è noto con il nome di “metamorfosi”, parola di derivazione greca che indica una trasformazione.

Ed è proprio una vera trasformazione quella a cui va incontro questo insetto, che da bruco diviene una farfalla, passando per uno stadio intermedio noto con il nome di “crisalide” o “pupa”.

Ma sai quanto tempo dura la metamorfosi da bruco a farfalla?

Facciamo un piccolo volo alla scoperta del ciclo vitale di questo affascinante insetto, e scopriamo tutte le curiosità sulla metamorfosi che ha ispirato poeti e scrittori di ogni epoca.

Le 4 fasi del ciclo vitale della farfalla

Fonte: iStock

Sappiamo adesso che il processo della farfalla si chiama metamorfosi, ma vediamo da vicino quali sono le fasi che caratterizzano questo processo.

Come dicevamo, il ciclo vitale di questo insetto si suddivide in quattro momenti ben distinti:

Uovo Stadio larvale (bruco o larva) Pupa (crisalide) Farfalla adulta.

Ma esattamente cosa avviene durante ciascuna di queste fasi? Insomma, come nasce una farfalla?

Uovo

Una farfalla adulta può deporre migliaia di uova in una volta, in modo da aumentare le chance che alcune di queste possano sopravvivere e superare gli stadi della metamorfosi.

Le farfalle possono deporre le uova (puoi vederle nella foto in basso) in primavera, in autunno e in estate, a seconda delle diverse specie. Queste vengono deposte su una pianta prescelta dalla farfalla adulta, pianta che fungerà poi sia da habitat che da fonte di nutrimento per il bruco che ne emergerà.

Al momento della schiusa, le uova possono assumere un colore più scuro. Quando sarà il momento, il bruco rosicchierà la parte superiore del guscio e farà ingresso nella sua seconda fase.

Bruco

La seconda fase della metamorfosi della farfalla è quella larvale, ossia quella in cui la larva, o bruco, emerge dall’uovo e fa quello che sa fare meglio: mangiare.

In questa fase, infatti, l’insetto avrà un appetito insaziabile. Tutto il cibo ingerito servirà per sostenere le successive fasi del ciclo vitale, quello della crisalide e della farfalla adulta.

Per quanto riguarda l’aspetto, il bruco presenta caratteristiche totalmente differenti rispetto a quelle della farfalla.

In questa fase, l’insetto cambierà pelle diverse volte, man mano che diventerà più grande. La fase larvale ha solitamente una durata di alcune settimane, dopodiché l’insetto sceglierà un luogo adatto, e darà vita a uno degli stadi più affascinanti del ciclo vitale della farfalla. Il bruco si trasforma in crisalide.

Pupa o crisalide

Al termine del secondo stadio del ciclo vitale, il bruco della farfalla o della falena si avvolge all’interno di una sorta di involucro detto “bozzolo”.

Ci troviamo nella terza fase della metamorfosi della farfalla, la più vulnerabile, quella della “pupa” o “crisalide”, uno stadio che ha una durata molto variabile.

A seconda delle diverse specie, la crisalide può infatti durare da una settimana a diversi anni.

Al termine di questa fase, la farfalla inizierà ad uscire con fatica dalla sua crisalide. Ed ecco come avviene la metamorfosi della farfalla.

Adulto

L’ultimo stadio del ciclo vitale è quello della farfalla ormai adulta. Una volta fuori dal bozzolo, questo piccolo miracolo della natura avrà bisogno di tempo per poter dispiegare bene le sue ali.

Quando avrà raggiunto la sua forma effettiva, la farfalla trascorrerà il suo tempo facendo due cose: nutrirsi (è ghiotta del nettare dei fiori) e accoppiarsi, finché non giungerà il momento di deporre le sue uova. Ed ecco che il ciclo ricomincia.

Quanto dura la metamorfosi di una farfalla?

Fonte: iStock

Come abbiamo già anticipato, in realtà il ciclo della farfalla non ha una durata fissa. Essa può variare in modo significativo in base alle diverse specie.

La metamorfosi può durare alcune settimane, mesi o persino degli anni.

Ma quanto vive una farfalla? Anche in questo caso, la risposta giusta è “dipende”.

Alcune farfalle possono vivere in media circa un mese, altre non superano i 2 o 3 giorni o persino un paio di ore di vita, ma altre specie, come ad esempio la splendida farfalla Monarca (Danaus plexippus), che vive nell’America settentrionale, possono vivere anche 6-8 mesi o persino un anno.

