Come riconoscere le uova di scarafaggio

Se sei alle prese con un’infestazione di scarafaggi e blatte, sapere come riconoscere le uova di scarafaggio è essenziale per liberarti di questo problema. In realtà, gli scarafaggi non depongono delle vere e proprie uova, bensì delle ooteche, capsule marrone scuro grandi circa un centimetro, al cui interno si trovano decine di uova.

Fonte immagine: Pixabay

Saper riconoscere le uova di scarafaggio può essere determinante per proteggere la tua salute e quella della tua famiglia. Al di là del fattore “ribrezzo”, generato anche solo dalla vista di questi particolari insetti, dobbiamo ricordare che spesso blatte e scarafaggi (membri della famiglia delle Blattidi) possono veicolare agenti patogeni, malattie e infezioni anche molto gravi.

Per questo motivo, è quanto mai essenziale riuscire a individuare questi animali e le loro uova, ed eliminarle in maniera efficace e risolutiva. Il problema è che, spesso, riuscire a riconoscere le uova di insetti in casa è un’impresa tutt’altro che semplice.

Ad esempio, sai già come si presentano le uova degli scarafaggi?

Individuare questi grandi insetti è chiaramente molto semplice, ma il più delle volte tendiamo a credere che i puntini neri che queste creature lasciano all’interno di armadietti e nei luoghi nascosti della casa, siano proprio le loro uova.

Errore: in realtà si tratta di feci di scarafaggio. Il che non le rende meno innocue, ma in questo caso vogliamo concentrarci proprio sulle uova, scoprire come individuarle e come affrontare il problema.

Come fare a riconoscere le uova di scarafaggio?

Tornando alla nostra domanda, quindi, come riconoscere le uova di scarafaggi? Contrariamente a quanto molti pensano, in realtà blatte e scarafaggi non depongono propriamente delle uova.

Questi animali depongono piuttosto una sorta di contenitore o sacca a forma di chicco di riso, ma più grande, che prende il nome di “ooteca”.

Questa sacca o capsula dura ha una grandezza che può andare da mezzo a 1 centimetro, è di colore marrone scuro lucido, e al suo interno sono contenute in media dalle 20 alle 50 uova di scarafaggio.

Quando si schiudono le uova di scarafaggio?

Ma quanto ci mettono a schiudersi le uova di scarafaggio? Tenendo in conto le dovute differenze, in base al diverso tipo di scarafaggio, il periodo di schiusa delle uova di blatte e scarafaggi può andare dai 15 fino a circa 80 giorni.

Dove depongono le uova gli scarafaggi?

Probabilmente ti sarà capitato di tornare a casa a tarda sera, accendere la luce e vedere uno scarafaggio che correva a nascondersi sotto qualche mobile. Se riuscire a individuare gli scarafaggi è relativamente semplice, lo è un po’ meno riuscire a trovare le uova deposte da questi insetti.

In linea di massima, puoi cercare le uova nei punti più riparati e bui della casa, preferibilmente vicino fonti di cibo e calore. I luoghi caldo-umidi, quindi, saranno la tana ideale per queste creature.

Lo scarafaggio femmina deporrà le sue uova in luoghi ritenuti sicuri e ben appartati, quindi ti converrà controllare in cantina, in soffitta, dentro vecchi armadi, nei cassetti o persino all’interno di dispositivi elettrici.

Cosa fare se si trovano uova di scarafaggio?

Spesso forniamo consigli e rimedi naturali per tenere alla larga cavallette, cimici o altri insetti. In questo specifico caso, però, se hai trovato delle ooteche di scarafaggio in casa, il consiglio che ti diamo è quello di evitare il fai da te, specialmente se intendi utilizzare dei prodotti chimici che potrebbero nuocere la tua salute o quella della tua famiglia.

In presenza di ooteche in casa, sarà saggio contattare un disinfestatore professionista, il quale potrà rimuovere le uova di scarafaggio e distruggerle nel modo più consono ed efficace.

Una volta rimosse le ooteche, inoltre, bisognerà ripulire il luogo in cui si trovavano, eseguendo una disinfezione accurata per esser certi di aver eliminato tutte le uova.

Fonti