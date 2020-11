Uno dei motivi principali per cui preoccuparsi è la manifestazione immediata di sintomi di particolare gravità. Prestare molta attenzione, anche nei soggetti non ipersensibili, qualora l’eventuale puntura di vespa avvenga in zone delicate del corpo come contorno occhi , viso in generale e collo .

Avere a portata di mano del ghiaccio può aiutare a lenire il gonfiore provocato dalla puntura di una vespa molto rapidamente. È necessario applicare sulla zona interessata una borsa del ghiaccio o alcuni cubetti avvolti in un panno, lasciando agire per un quarto d’ora in modo da ottenere benefici dal punto di vista sia del gonfiore sia del bruciore.

