Come allontanare i moscerini all’aperto

Insieme a zanzare e blatte volanti, nel loro “piccolo”, anche i moscerini rappresentano uno dei più comuni fastidi dell’estate. Pur essendo animali innocui per la nostra salute, a nessuno fa piacere trovare decine di moscerini in giardino o nella propria casa. Per sbarazzarti del problema, devi prima sapere come allontanare i moscerini all'aperto o dagli ambienti domestici. La buona notizia è che esistono molti rimedi naturali efficaci, come oli essenziali e spray repellenti fai da te.

Fonte immagine: Pixabay

Se sei alle prese con una vera e propria invasione di moscerini in giardino, con ottime probabilità ti starai chiedendo come allontanare questi fastidiosi insetti sia all’aperto che dalla tua casa. Per prima cosa, devi sapere che sei in ottima compagnia. Durante il periodo estivo, il numero di moscerini che invadono i nostri spazi sembra moltiplicarsi in maniera esponenziale.

Ristagni di acqua, frutta un po’ troppo matura lasciata sul tavolo della cucina, residui di piante o detriti in decomposizione, e poi c’è anche quel sacchetto dell’umido lasciato semi aperto: tutte queste cose sono un vero e proprio richiamo per questi piccolissimi e fastidiosi animaletti.

Ed ecco che, in men che non si dica, si troviamo circondati da interi gruppi di microscopici volatili che, seppur innocui, risultano senza dubbio parecchio sgradevoli.

Ma esistono dei rimedi, delle trappole, degli spray repellenti o formule magiche in grado di mandarli via? Certo che si!

Prima di acquistare dei repellenti costosi o prodotti anti-insetto contenenti sostanze potenzialmente nocive (per noi o per l’ambiente), prova a pensare in modo “green”, e armati di alcuni dei migliori rimedi naturali anti moscerino.

Vediamo dunque come eliminare i moscerini dal giardino e dagli altri luoghi all’aperto.

Come allontanare i moscerini all’aperto? 4 soluzioni salva-estate

Fonte: Pixabay

Se intendi mandare via i moscerini in modo naturale, la buona notizia è che esistono numerosi rimedi economici, eco-sostenibili ed efficaci per liberarti di questi fastidiosi esserini. Il tutto, senza dover utilizzare repellenti e prodotti dannosi per l’uomo, per l’ambiente e per gli animali, inclusi quelli domestici.

Cosa mai potremmo chiedere di più?

Diamo un’occhiata ai rimedi per allontanare i moscerini dalle piante, dal balcone o dal giardino.

Citronella

Uno dei repellenti per moscerini più efficaci è di certo la citronella, una pianta notoriamente conosciuta per la sua capacità di tenere alla larga le zanzare. Devi sapere che la citronella è utile anche per liberarsi di altri piccoli ospiti sgraditi, fra i quali rientrano proprio i moscerini.

Oltre alle piante vere e proprie, in balcone o in giardino potresti posizionare anche delle candele alla citronella, ideali per tenere a debita distanza gli insetti durante le tue serate estive.

Piante aromatiche

La citronella non è la sola pianta sgradita a questi piccoli insetti. Per allontanare i moscerini dalle finestre e tenerli alla larga anche dal tuo giardino, potresti coltivare altre tipologie. Ma quali piante odiano i moscerini? Fra le tipologie più odiate da questi insetti, segnaliamo soprattutto la pianta di rosmarino, il timo, quella di menta e la pianta di origano.

Oltre ad allontanare i moscerini all’aperto, se posizionate sul davanzale della finestra, queste piante possono fungere da ottimo repellente anti insetto per la tua casa. E un vantaggio extra è che, in questo modo, avrai delle erbette aromatiche sempre fresche a tua disposizione!

Oli essenziali per allontanare i moscerini all’aperto

Per realizzare un repellente spray per moscerini efficace ma anche eco-friendly, puoi servirti del magico potere degli oli essenziali.

Ma bada bene, per ottenere dei risultati dovrai scegliere degli oli ben precisi, come quello di citronella, un olio essenziale di timo, di menta o di lavanda, quello di eucalipto, di limone, il Tea Tree Oil e l’olio essenziale di erba gatta.

Da soli, o mescolati insieme, questi prodotti sono in grado di respingere i moscerini e liberare la tua casa o il balcone da questi minuscoli insetti. Per sfruttare i benefici degli oli essenziali, però, dovrai unirli a una base, come ad esempio l’aceto di mele, l’aceto bianco, l’amamelide o dell’acqua distillata.

Repellente per moscerini spray fai da te

Per finire, vediamo cosa spruzzare contro i moscerini, per allontanarli sia all’aperto che in casa. Per creare uno spray repellente naturale e homemade al 100% , utilizzeremo proprio qualche buon olio essenziale.

Potrai utilizzare uno o più oli insieme, in modo da creare il mix che più ti piace. Dopodiché, prova a creare uno dei seguenti spray anti moscerini.

Spray repellente aceto e limone

Per preparare questo repellente, uniremo mezza tazza di aceto di mele con 35 gocce dell’olio essenziale che preferisci (fra quelli che abbiamo segnalato sopra). Ad esempio, potresti utilizzare un olio essenziale di limone. Versa il tutto in un flacone spray, agita per bene e spruzza il prodotto nelle aree invase dai moscerini.

Spray repellente al timo

Un olio essenziale efficace contro i moscerini è quello di timo. Per preparare questo spray anti moscerino, ti basterà mescolare 30 gocce di olio essenziale in un flacone con acqua distillata. Agita per bene e spruzza dove necessario.

Benissimo, abbiamo visto come allontanare i moscerini all’esterno senza dover ricorrere a rimedi chimici, puzzolenti e potenzialmente dannosi per la salute. Non ti rimane che mettere alla prova questi trucchetti anti-moscerino e scegliere quello che ti soddisfa di più!