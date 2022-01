Cicala: caratteristiche e curiosità sull’insetto (e cosa fa in inverno)

La cicala è un insetto che appartiene alla famiglia delle cicadidi e all’ordine dei Rhynchota. Le cicale sono note soprattutto per il loro verso che d’estate ci impedisce di godere del sonno dei giusti durante le pennichelle pomeridiane. Che ne dici se andiamo a conoscerle meglio andando a vedere aspetto, ciclo vitale e durata della vita media?

Classificazione scientifica della cicala

Questa è la classificazione scientifica della cicala:

Dominio Eukaryota

Regno Animalia

Sottoregno Eumetazoa

Ramo Bilateria

Phylum Arthropoda

Subphylum Hexapoda

Classe Insecta

Sottoclasse Pterygota

Coorte Exopterygota

Subcoorte Neoptera

Superordine Paraneoptera

Sezione Rhynchotoidea

Ordine Rhynchota

Sottordine Homoptera

Sezione Auchenorrhyncha

Infraordine Cicadomorpha

Famiglia Cicadidae

Quanti tipi di cicale esistono?

Della famiglia delle Cicadidae fanno parte due sottofamiglie:

Tibiceninae : tribu Tibicenini, genere Tibicen

: tribu Tibicenini, genere Tibicen Cicadinae: genere Cicadatra

La Cicada orni

La Cicada orni è una cicala diffusa in tutta l’Europa meridionale e centrale, arrivando anche in Nord Africa e nel Vicino Oriente. Nota anche come cicala del frassino o cicala media, da adulta raggiunge i 25 mm di lunghezza, con apertura alare di 70 mm.

Il colore del corpo va dal marrone al grigio, con segmenti rossastri sull’addome e pubescenza setosa. La testa ha occhi grandi, che sporgono di lato, tre ocelli sulla sommità, antenne corte e una proboscide lunga che usa per cibarsi di linfa. Le ali anteriori sono membranose e trasparenti, con venature ben evidenti e macchie nere.

Puoi trovare le cicale adulte in estate mentre si stanno nutrendo sugli alberi. Solamente i maschi emettono il loro tipico verso, una sorta di ticchettio provocato dalla contrazione e rilassamento delle membrane addominali. Questo suono serve ad attirare le femmine. Le cicale adulte depongono le uova in estate: queste si schiuderanno o a fine estate o in autunno.

Dove vive?

Le cicale vivono in ogni parte del mondo, ma tendono a preferire le zone calde del Mediterraneo e le piante autoctone relative. Particolarmente amati sono i pini e gli ulivi, ma possono adattarsi a tutti i tipi di alberi.

Caratteristiche della cicala e aspetto

Le cicale sono insetti dal colore marrone scuro, grigio o verde. Di lunghezza variabile fra 2,3 e 5,6 cm, ecco che i maschi hanno sull’addome un organo stridulatore composto da lamine o timballi che, sfregati fra di loro, emettono il tipico suono. Le femmine, invece, possono emettere richiami secchi grazie alle ali. Tuttavia il verso emesso dalle femmine è più difficile da sentire rispetto a quello dei maschi.

La testa è tozza, con tre ocelli e due occhi composti. Ha un’ottima vista e per nutrirsi usa una lunga proboscide.

Ciclo vitale delle cicale e riproduzione

Il ciclo vitale della cicala inizia con il maschio che richiama le femmine col suo canto. Da qui parte il corteggiamento (si toccano con le zampe) e l’accoppiamento. Quest’ultimo dura diversi minuti durante il quale i due rimangono attaccati. A distanza di sole 24 ore dall’accoppiamento, la femmina è in grado di deporre le uova su rami o sterpaglia.

Dalle uova fuoriescono le larve che vanno a vivere sottoterra. Le larve vivono qui anche per anni (una specie arriva fino a 17 anni). Quando giungono alla maturità, gli individui giovani, che assomigliano molto agli adulti, ma non anno ali e hanno due zampe anteriore adattate allo scavo, fuoriescono dal suolo e si arrampicano su un albero dove fanno la muta.

Sull’albero lasciano l’esuvia o involucro ninfale e dopo qualche ora spiccano il volo. Inizialmente le giovani cicale hanno un colore verde-azzurro, ma dopo qualche ora diventano marroni.

Il ciclo vitale di una cicala è molto breve, infatti gli individui muoiono dopo l’accoppiamento e la deposizione delle uova a fine estate. È raro quindi che una cicala arrivi all’inverno, cadendo in diapausa, una sorta di letargo, come la maggior parte degli insetti.

Comportamento e abitudini: il verso della cicala

Una caratteristica del comportamento delle cicale è il tipico canto. D’estate i maschi fanno vibrare i timballi addominali per attrarre le femmine. Non tutti i versi delle cicale sono uguali. La cicala australiana, per esempio, è quella più rumorosa: arriva a 100 decibel alla frequenza di 4,3 kHz. Si ipotizza che le femmine tendano a scegliere le cicale più fragorose, visto che ci sentono benissimo e non sarebbe spiegabile altrimenti la necessità di essere così rumorose.

Il suono prodotto dai due muscoli che, contraendosi, iniziano a produrre l’impulso sonoro, ha una modulazione di 240 Hz. Inoltre l’energia elastica rilasciata dal movimento dei timballi causa uno schiocco che, vista la velocità dei movimenti, provoca a sua volta una serie di vibrazioni a catena con frequenza di 4,3 kHz. Tale schiocco genera una pressione che arriva ai 160 decibel.

Inoltre nell’addome ci sono una sacca aerea e una coppia di timpani che funzionano da casse armoniche, capaci di amplificare i suoni di circa 20 volte.

Dieta e alimentazione

Le cicale si nutrono prevalentemente della linfa degli alberi da adulte e della linfa delle radici nello stadio larvale. La linfa viene assunta tramite una lunga proboscide.

Curiosità sulla cicala

