Cetonia aurata: che insetto è e come allontanarla dalle piante

La cetonia aurata è un insetto caratterizzato da colori metallici. Può causare danni alle piante e, per evitare che accada, è consigliato rimuoverlo manualmente.

La cetonia aurata, conosciuta anche come cetonia dorata o cetonia aurata, è un insetto coleottero che presenta un colore distintivo e minaccia la salute delle piante, in particolare rose e alberi da frutto. In questo articolo esploreremo le caratteristiche di questa creatura, il suo ciclo di vita e i modi per proteggere il tuo giardino da questa minaccia.

Caratteristiche della cetonia aurata

La cetonia aurata è un insetto appartenente alla famiglia degli Scarabeidi e si trova principalmente in Europa centrale e meridionale, con alcune presenze in Asia. Questo insetto si distingue per la sua colorazione metallica che varia dal verde smeraldo al bronzo, giallo e altre sfumature. Con dimensioni che raggiungono i 18-20 millimetri, ha occhi neri composti, antenne corte e ali laterali che consentono il volo. La cetonia utilizza la tecnica della tanatosi per fingere la morte quando minacciata.

Ciclo di vita

Il ciclo di vita della cetonia aurata inizia con le uova deposte dalla femmina in terreni ricchi di sostanza organica. Le larve si nutrono di materiale organico in decomposizione, ma non costituiscono una minaccia per le piante. Le larve subiscono diverse mute e raggiungono una lunghezza di 3-4 cm. Poi, trasformandosi in pupa, dopo circa un mese emergono come adulti. Le femmine depongono le uova in gruppi su sostanze organiche o legno marcescente.

Cosa mangia la cetonia?

Durante la primavera, la cetonia aurata si nutre di corolle dei fiori, boccioli, frutta dolce e linfa. Mentre la sua alimentazione può influenzare le piante, non rappresenta una minaccia diretta per l’uomo.

Come rimuovere la cetonia aurata dalle piante

Se hai individuato la presenza della cetonia aurata sulle tue piante e desideri rimuoverla, è importante adottare approcci che siano efficaci ma anche rispettosi dell’ambiente. Poiché la cetonia aurata non rappresenta un pericolo diretto per l’uomo, è possibile utilizzare metodi non chimici per la sua eliminazione.

Una delle strategie più sicure è la rimozione manuale degli adulti. Indossando guanti, puoi avvicinarti agli insetti, approfittando della loro tendenza a fingere la morte quando minacciati. Con delicatezza, raccoglili e allontanali dal tuo giardino. Questo metodo è semplice ma richiede pazienza, specialmente se il numero di insetti è elevato.

È importante notare che, anche se efficace, la rimozione manuale potrebbe non essere praticabile in caso di infestazioni molto gravi. In tal caso, bisogna considerare di consultare un esperto per valutare ulteriori opzioni, privilegiando approcci rispettosi dell’ambiente.

Domande frequenti

Cos’è la cetonia aurata?

La cetonia aurata è un insetto coleottero appartenente alla famiglia degli Scarabeidi.

Come si riconosce la cetonia aurata?

L’insetto ha una colorazione metallica che può variare dal verde smeraldo al bronzo, giallo e altre sfumature. Ha occhi neri composti, antenne corte e ali laterali.

Cosa mangia la cetonia aurata?

Durante la primavera, si nutre di corolle dei fiori, boccioli, frutta dolce e linfa.

Quali piante sono particolarmente vulnerabili alla cetonia aurata?

Le rose e gli alberi da frutto sono particolarmente vulnerabili a questo insetto.

Quali danni possono causare gli adulti di cetonia aurata?

Gli adulti possono danneggiare i fiori delle piante, ma di solito non causano danni gravi.