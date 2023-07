Come fare una trappola per zanzare fai da te

Conosci il metodo della bottiglia per sbarazzarti delle zanzare? E quello della bacinella? Per liberarti di questi fastidiosi insetti, esistono diversi rimedi e stratagemmi. Uno dei più efficaci consiste nel creare delle trappole per zanzare fai da te, facili da realizzare e davvero efficaci, provare per credere!

Fonte immagine: iStock

Le continue punture di zanzara ti stanno facendo impazzire, e i repellenti anti insetto non sembrano funzionare come dovrebbero? Oggi vogliamo proporti una soluzione fai da te, una trappola per zanzare tanto semplice quanto efficace, per sbarazzarci una volta per tutte delle zanzare che ci fanno grattare da mattina a sera e che rovinano il nostro sonno (per quello basta il caldo, giusto?).

E dunque, come creare una trappola per zanzare, magari in modo economico e del tutto ecologico?

Scopriamolo subito! Preparati a dire addio alle zanzare in casa e in giardino una volta per tutte.

Trappole per zanzare da esterno e da interno fai da te

Fonte: iStock

Probabilmente ti sarà capitato di sentir parlare della famosa trappola fai da te ad olio contro le zanzare, o della famigerata “trappola con la bottiglia”.

Ma di cosa si tratta esattamente?

Vediamo come realizzare questi due rimedi anti zanzare economici e dall’efficacia straordinaria.

Trappola per zanzare fai da te con la bottiglia

Il primo rimedio anti zanzare che andremo a vedere richiede alcuni (in realtà davvero pochi) strumenti e accessori.

Una bottiglia di plastica grande

grande Zucchero: 50 gr

Acqua calda: 250 ml

Lievito: 1 grammo.

Procedimento

Dopo aver preso tutto l’occorrente, mettiamoci a lavoro!

Usando le forbici, taglia la bottiglia come mostrato nella foto in alto. Quindi, pensiamo a cosa mettere nella bottiglia per attirare le zanzare. In una ciotola, unisci lo zucchero e l’acqua calda, mescola in modo da far sciogliere lo zucchero. Fai raffreddare il composto e versalo nella metà inferiore della bottiglia. A questo punto, aggiungi il lievito, senza mescolare il composto. Con la metà superiore della bottiglia capovolta (e senza tappo), richiudi il contenitore e fissa il tutto usando del nastro adesivo.

Le zanzare verranno attirate dal composto contenuto nella bottiglia, e non avranno modo di uscire. Questo rimedio sarà efficace per circa 2 settimane, dopodiché bisognerà ripetere l’operazione usando un’altra bottiglia e un nuovo mix di acqua, zucchero e lievito.

Trappola per zanzare fai da te ad olio

Se intendi provare una trappola per zanzare fai da te senza lievito, a base di olio e acqua, devi sapere che il procedimento da seguire sarà ancor più semplice.

Per realizzare questa trappola anti insetto, ti basterà prendere una bacinella di plastica di colore scuro e riempirla per metà con dell’acqua. Quindi, versa dell’olio e una piccola quantità di sapone per piatti. Mescola il tutto e posiziona la bacinella in giardino.

Le zanzare tendono a prediligere le zone in cui vi è acqua stagnante, poiché lì andranno a deporre le loro uova. Una volta raggiunta l’acqua della bacinella, però, non riusciranno a volare via a causa dell’olio e del sapone. Tieni a mente, però, che questo metodo non è del tutto esente da possibili rischi.

Ad esempio, la bacinella potrebbe capovolgersi e l’olio potrebbe sparpagliarsi sul terreno. Inoltre, non si tratta di un metodo selettivo contro le zanzare, quindi potrebbe colpire anche altri insetti, inclusi gli insetti impollinatori.

Se in casa ci sono bambini o animali domestici, bisognerà posizionare le trappole anti zanzare in punti sicuri e abbastanza alti, per evitare spiacevoli incidenti.