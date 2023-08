Vespe morte nei fichi: non è proprio così, ma un po’ di verità c’è

I fichi non sono frutti, bensì fiori. La loro vita e strettamente connessa alla vespa del fico: entrambi sono dipendenti l'uno dall'altro. La vespa del fico depone le uova nei fichi maschi, ma può capitare che scelta per sbaglio quello femmina, ovvero la tipologia che noi consumiamo. Una volta qui, muore, ma il suo corpo non arriverà mai sulle nostre tavole, poiché viene trasformato in proteine.

Di vespe morte nei fichi se ne parla da un bel po’ di tempo, ma ogni volta che l’argomento ritorna attuale ci si dimentica della verità. Si dice infatti che ogni fico contiene al suo interno una vespa morta: questa informazione non è vera, ma non possiamo neanche dire che si tratta di un falso assoluto.

Quindi è vero che i fichi contengono le vespe morte, oppure no?

I fichi non sono frutti, ma fiori

I fichi non sono frutti, bensì fiori. L’albero di fico fiorisce in modo diverso dal solito, poiché i fiori producono frutti con un solo seme, ma un fico contiene di fatto più frutti al suo interno.

I fiori quindi sbocciano all’interno e il processo di impollinazione è portato avanti dalla vespa del fico: il fico non può riprodursi senza questa vespa e la vespa non può vivere senza il fico.

I fichi contengono le vespe morte, oppure no?

Ad accogliere le vespe sono i fichi maschi, non le femmine (ovvero quelle che mangiamo). Le vespe femmine entrano all’interno per deporre le uova: una volta dentro, perdono ali e antenne e sono destinate a morire.

Una volta adulti, gli esemplari maschi (che nascono senza ali) fecondano le femmine e scavano un tunnel per uscire dal fico, in modo da continuare il processo all’interno di un altro. I maschi non volano, non hanno le ali perché il loro unico scopo è la riproduzione: per questo, una volta fatto il loro dovere, muoiono anche loro intrappolati.

Tutto questo succede come detto nei fichi maschi, quelli che non consumiamo. Tuttavia, può capitare che una vespa sbaglia e sceglie il fico femmina, quello che consumiamo. Se farà questo, non troverà all’interno uno spazio adatto al processo e morirà. Ma il fico provvederà a far scomparire la carcassa, trasformando il corpo della vespa in proteine, grazie ad un enzima chiamato ficina.

Possiamo dunque concludere che, anche se la vespa sbaglia scelta e muore nel fico femmina, non arriverà comunque sulle nostre tavole.