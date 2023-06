Come eliminare le formiche nei muri

Come eliminare le formiche nei muri senza usare insetticidi e sostanze chimiche dannose per l’ambiente? Con l’arrivo dell’estate, molti di noi si pongono questa identica domanda. La buona notizia è che esistono molti rimedi naturali contro le formiche, sostanze non tossiche e sicure come il limone, il borotalco o l’aceto bianco.

Con l’arrivo dell’estate, uno dei quesiti più comuni riguarda i diversi modi per eliminare le formiche nei muri e negli altri angoli della casa. Sebbene le formiche “nostrane” siano considerate perlopiù innocue (solo alcune tipologie possono pungere l’uomo o rivelarsi effettivamente pericolose), si tratta pur sempre di animali poco igienici e fastidiosi, specialmente quando si auto-invitano in casa nostra insieme a tutti i loro amici.

Quella contro le formiche, del resto, è una battaglia che va avanti da secoli. Si stima che questi piccoli insetti (non superano il mezzo centimetro di grandezza) vivano sulla Terra da milioni di anni; le specie conosciute sono circa 15.000, e sono dislocate in tutti i continenti, fatta eccezione per l’Antartide. Pensa che le formiche sono state persino nello Spazio!

Come dicevamo, le tipologie di formiche più diffuse in Italia sono considerate perlopiù (salvo qualche eccezione) delle creature innocue per la salute, sebbene possano ugualmente trasmettere agenti patogeni o batteri.

Ciò, però, non le rende meno fastidiose. Trovare tante piccolissime formiche in casa, intente a camminare sulle pareti e a banchettare con il nostro cibo, di certo non è un’esperienza piacevole.

Come arrivano le formiche in casa?

Alcune persone si domandano come “nascano” le formiche nei muri di casa. Insomma, le formiche scavano forse il cemento?

La risposta è molto più semplice: un po’ come accade per le blatte, spesso questi animali penetrano nelle nostre case attraverso delle crepe presenti nei muri o nel battiscopa, o più semplicemente, entrano da porte e finestre lasciate spalancate, penetrano attraverso i telai delle porte o “a bordo” di una pianta infestata che abbiamo appena acquistato.

Per di più, quando camminano le formiche rilasciano una sostanza che serve ad avvertire le colleghe, qualora dovessero esservi condizioni ideali per “trasferirsi”. Le altre formiche percorreranno il sentiero olfattivo tracciato dalla collega, e si stabiliranno in massa in casa nostra.

Cosa fare in caso di invasione di formiche?

Prima di afferrare dei prodotti chimici o il flacone della candeggina contro le formiche, aspetta un attimo. Se è in corso un’invasione, la prima cosa da fare sarà capire da dove escono le formiche. Osserva questi insetti e, seguendone il percorso, prova a individuare eventuali crepe e buchi nei muri, fessure nella porta, nella zanzariera o nel battiscopa, e provvedi a sigillare il tutto, in modo da contenere l’infestazione.

Per tenere alla larga le formiche dalla tua casa, ricorda di conservare il cibo in apposite scatole con coperchio ermetico, ed evita di lasciare avanzi e briciole sul tavolo.

Dopo i pasti, provvedi a pulire la cucina, lava i piatti e spazza il pavimento, per evitare di lasciare delle invitanti briciole in giro per casa.

Dopodiché, vediamo come eliminare le formiche nei muri usando dei rimedi green ed ecologici.

Come eliminare le formiche nei muri con 6 rimedi naturali

Ora che sappiamo come tenere alla larga le formiche con alcuni accorgimenti semplici, non rimane che chiedere un aiuto extra a Madre Natura.

Possiamo scommettere che di rimedi naturali contro le formiche ne esistono a dozzine. Vediamo quali sono i più noti ed efficaci.

Aceto bianco contro le formiche

Se vuoi eliminare definitivamente le formiche dai muri, puoi preparare una soluzione a base di aceto bianco e acqua (metà parte di aceto e metà parte di acqua).

Versa il tutto in uno spruzzino e utilizzalo per pulire le pareti. Puoi utilizzare questa soluzione anche per pulire pavimenti e superfici, creando un ambiente sgradevole per i tuoi inquilini. Le formiche, infatti, non amano affatto l’odore dell’aceto, quindi cercheranno un’altra residenza per l’estate.

Bucce di agrumi

Oltre all’aceto, le formiche non vanno matte neanche per gli agrumi. Utilizza le bucce di limone, arancia o lime per tenere alla larga questi insetti. Ti basterà posizionare le bucce nelle zone di ingresso.

Succo di limone

Un po’ come l’aceto bianco, anche il succo di limone può fungere da ottimo repellente naturale contro le formiche. In un flacone spray, versa il succo di 2 limoni e dell’acqua, agita e spruzza sulle zone di ingresso delle formiche.

Oli essenziali contro le formiche

Anche alcuni oli essenziali possono aiutarti a sbarazzarti delle formiche nei muri. Fra i più adatti per questo scopo vi sono l’olio essenziale di cannella (rimedio ottimo anche in polvere), l’olio essenziale di menta piperita e di citronella (utile anche per tenere alla larga altri insetti fastidiosi, come le zanzare), e l’olio essenziale di limone. In tutti i casi, ti basterà versare poche gocce nei punti di ingresso delle formiche per tenerle alla larga.

Pepe e peperoncino per eliminare le formiche nei muri

Un po’ come gli altri rimedi che abbiamo appena visto, anche queste due popolari spezie non sono granché amate dalle formiche. Puoi utilizzarli come veri e propri deterrenti naturali, spargendone un po’ nei punti critici della casa.

Borotalco

Infine, a quanto sembra le formiche non sono neanche grandi fan dei rimedi in polvere. Per evitare che questi insetti possano entrare in casa, quindi, potresti spargere del borotalco o polvere di gesso sulla zona interessata o sui punti di accesso, battiscopa, porte, crepe e finestre. Le formiche inizieranno a girare al largo.

