Le formiche sono tra gli insetti più comuni del periodo primaverile: risultano piuttosto fastidiosi per molti, nonostante il loro ruolo fondamentale in natura, dal momento che manifestano una certa aggressività nell’invadere spazi e ambienti. In particolare, quelli delle nostre cucine.

Le formiche sono infatti incredibilmente attratte dai cibi dolci e dallo zucchero: ma esiste un modo per allontanarle senza tuttavia far loro del male?

Possiamo dire addio alle formiche con rimedi naturali che rispettino le nostre esigenze e quelle di questi insetti? La risposta è si! Continua a leggere e scoprirai due potenti rimedi naturali contro le formiche che costano poco e, siamo sicuri, hai già nella tua dispensa!

I due rimedi naturali più potenti contro le formiche sono:

aceto

chiodi di garofano.

L’aceto è il vero segreto contro le formiche, naturale ed economico

L’aceto è un ottimo rimedio naturale contro le formiche: questi insetti, infatti, si infastidiscono tantissimo non appena percepiscono il suo odore pungente!

Presente nelle case di tutti, è altrettanto utile nelle pulizie domestiche (anche se in questi casi non devi mai utilizzarlo) e contro erbacce e parassiti delle piante. Risulta un valido alleato anche nella cura dell’orto e nella pulizia degli oggetti che utilizzi per curare e ospitare le tue piante.

Un goccio d’aceto nei punti più critici ti aiuterà senz’altro a risolvere il problema delle formiche! Scopri 7 cose che devi sapere sull’uso dell’aceto.

Cosa sono i chiodi di garofano

I chiodi di garofano sono dei boccioli fiorali del Syzygium aromaticum, una pianta comunemente conosciuta come Eugenia. A dispetto del nome, questa spezia non deriva quindi dal garofano, ma ne assume la definizione per via della forma, che ne ricorda da vicino il famoso fiore. La pianta è un’esemplare sempreverde appartenente alla famiglia delle Myrtaceae, che si caratterizza per esemplari sempreverdi, alti anche 15 mesi, tipici delle Antille, del Madagascar e dell’Indonesia. I boccioli fiorali della pianta vengono quindi raccolti ed essiccati, per ottenere, sin da tempi antichissimi, una spezia dall’inconfondibile profumo e dall’intenso aroma.

Una delle caratteristiche più interessanti dei chiodi di garofano è il loro elevatissimo potere antiossidante. Inoltre, il tipico profumo è determinato dall’eugenolo, un olio essenziale presente nei boccioli a percentuali del 70-90%, dal sapore acre, nonché dalle peculiarità antisettiche, anestetizzanti e disinfettanti. Proprio l’eugenolo ha un effetto deterrente nei confronti di alcuni insetti, che non ne gradiscono l’odore. Non a caso, i chiodi di garofano sono spesso scelti anche per la lotta alle tarme, in abbinato agli agrumi, con delle composizioni da conservare in sacchettini traspiranti da adagiare all’interno degli armadi.

Chiodi di garofano contro le formiche: realizzare un repellente

Così come accade per le già citate tarme, molti altri insetti sono sensibili al tipico odore del garofano, derivante dalle elevate concentrazioni di eugenolo. E, per la gran parte di essi, questo profumo è totalmente sgradito, tanto da convincere l’ospite indesiderato a rimanere a debita distanza. Lo stesso succede per le formiche, soprattutto se si abbinano i chiodi di garofano al succo di limone fresco.

A quanto sembra, le formiche sarebbero particolarmente sensibili agli aromi che caratterizzano le più comuni spezie. Questi non solo risultano poco graditi, ma possono manifestare per gli imenotteri degli effetti blandamente irritanti, per questo gli insetti sarebbero naturalmente portati a rimanervi a distanza.

Qualora si volesse provare un rimedio naturale per mantenere la cucina, e il resto della casa, libero dall’azione delle formiche, è quindi possibile posizionare nei luoghi strategici (angoli sul pavimento, davanzali delle finestre, battiscopa e intercapedini) dei piccoli sacchettini di cotone o di rete a maglie mediamente piccole, cui inserire una manciata di chiodi di garofano. In caso si volesse ottenere un effetto maggiormente deterrente, si può aggiungere anche un cucchiaino di paprika o di peperoncino in polvere.