Come eliminare le mosche in casa in modo naturale

Utilizzare i rimedi naturali per affrontare il problema delle mosche può essere due volte utile. Spesso i prodotti comunemente utilizzati contengono composti chimici che rischiano di provocare fastidi respiratori, in grado in alcuni casi di superare di gran lunga quello più o meno sopportabile causato dagli insetti.

Ad attirare le mosche all’interno della casa sono i più o meno piccoli avanzi di cibo, eventuali piatti sporchi lasciati nel lavandino o anche il secchio o la busta dell’immondizia lasciato all’aria anziché ben chiuso. Questi insetti sono oltretutto estremamente prolifici: le femmine, infatti, sono in gradi di deporre ogni due giorni circa 150 uova (destinate a diventare mosche entro due-tre settimane).

Diversamente dalle formiche, con cui condividono la passione per gli avanzi domestici, le mosche hanno molti potenziali punti d’ingresso rappresentati nella pratica da qualsiasi porta e finestra aperta (anche per un brevissimo lasso di tempo).

Alcuni rimedi naturali possono però aiutare a risolvere efficacemente il problema, senza i pericoli per la propria salute connessi con l’uso dei normali insetticidi chimici e senza costringervi a inseguirle, spesso purtroppo inutilmente, con la classica paletta.

Molti dei rimedi naturali consigliati per far sì che le mosche non entrino in casa trovandola tutt’altro che confortevole fanno leva su odori a loro sgraditi. In soluzioni secche o liquide troviamo un buon numero di piante ed erbe aromatiche, efficaci nel tenere lontani gli insetti e tuttavia, ritenuti dai più, gradevoli per l’olfatto umano.

Chiodi di garofano

Primo rimedio consigliato è l’uso dei chiodi di garofano, sminuzzati e inseriti in piccoli sacchetti (che lascino traspirarne l’odore, realizzati ad esempio in tulle) da appendere vicino a porte e finestre. Il loro uso tende a scoraggiare le mosche dall’entrare in casa, anche impiegandoli interi conficcati nella polpa di alcune fette di limone.

Menta, eucalipto e citronella

Altri rimedi utili sono la menta, l’eucalipto e la citronella, tutti facilmente reperibili in erboristeria. Macerarne alcune foglie insieme alla scorza di mezzo limone in un bicchiere d’aceto e vaporizzare la soluzione ricavata all’interno delle stanze in cui si presenta il problema.

In piccole ciotole poste davanti alle finestre possono rivelarsi utili anche in forma di oli essenziali, a cui si aggiungono quelli di sambuco, lavanda, pino, limone e cedro.

Aceto e pepe nero contro le mosche

Una ciotola contenente aceto e del pepe nero da collocare in ogni stanza è un’altra possibile soluzione per tenere le mosche lontane, così come esporre alcune fettine di pomodoro. Utile in questo senso sembra rivelarsi anche l’olio di Neem, spesso citato come rimedio per tenere alla larga altri insetti o parassiti come acari, zanzare, cocciniglie e pulci.

In ultima soluzione, qualora le precedenti non abbiano funzionato o abbiate scelto di ricorrere a metodi insetticidi e non di allontanamento, ecco la possibilità di realizzare per proprio conto un attacca-mosche ecologico. Basterà una striscia di carta con sopra spalmato un preparato composto da pepe nero, zucchero e acqua. Gli insetti resteranno appiccicati e non saranno più un problema.

Aceto di mele e detersivo per piatti

Una miscela di aceto e detersivo per piatti può aiutarti a intrappolare le mosche. Per utilizzare questo metodo, mescola circa un pollice di aceto di mele e alcune gocce di detersivo per piatti in un bicchiere alto. Copri il bicchiere con un involucro di plastica. Fissare l’involucro di plastica con un elastico e fare dei piccoli fori nella parte superiore.

Le mosche saranno attratte dall’aceto nel bicchiere e voleranno attraverso i fori. Tuttavia, il detersivo per piatti fa affondare le mosche invece di poter atterrare sull’aceto.

Altri consigli utili

Contrastare l’insistente e fastidiosa presenza delle mosche è possibile anche scegliendo accuratamente le piante con cui arredare la casa. Il consiglio è di orientarsi verso il basilico e l’eucalipto per abbellire il vostro balcone e il vostro davanzale. Un’alternativa per l’interno è la pianta-polipo Nettuno, dall’odore praticamente impercettibile per l’olfatto umano, ma sgradevole per le mosche.

Altre piante utili contro le mosche sono:

calendula

lavanda

foglie di alloro

erba gatta.

Una soluzione decisamente più insolita è quella di acquistare un Dionaea (Dionaea muscipula), una pianta carnivora che si ciba proprio di mosche oltre che di insetti in generale. Attenzione infine alla frutta, soprattutto quella che tende a maturare in fretta, poiché tende a essere fonte di forte attrazione per le mosche. Evitare soprattutto che maturi troppo, utilizzandola eventualmente per frullati e centrifughe.