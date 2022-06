Come tenere lontane le api: 9 rimedi naturali efficaci e sicuri

Le api sono insetti essenziali per il nostro ecosistema, dal momento che svolgono un ruolo fondamentale nella rigenerazione naturale delle piante. Senza l’impollinazione, infatti, sarebbe impossibile dare vita a nuove fioriture e, di conseguenza, si bloccherebbe quel meccanismo naturale che porta alla produzione di frutti, fiori e nutrimento per tutte le specie del pianeta.

Tuttavia, può essere pericoloso accogliere in casa propria tante api. Per questo, a volte è necessario fare qualcosa al fine di tenerle lontane dai luoghi domestici. Continua a leggere per capire come tenere lontane le api in modo del tutto naturale e sicuro.

Come tenere lontane le api con la citronella

La citronella contiene composti organici sicuri che sono anche potenti insetticidi. Per questo motivo, troverai utile utilizzare uno spray non tossico che contenga una forma concentrata di citronella, da utilizzare sia all’inizio della primavera che alla fine dell’estate.

Non spruzzare troppo vicino all’alveare, poiché probabilmente le api reagiranno. Non utilizzare questo spray su alberi, aiuole o giardini con fiori e piante che le api vogliono impollinare.

In alternativa, puoi accogliere una pianta di citronella, che di sicuro ti aiuterà a tenere lontane le api.

Candele repellenti per api alla citronella

Un’alternativa popolare è l’uso delle candele alla citronella. Posiziona il ​​portacandele a diversi centimetri dall’alveare: l’odore, molto sgradevole, le farà allontanare rapidamente.

Aceto

Anche l’aceto è un ottimo rimedio naturale per tenere lontane le api. Diverse marche di aceto di mele utilizzano un ingrediente chiamato acido malico, il cui odore terrà questi insetti alla larga. Come usarlo? Basta posizionarlo in modo strategico nei luoghi che le api frequentano, senza rischiare di crear loro danni.

Rosmarino

Tipica erba domestica, il rosmarino contiene molti composti naturali che possono dar fastidio agli insetti: il suo profumo è molto efficace nel tenerli lontani. Puoi creare uno spray, da spruzzare quando necessario, mescolando tre parti di rosmarino con due parti di acqua.

Aglio

L’aglio è uno dei rimedi naturali più antichi e, ancora oggi, è tra i più utilizzati ed efficaci per tenere lontane le api. È noto che molti tipi di insetti odiano l’odore dell’aglio. Mettine un po’ in un barattolo e agitalo, mescolando con un po’ di acqua zuccherata.

Posiziona la soluzione di acqua zuccherata e aglio vicino all’alveare: questa, dall’odore pungente e appiccicoso, fungerà da deterrente e terrà lontane le api senza danneggiarle in alcun modo.

Cannella

Un rimedio molto popolare per allontanare le api è costituito dalla cannella. L’odore di cannella è un deterrente, proprio come lo sono gli odori di agrumi. Pertanto, posizionare i bastoncini di cannella in un barattolo o in un altro contenitore vicino all’alveare risulterà molto efficace.

Posiziona il barattolo con i bastoncini di cannella all’ingresso dell’alveare, dove è più probabile che gli insetti entrino per raccogliere il cibo. Un’altra idea per allontanare le api con la cannella è fare una miscela a base di cannella e miele e poi metterla nell’alveare.

Usa mangiatoie per uccelli

Esistono piccoli uccelli che si nutrono di api, vespe, termiti e formiche. Questo predatore naturale agisce come un deterrente significativo per le api e le allontanerà da casa tua. Posiziona alcune mangiatoie fuori ai balconi, dipingendole di colori vivaci al fine di attrarre gli uccelli.

In questo modo, gli uccelli saranno felici di aver trovato una casa e ti aiuteranno senza dubbi a tenere lontani questi insetti.

Oli essenziali

Puoi applicare gli oli essenziali sui luoghi in cui le api sono solite posarsi: in questo modo le allontanerai di sicuro, senza rischiare di far loro del male. Gli oli essenziali, infatti, sono completamente naturali e privi di sostanze chimiche e nocive che possono danneggiare ambiente o esseri viventi.

Caffè

Il caffè è un ottimo rimedio naturale per tenere lontane le api. Basta mettere della polvere di caffè in un contenitore o in un involucro di carta stagnola e bruciarlo. L’odore sprigionato, molto intenso, sarà insopportabile per questi insetti, che decideranno di sicuro di tenersene alla larga.