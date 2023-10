Olio essenziale di gaultheria: proprietà e usi

Fra gli oli essenziali antinfiammatori, quello di gaultheria o wintergreen è considerato senz'altro uno dei più potenti ed efficaci. Ma quando serve e come si usa l'olio essenziale di gaultheria? Questo popolare rimedio può tornarti utile se soffri spesso di dolori muscolari, reumatismi, dolori articolari e non solo. La gaultheria è infatti una pianta che può migliorare la nostra vita in almeno 9 modi differenti.

Fonte immagine: Pixabay

L’olio essenziale di Gaultheria, conosciuto anche con il nome di Olio di wintergreen o di teaberry, è probabilmente uno dei più potenti ed efficaci oli essenziali che esistano al mondo. Si tratta di un rimedio dalle molteplici proprietà, fra le quali spiccano quelle antinfiammatorie e analgesiche. Per via dei suoi effetti benefici, l’olio essenziale di wintergreen viene impiegato soprattutto per alleviare i dolori muscolari e articolari, ma questo liquido dal colore giallo-rossastro può fare molto di più.

Scopriamo dunque a cosa serve l’olio essenziale di Gaultheria, per cosa si usa e quali sono i benefici e le controindicazioni da tenere bene a mente prima di utilizzare questo potente rimedio.

Cos’è la Gaultheria o Wintergreen?

Fonte: Pixabay

Prima di esaminare gli effetti benefici di questo antico rimedio naturale, bisognerà conoscere la pianta da cui proviene l’olio di Gaultheria. Queste piante, anche note con il nome di Wintergreen o Teaberry (Tè del Canada), sono delle sempreverdi che fanno parte della famiglia delle Ericacee.

Fra le varietà più utilizzate per produrre oli essenziali primeggiano la Gaultheria fragrantissima o Gaulteria odorosa, e la Gaultheria procumbens. Queste particolari piante, le cui foglie venivano impiegate già dai nativi americani per preparare infusi e bevande curative, esercitano effetti:

Diuretici

Rinfrescanti

Antisettici

Astringenti

Antinfiammatori

Analgesici.

Dalle foglie della wintergreen si ricava un olio essenziale, l’olio essenziale di Gaultheria per l’appunto, caratterizzato da un aroma molto intenso e fresco che ricorda quello della menta, ma più ricco di sfumature legnose, dolci e avvolgenti.

Come anticipato, l’olio di wintergreen ha un caratteristico colore giallo paglierino che tende al rosso, e le sue proprietà potrebbero davvero migliorare la tua salute e la tua vita quotidiana, goccia dopo goccia.

Olio essenziale di gaultheria: proprietà e benefici

Quello di gaultheria è letteralmente un olio dalle milleuno proprietà benefiche. Si tratta forse di uno dei migliori oli essenziali antinfiammatori, impiegato soprattutto per alleviare dolori muscolari e articolari. Ma concretamente parlando, a cosa serve la gaultheria e l’olio essenziale che se ne ricava?

Un antinfiammatorio naturale: puoi utilizzare questo rimedio per eseguire massaggi antinfiammatori Allevia i dolori muscolari, specialmente quelli post-allenamento Aiuta a combattere il dolore causato da strappi muscolari, contratture e stiramenti Ha effetti analgesici, grazie alla presenza di salicilato di metile, una molecola che rende quello di wintergreen un olio essenziale vasodilatatore a livello cutaneo, in grado di ridurre il dolore muscolare e articolare Attenua i sintomi dei reumatismi Migliora e favorisce la circolazione sanguigna Esercita un’attività antiprotozoaria, grazie alla quale può debellare il Trichomonas vaginalis, protozoo responsabile della tricomoniasi, che provoca molti disturbi intimi Può agire anche come decongestionante delle vie respiratorie, utile in caso di raffreddore e malanni di stagione Fa bene anche alla pelle, in quanto aiuta a ridurre la proliferazione dei batteri responsabili dell’acne.

Come usare l’olio di Wintergreen?

Ora che sappiamo a cosa serve la gaultheria, bisognerà capire come utilizzarne l’olio essenziale in maniera corretta. Per prima cosa, ti raccomandiamo di optare sempre per oli essenziali di buona qualità, bio e puri al 100%.

L’olio essenziale nasce per un utilizzo esterno, per cui non è possibile ingerirlo. Poiché si tratta di un prodotto irritante per la pelle, sarà inoltre importante diluirne poche gocce in un olio vettore, come quello di mandorle dolci, di oliva, di cocco o avocado. Dopodiché, potrai utilizzare il rimedio per eseguire dei massaggi decontratturanti o rilassanti sulle zone da trattare.

E’ possibile diluire un paio di gocce di olio essenziale anche nell’acqua calda, per preparare un buon pediluvio o un bagno rilassante.

Ricorda di attenerti sempre alle dosi indicate nella confezione del prodotto o a quelle consigliate dal medico; un utilizzo eccessivo potrebbe risultare dannoso per la tua salute.

Olio essenziale di wintergreen: controindicazioni e precauzioni

Fonte: Pixabay

Oltre ad evitare di ingerire l’olio essenziale, ti consigliamo di evitarne il contatto con ferite ancora aperte e, naturalmente, di non far scivolare l’olio essenziale su occhi, naso e mucose.

Poiché l’olio di gaultheria può causare delle reazioni allergiche nelle persone più sensibili, sarà importante eseguire un apposito patch-test su una piccola porzione di pelle, per individuare l’eventuale sviluppo reazioni allergiche.

L’olio di gaultheria è velenoso?

Per fugare ogni dubbio, l’olio di wintergreen non è né cancerogeno né velenoso. Il rimedio è considerato sicuro se utilizzato in modo corretto, ovvero a livello topico e non ingerito per via orale.

Tuttavia, questo particolare olio è ugualmente controindicato per le donne in gravidanza e per i bambini di età inferiore ai sei anni, per le persone con condizioni mediche come epilessia, malattie respiratorie ed eczemi, e per le persone allergiche ad aspirina e salicilati.

L’olio di gaultheria andrà inoltre evitato dalle persone che stanno assumendo farmaci anticoagulanti o altri medicinali. Per andare sul sicuro, chiedi sempre consiglio a un esperto in aromaterapia e oli essenziali o al tuo medico curante prima di assumere questo o altri rimedi naturali.