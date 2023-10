Olio essenziale di cannella: proprietà, benefici ed usi

Con l'olio essenziale di cannella abbiamo un rimedio naturale unico che si presta a innumerevoli trattamenti. Vi sono infatti una serie di benefici derivati dal suo utilizzo per risolvere disturbi di natura fisica e mentale. Il suo aroma dolce e speziato, caro alla medicina olistica, è anche ottimo per rinfrescare l'aria di una stanza se versato nei brucia essenze o negli umidificatori.

L’olio essenziale di cannella è un vero e proprio toccasana per mente e corpo, un rimedio naturale caro alla medicina olistica, noto da secoli. In commercio lo troviamo come estratto dalla corteccia o dalle foglie dell’albero di Cinnamomum verum, ma ci sono anche oli derivati dalle radici della pianta.

Di fatto, le tre varietà hanno le medesime proprietà, ma varia la quantità dei componenti attivi e, come è possibile immaginare, anche la persistenza del profumo. In questa ottica, l’olio di cannella estratto dalla corteccia è quello più forte e vanta le dosi più elevate di cinnamaldeide.

Ma l’aldeide cinnamica non manca anche nell’olio estratto da foglie e radici, se anche in quantità ridotta a vantaggio rispettivamente di eugenolo e canfora. Le diverse percentuali di componenti non influiscono solo su aroma e sapore, ma anche sull’aspetto del composto. L’olio di cannella da corteccia è infatti più ambrato, gli altri più mielati.

Se volessimo parlare di proprietà per la salute, i tre oli si equivalgono come aree di competenza, ma quello estratto dalla corteccia della pianta ha maggiori effetti. Da considerare anche la provenienza, in quanto nell’industria cosmetica, per detergenti e creme, si opta per quello indiano, più profumato di quello cinese.

Olio essenziale di cannella: proprietà per la salute

Va ricordato, se anche l’olio essenziale di cannella per uso alimentare sia adatto ad essere assunto per via interna, si consiglia di chiedere parere ad un professionista per dosi e modalità di utilizzo. Gli oli essenziali possono infatti essere tossici in quantità eccessive. In questo senso, per non correre rischi, è importante evitare il fai da te.

Se invece adoperato per via topica, il suggerimento è di testare prima una piccola quantità, diluita in olio vettore, su un lembo di pelle nascosto e verificare se è ben tollerato. Se la cute non appare arrossata e non si verificano reazioni allergiche, lo possiamo adoperare con sicurezza.

Contro ansia, stress e depressione

L’uso più frequente dell’olio essenziale di cannella è in aromaterapia, con qualche goccia diluita nel liquido del brucia essenze o negli umidificatori dei termosifoni. Il suo effetto sulla psiche è calmante e rasserenante. L’umore migliora e anche in caso di insonnia, i benefici sono verificabili: si dorme meglio e in modo più saporito.

Per la cura di pelle e capelli

Con le sue proprietà antinfiammatorie, l’olio di cannella può essere un efficace rimedio naturale per problemi infiammatori della pelle come eruzioni cutanee e acne. Si può mescolare con un olio vettore e applicarlo sulla cute per sfruttare la sua capacità antimicrobica. L’olio di cannella può essere di beneficio anche per i capelli e il cuoio capelluto irritato.

Per trattare le infezioni fungine

L’olio di cannella, secondo una ricerca scientifica nel 2016, svolge attività antifungina e antimicrobica contro ceppi micotici come la Candida albicans. Per un trattamento naturale topico contro i funghi dei piedi, si può diluire questo olio in un olio vettore, come quello di cocco e massaggiarlo dove serve. Da evitare invece l’applicazione sulle mucose.

Contro il mal di gola

Con i suoi noti effetti antinfiammatori, antimicrobici, antiossidanti e immunomodulatori, l’olio essenziale di cannella è un’ottima scelta per combattere infezioni come il mal di gola. Si può diluire qualche goccia in acqua tiepida per fare dei gargarismi o, su consiglio di un medico olistico, bere acqua calda, olio di cannella, limone e miele nelle fasi acute del problema. Ma su dosi e tempi di somministrazione, lo ribadiamo, sentiamo il parere di un professionista.

Per diabete e perdita di peso

La cannella è una spezia nota sin dai tempi antichi per le sue proprietà contro gli alti livelli di zuccheri nel sangue, per questo molti integratori ipoglicemizzanti la contengono. Gli effetti di un migliore controllo glicemico si ripercuotono anche sulla diminuzione dei picchi insulinici e su una migliore forma fisica. Ma, ricordiamolo ancora una volta, se adoperiamo l’olio essenziale puro, chiediamo al medico tempi e dosi corretti.

Per la salute del cuore

L’olio di cannella può aiutare a migliorare la salute del cuore, se assunto su parere medico in un regime di dieta e allenamento aerobico. Uno studio del 2014 mostra anche come l’estratto di cannella e l’esercizio fisico possano aiutare ad abbassare il colesterolo, ma anche a favorire la produzione di ossido nitrico, che è benefico per le persone con malattie cardiache.

Come si usa l’olio di cannella

Se vogliamo inserire l’olio essenziale di cannella nelle nostre routine, ci sono tre utilizzi da considerare, ma sempre ricordando che quello interno va monitorato da un professionista. In caso avverso, se il medico lo sconsigliasse, abbiamo due altri modi per non rinunciare a questo rimedio.

Aromaterapia – l’olio di cannella può aromatizzare gli ambienti di casa versato in un diffusore o nei già citati brucia essenze ed umidificatori. Si può anche inalare l’olio annusandolo dalla bottiglia o imbevendo un tovagliolo di cotone, ma anche vaporizzandolo sui vestiti, come fosse un profumo. Per via topica – per evitare reazioni avverse, l’olio di cannella deve essere diluito con un olio vettore, come l’olio di cocco, in un rapporto di 1:1 prima di applicarlo sulla pelle. L’olio di cocco ha una lunga lista di benefici per la cute, ma può essere sostituito da un olio di mandorle dolci, o argan, o anche olio di oliva. Per via endogena – è possibile ingerire l’olio essenziale di cannella? La FDA riconosce l’olio di cannella come sicuro per il consumo, a patto che il prodotto scelto riporti la dicitura “sicuro per uso alimentare”. Va scelto un olio biologico e di buona qualità, con la provenienza della materia prima certa. In questo modo sapremo che è privo di tossine chimiche, riempitivi o solventi. Per utilizzare l’olio di cannella per via interna, si può aggiungere una goccia ad acqua, frullati di frutta o miele. E sempre rispettando le modalità consigliate dal medico olistico.

