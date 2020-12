Diffusori oli essenziali: scegliere il modello giusto e consigli di sicurezza

Esistono diversi tipi di diffusori ambientali, con diversi pro e contro. Ecco come orientarsi sul mercato, e scegliere il prodotto migliore.

I diffusori ad oli essenziali sono importanti non soltanto perché donano un buon profumo all’ambiente, ma anche e soprattutto per i benefìci collaterali che comportano. Migliorano l’umore, aumentano la concentrazione, possono aiutare la respirazione e ridurre la concentrazione di germi; a patto però di scegliere il modello giusto, e di rispettare alcune regole di buon senso.

Tipi di Diffusore con Oli Essenziali

Sul mercato esistono 3 tecnologie per diffondere gli oli essenziali nell’ambiente, e sprigionarne il pieno potenziale. E sono:

Diffusore oli essenziali elettronico: Di solito funzionano a ultrasuoni; in altre parole, grazie ad una membrana che fa da trasduttore, nebulizzano l’acqua attraverso vibrazioni che l’orecchio umano non può percepire. A differenza del brucia-essenze, l’aroma essenziale non viene bruciato ma scaldato dolcemente, e ciò fa sì che mantenga inalterate le proprie caratteristiche.

Diffusore oli essenziali a candela: È il cosiddetto brucia-essenze, e consiste sostanzialmente in un piccolo recipiente in cui si versa olio essenziale e acqua, che viene poi scaldata da una candela sottostante. Tuttavia, oltre ai pericoli rappresentati da una fiamma viva in casa, questo metodo tende a bruciare l'olio e a produrre sostanze tossiche. L'assenza di controllo della temperatura e dell'azione scaldante della candela, in altre parole, rischia di apportare più pericoli che benefìci.

Diffusore oli essenziali spray: Può essere manuale, e quindi ha bisogno di un dito che letteralmente azioni il nebulizzatore, o elettrico, con un meccanismo cioè che lo aziona di tanto in tanto da sé. È pratica ma ha un enorme difetto: l'effetto dura pochissimo.

Poi ce ne sarebbero altri due: la boccetta coi bastoncini, che però dura pochi giorni e in proporzione costa molto cara, e c’è anche il classico umidificatore da ambiente che si attacca al termosifone, che però tra tutti è quello meno efficiente. Ecco perché è caduto in disuso negli anni.

A nostro giudizio, la tecnologia migliore resta quella elettronica, perché è sicura, funziona bene sia in ambienti piccoli che grandi, è facile da gestire ed economica, e tra l’altro introduce nell’ambiente un bellissimo complemento d’arredo.

Come Usare un Diffusore a Oli Essenziali

L’uso dei nebulizzatori di oli essenziali è estremamente semplice. Salvo indicazioni diverse del produttore, in genere basta mescolare 10-15 dell’essenza preferita in mezzo litro d’acqua per ottenere una soluzione delicata e molto profumata da aggiungere direttamente nel serbatoio del diffusore; in ogni caso, è possibile aumentare le dosi secondo i gusti personali.

Prima di procedere, tuttavia, è importante osservare alcuni consigli di sicurezza:

Prima di attivare un diffusore, leggete sempre bene le indicazioni del produttore e quelle riportate sull’olio essenziale.

e quelle riportate sull’olio essenziale. Gli oli essenziali sono altamente concentrati. Non dovreste diffonderli di continuo. L’ideale sarebbe per poco tempo , e comunque in ambienti ragionevolmente ventilati.

, e comunque in ambienti ragionevolmente ventilati. Non esagerare mai con le dosi , altrimenti si rischia di danneggiare il diffusore. Cercate sempre di usare la minor quantità possibile di olio per ogni sessione.

, altrimenti si rischia di danneggiare il diffusore. Cercate sempre di usare la minor quantità possibile di olio per ogni sessione. Quando si esagera -per durata e quantità- con gli oli essenziali, può verificarsi un fenomeno detto affaticamento olfattivo ; ciò accade se i recettori del naso sono sottoposti ad una stimolazione eccessiva e continuata nel tempo. Quando ciò accade, si ha l’impressione che l’odore non sia più presente, quando invece i polmoni continuano a inalarlo.

; ciò accade se i recettori del naso sono sottoposti ad una stimolazione eccessiva e continuata nel tempo. Quando ciò accade, si ha l’impressione che l’odore non sia più presente, quando invece i polmoni continuano a inalarlo. Se avete animali domestici, assicuratevi di non tenerli al chiuso nella stanza col diffusore acceso; lasciateli liberi di andare via, se lo desiderano.

Infine, è sconsigliabile utilizzare diffusori in luoghi pubblici, classi scolastiche o uffici perché -pur se naturali- gli oli essenziali possono esacerbare alcune condizioni cliniche o innescare fenomeni di sensibilizzazione e allergia. Lasciate l’aromaterapia alla sfera privata.

Diffusori a Ultrasuoni: Come Scegliere

Quando si deve scegliere un diffusore a ultrasuoni (gli altri tipi, come detto, a nostro giudizio sono inferiori per prestazioni e profilo sicurezza), ci sono alcune caratteristiche che è bene verificare prima dell’acquisto. E sono:

Consumi: In generale, i diffusori a ultrasuoni consumano tutti abbastanza poco, quindi si può ragionevolmente stare tranquilli su questo fronte. Dobbiamo segnalare tuttavia la spiacevole tendenza di alcuni produttori a non riportare questa caratteristica tra le specifiche.

In generale, i diffusori a ultrasuoni consumano tutti abbastanza poco, quindi si può ragionevolmente stare tranquilli su questo fronte. Dobbiamo segnalare tuttavia la spiacevole tendenza di alcuni produttori a non riportare questa caratteristica tra le specifiche. Capacità: Un dispositivo più capiente andrà riempito e ripulito con minore frequenza. D’altro canto però tende a essere un po’ più rumoroso rispetto ai modelli piccoli, e a consumare poco di più.

Un dispositivo più capiente andrà riempito e ripulito con minore frequenza. D’altro canto però tende a essere un po’ più rumoroso rispetto ai modelli piccoli, e a consumare poco di più. Rumore: Quasi tutti i modelli sul mercato stanno sotto i 30db, e dunque sono molto silenziosi; alcuni tuttavia fanno meglio, e riescono a stare sotto i 19db. Praticamente, un soffio impercettibile.

Quasi tutti i modelli sul mercato stanno sotto i 30db, e dunque sono molto silenziosi; alcuni tuttavia fanno meglio, e riescono a stare sotto i 19db. Praticamente, un soffio impercettibile. Funzionalità Aggiuntive: Alcuni modelli sono dotati di timer per impostare funzionamento del diffusore ambientale ad intervalli di tempo prestabiliti, auto-spegnimento quando finisce l’acqua nel serbatoio, regolazione nebbia per decidere il livello di nebulizzazione prodotta e perfino la musica. I modelli più evoluti hanno un telecomando, o si controllano via smartphone e Siri/Alexa/Google Home.

Diffusori Oli Essenziali: I Migliori Modelli 2020

