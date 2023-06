Come usare il tea tree oil per i punti neri

Il tea tree oil è un toccasana per i punti neri e le infezioni della cute, per merito del suo potere disinfettante ed esfoliante. Lo si adopera infatti per applicazioni locali con un batuffolo di cotone, ma anche per maschere per la pelle grassa. In questo caso va unito di norma alle argille, come il Multani Mitti, un tipo di argilla alcalina che aiuta a pulire la pelle senza irritarla.

Fonte immagine: Pixabay

Il tea tree oil è un rimedio naturale contro punti neri e acne, ma in realtà si dimostra un valido aiuto contro molte affezioni della pelle. Ha infatti un riconosciuto potere antibatterico e antimicotico. Che si traduce in una disinfezione profonda e completa dei pori, ma senza azioni aggressive, che potrebbero alterarla.

Va detto, questo olio non andrebbe usato puro, come la maggior parte degli oli essenziali, ma si può adoperare con altri rimedi naturali per la pelle grassa. Di solito il tea tree oil si abbina alle argille per maschere esfolianti, o si può diluire in acqua calda per bagni o tonici da applicare.

Un buon mix del tea tree oil per combattere i punti neri è di mescolarlo alla terra di Fuller, anche detta polvere di Multani Mitti, una buona argilla alcalina. In combinazione con questo rimedio, caro alla medicina ayurvedica, l’olio estratto dall’albero del tè, svolge funzione disinfettante e assorbente.

Ma, come vedremo di seguito, l’olio di tea tree è anche un ingrediente utile per pulire la pelle del corpo durante un bagno caldo. Di solito bastano poche gocce diluite in acqua calda, meglio se nella vasca abbiamo disciolto anche due tazze di sali di Epsom, o solfato di magnesio, utile a migliorare la salute cutanea.

Tea tree oil: a cosa serve

L’olio dell’albero del tè, o tea tree oil, è un estratto della pianta Melaleuca alternifolia, un arbusto tipico di alcune zone australiane, della famiglia delle Mirtaceae. Il suo utilizzo in campo medicinale si perde nei secoli. Già gli aborigeni avevano notato le proprietà benefiche per la salute della pelle, ma oggi la sua efficacia è riconosciuta ovunque.

Lo si può trovare nella lista ingredienti di creme e lozioni per la cute, ma anche in dentifrici e collutori, deodoranti, rimedi per le infezioni della pelle. Il perché, come detto, risiede nel suo potere antibatterico e antimicotico, ormai accertato da studi scientifici certificati.

Da qualche tempo, le ricerche mediche hanno riguardato anche il suo potenziale schiarente nei confronti delle macchie da acne. Le proprietà antinfiammatorie del tea tree oil, quindi, non aiuterebbero solo a liberarsi da brufoli e punti neri, ma anche a ripristinare una migliore salute e bellezza della pelle.

Ma gli studi in merito sono ancora in corso e, va detto, non si considera il tea tree oil come risolutivo se utilizzato da solo per contrastare le macchie. Ma vediamo invece come adoperarlo per i punti neri e la pulizia della cute.

Tea tree oil per i punti neri

Il tea tree oil è utile per migliorare la salute della pelle in generale, ma se abbiamo un problema di punti neri, ci sono metodi molti efficaci per adoperarlo e liberarci del fastidio. Da provare, se vogliamo ripulire il corpo, è il bagno caldo a base di sali di Epsom e olio dell’albero del tè. Due tazze del primo e poche gocce del secondo in una vasca di acqua.

Un ammollo di circa 35 minuti, apre i pori, secca i brufoli, favorisce la pulizia della cute e la prepara anche a trattamenti successivi, come scrub o maschere, o altri rimedi esfolianti. Ma occhio, in caso di pelle sensibile, sciacquiamola con acqua tiepida dopo il bagno senza aggiunte.

Se il problema dei punti neri è solo sul viso, possiamo adoperare il tea tree oil per creare una maschera purificante a base di argilla bianca o, meglio, terra di Fuller. Le dosi sono: 1 cucchiaino di terra per 1 cucchiaio di acqua e 3 gocce di olio. Si mescolano gli ingredienti e si applica il composto sul viso pulito e umido.

La maschera va lasciata in posa per una decina di minuti, dopo va lavata con acqua tiepida e il trattamento ripetuto una o due volte a settimana. Se però notiamo che la pelle tira o si arrossa, evitiamo di ripetere.

