7 oli essenziali per supportare la vita quotidiana

Sapevi che alcuni oli essenziali possono migliorare e supportare la tua vita quotidiana? Nella lista degli oli essenziali da avere sempre a portata di mano spicca senza dubbio il Tea tree oil, seguito dall’olio essenziale di lavanda, di rosmarino e da quello di legno di cedro. Ma quali saranno gli oli adatti a te?

Fonte immagine: Pixabay

Sapevi che i giusti oli essenziali possono migliorare la tua vita quotidiana? Quelle piccole boccette profumate contengono oli rigorosamente naturali, in grado di supportare la nostra salute fisica e mentale, ma non solo. Gli oli essenziali possono rivelarsi utilissimi anche nella cura e nella pulizia della casa, puoi utilizzarli per profumare gli ambienti, per preparare dei detersivi fatti in casa oppure potresti utilizzarli come oli da massaggio.

Ma a conti fatti, quali saranno i migliori oli essenziali da tenere a portata di mano?

Riuscire a scegliere fra le centinaia di prodotti disponibili è davvero difficile. Dal canto nostro, non possiamo che attingere all’esperienza personale, oltre che ai tanti studi condotti sull’argomento, per creare un elenco di oli essenziali utili per affrontare qualsiasi tipo di problema, dal mal di testa allo stress, dalle contratture muscolari fino alle pulizie domestiche eco-sostenibili.

Per cosa si usa l’olio essenziale?

Fonte: Pixabay

Prima di scegliere gli oli essenziali da avere in casa, bisognerà fare alcune precisazioni.

Innanzitutto, non tutti gli oli essenziali sono adatti per tutti i possibili utilizzi.

Spieghiamo meglio: a seconda dei diversi prodotti, puoi trovare oli essenziali adatti per l’aromaterapia (ne sono un esempio gli oli rilassanti), oli essenziali utili per i capelli e per la pelle, quelli che esercitano effetti antibatterici, antifungini e disinfettanti, oli essenziali anti-nausea o persino quelli in grado ridurre l’infiammazione e il mal di testa.

Insomma, per ogni disturbo o necessità, esiste almeno un olio essenziale in grado di soddisfarci, una goccia alla volta. E allora, scopriamo quali oli essenziali scegliere per migliorare la nostra vita quotidiana.

I 7 migliori oli essenziali per supportare la vita quotidiana

Fonte: Pixabay

Come abbiamo visto, potremmo utilizzare gli oli essenziali per decine di motivi differenti. Ad accomunare tutti questi motivi, vi è la voglia di migliorare la nostra vita quotidiana e, magari, anche la nostra salute, in modo semplice e naturale.

Ecco dunque una lista di oli essenziali da avere sempre in casa.

Olio di lavanda

Si tratta di un olio essenziale dalle proprietà rilassanti, in grado di ridurre ansia e stress, migliorare la qualità del sonno e persino attenuare la sensazione di dolore.

Puoi utilizzare l’olio essenziale di lavanda per eseguire dei massaggi rilassanti (come vedremo più avanti, sarà necessario diluirne alcune gocce in un un olio di base) o puoi goderti i suoi effetti rilassanti con l’aromaterapia, versandone un paio di gocce nel diffusore o realizzando un deodorante spray per ambienti.

Olio essenziale di arancio

Come l’olio di lavanda, anche quello di arancio può ridurre lo stress e migliorare l’umore, grazie alle sue proprietà stimolanti e rinvigorenti, e al suo fresco e frizzante profumo. In più, puoi utilizzare questo olio essenziale per preparare dei detersivi fai da te ed ecologici.

E già che siamo in tema di agrumi, come l’olio di arancia, anche quello di limone è adatto per preparare detergenti e saponi fai da te, grazie al suo profumo fresco e alle sue proprietà antimicrobiche.

Oli essenziali per la tua vita quotidiana: il Tea tree oil

Il Tea tree oil è considerato il Re degli oli essenziali disinfettanti e antibatterici. Ma non solo. Questo liquido dal profumo intenso è un olio essenziale antinfiammatorio per la pelle, ha effetti antisettici, antimicrobici, antifungini e antivirali. Ecco perché non può davvero mancare nel perfetto kit di oli essenziali per migliorare la qualità della nostra vita.

Puoi utilizzare l’olio essenziale di Tea Tree (anche detto olio essenziale di melaleuca) per contrastare l’acne e le infezioni della pelle, per purificare l’aria e pulire tutta casa.

Cosa si può chiedere di più a un prodotto 100% naturale?

Olio di eucalipto

Durante la stagione fredda, tutti noi dovremmo tenere a casa una boccettina di olio essenziale di eucalipto. Per il suo aroma fresco e balsamico, questo olio può essere impiegato per preparare dei suffumigi, utili per migliorare la respirazione e combattere i sintomi dei malanni di stagione, come naso chiuso e tosse grassa.

Olio di rosmarino

Un olio versatile particolarmente apprezzato è senz’altro quello di rosmarino, che rientra nella lista degli oli essenziali antinfiammatori e antidolorifici.

Questo prodotto può prendersi cura della pelle (aiuta a combattere la cellulite), migliora la salute dei capelli (ne favorisce la crescita e migliora la circolazione del cuoio capelluto), e si prende cura anche della nostra mente, favorendo la concentrazione e migliorando l’umore.

Per di più, l’olio essenziale di rosmarino è un ottimo olio antinfiammatorio muscolare e combatte i dolori articolari.

Olio di legno di cedro

Se quello che vuoi sapere è qual è il miglior olio essenziale contro zanzare e insetti, la risposta è l’olio di legno di cedro. Oltre ad essere utile per la salute – esercita effetti antiossidanti e antibatterici – questo prodotto è considerato anche un ottimo repellente naturale contro gli insetti.

Puoi utilizzare questo olio per tenere alla larga anche le tarme dai tuoi armadi. in più, per il suo profumo caldo ma allo stesso tempo legnoso e balsamico, l’olio di legno di cedro rientra nella nostra selezione dei migliori oli essenziali profumati per il corpo.

Olio di menta piperita

Per finire, nella lista dei 7 oli essenziali da avere in casa abbiamo scelto di includere anche il freschissimo olio essenziale di menta piperita, irrinunciabile per chi soffre spesso di mal di testa e non vuole assumere troppi farmaci.

Questo particolare olio, infatti, dona una sensazione rinfrescante, aiuta a sciogliere le tensioni spesso all’origine del mal di testa, distende i muscoli e aiuta a tenere a bada il dolore. In più, un po’ come l’olio di eucalipto, anche quello di menta sarà utile in inverno, per liberare il naso chiuso attraverso dei rigeneranti suffumigi.

Raccomandazioni e uso corretto

Fonte: Pixabay

Quelli che abbiamo appena elencato sono probabilmente gli oli essenziali più usati per fronteggiare qualsiasi incombenza, ma la lista potrebbe continuare davvero all’infinito. Prima di lasciarti ai tuoi profumati esperimenti, qualche raccomandazione: nella scelta del prodotto, opta sempre per oli essenziali puri certificati e di alta qualità. Potrebbero costare un po’ di più rispetto ad altri prodotti, ma ne varrà la spesa.

Sebbene si tratti di oli naturali, inoltre, ricordiamo che nella maggior parte dei casi questi prodotti non nascono per essere assunti per via orale (fatta eccezione per gli oli essenziali alimentari, se consigliati dal medico curante).

Non applicare l’olio direttamente sulla pelle. Per un utilizzo topico, bisognerà diluire il prodotto in un apposito olio vettore, come quello di cocco, di mandorle o jojoba, per non rischiare di irritare la pelle.

Infine, quando utilizzi un olio essenziale non eccedere con le quantità: come vedrai, bastano davvero pochissime gocce di olio per sprigionare il suo meraviglioso potere benefico.