Olio essenziale di Pompelmo: usi e benefici

L’olio essenziale di pompelmo può portare una ventata di profumo in casa, ma non solo! Sapevi che questo prodotto può anche migliorare la tua salute? L’olio di pompelmo potrebbe ridurre la pressione sanguigna, migliorare l’umore e aumentare la concentrazione. Ma quali saranno gli altri benefici di questo rimedio naturale?

L’olio essenziale di pompelmo è uno di quei rimedi naturali da tenere sempre a portata di mano. Non solo perché potrebbe favorire la perdita di peso, ma anche perché può migliorare l’umore, alleviare la stanchezza e persino ridurre i livelli di stress. Questo particolare olio dal colore giallo/arancio viene estratto mediante un processo di spremitura a freddo dalle scorze del pompelmo (Citrus paradisi), ed emana un fresco profumo di agrumi che rende immediatamente più frizzante l’atmosfera.

Non a caso, questo olio essenziale viene spesso impiegato nel campo dell’aromaterapia, proprio per le sue proprietà energizzanti e rinvigorenti. Ma quali saranno i benefici e le proprietà dell’olio essenziale di pompelmo?

Scopriamo insieme a cosa fa bene, quando e come usarlo e chi dovrebbe evitarne l’utilizzo.

A cosa serve l’olio essenziale di pompelmo?

L’olio essenziale di pompelmo è apprezzato nel campo della fitoterapia per la lunga lista di benefici che è in grado di offrire. Questo rimedio naturale può infatti ridurre il senso di fame, aiuta a perdere peso, può ridurre la pressione sanguigna e può anche alleviare lo stress. Ecco quali sono alcuni dei più apprezzati benefici dell’olio essenziale di pompelmo:

Migliora la concentrazione e i livelli di energia, portando una fresca ventata di energia in tutta la casa; Esercita effetti antibatterici e antimicrobici, e sembra sia in grado di combattere batteri dannosi come Staphylococcus aureus ed Escherichia coli; Migliora la salute della pelle, prevenendo e attenuando condizioni come acne e brufoli: non a caso, molte creme e lozioni contengono oli essenziali di agrumi proprio per le loro proprietà antibatteriche e curative; Olio di pompelmo per cellulite: se applicato sulle zone critiche, l’olio essenziale di pompelmo potrebbe stimolare la circolazione linfatica e aiutare a combattere la fastidiosa pelle a buccia d’arancia; Olio essenziale di pompelmo per dimagrire: secondo alcune ricerche condotte su modello animale, l’olio di pompelmo potrebbe ridurre il senso di fame e, di conseguenza, potrebbe anche favorire una più rapida perdita di peso; Migliora la salute dei capelli: applicare poche gocce di olio essenziale di pompelmo sui capelli (opportunamente miscelato con un olio vettore) può aiutare a ridurre la forfora, riequilibrare la produzione di sebo e rendere i capelli più lucenti e meno grassi; Migliora anche l’umore: apprezzato nel campo dell’aromaterapia, l’olio essenziale di pompelmo può regolare l’umore e alleviare l’ansia; Riduce la pressione sanguigna: infine, a questo olio è attribuita la capacità di ridurre i livelli della pressione sanguigna, effetto dovuto probabilmente alla presenza di limonene, una sostanza antiossidante presente nella buccia del pompelmo e di altri agrumi.

I potenziali benefici dell’olio essenziale di pompelmo sono molti, ma sono ancora poche le prove scientifiche in grado di confermarli a pieno. Di conseguenza, saranno necessarie nuove e più approfondite ricerche prima di poter consigliare questo rimedio naturale per il trattamento o la prevenzione di determinate condizioni mediche.

Olio essenziale di pompelmo: come usarlo?

Fonte: Pixabay

Date le numerose possibili proprietà benefiche di questo rimedio, probabilmente anche tu avrai voglia di aggiungerlo alla tua routine di benessere quotidiana.

Ma come si usa l’olio di pompelmo? Vediamo quali sono le diverse modalità di applicazione di questo prodotto.

In aromaterapia

Puoi versare poche gocce di olio essenziale nel diffusore di aromi e lasciare che sprigioni il suo fresco profumo in tutta la casa. Se lo desideri, puoi abbinare l’olio essenziale di pompelmo con altri oli, come quello di arancia, limone, geranio o l’olio di bergamotto.

In cucina

L’uso interno dell’olio essenziale di pompelmo è sconsigliato, a meno che non venga suggerito dal proprio medico. L’olio di pompelmo ad uso alimentare può tuttavia essere impiegato nelle ricette dolci o nelle bevande, per conferire un profumo di pompelmo alle tue ricette.

Applicazione topica

Uno degli usi più comuni dell’olio di pompelmo è quello topico. Prima di applicare il prodotto sulla pelle, bisognerà diluirlo con un olio vettore. Mescola alcune gocce di olio essenziale di pompelmo con un olio di cocco, di mandorle o quello che più ti piace, e utilizza questo mix per eseguire dei massaggi anticellulite o rigeneranti.

Precauzioni e controindicazioni

Gli oli essenziali vengono impiegati da lungo tempo nella cura e nella prevenzione di molte condizioni. Tuttavia, il fatto che si tratti di prodotti naturali non li rende automaticamente innocui per la salute e adatti a tutti. Se utilizzati in modo scorretto o in grandi quantità, questi prodotti potrebbero causare gravi conseguenze.

In questo caso specifico, l’olio di pompelmo potrebbe causare fotosensibilità se applicato poco prima di esporsi al sole. Il prodotto è sconsigliato per le donne in gravidanza, per i bambini piccoli, per le mamme che allattano al seno e per gli animali domestici.

Se intendi utilizzare gli oli essenziali per trattare delle condizioni mediche, non interrompere i trattamenti farmacologici, ma parla prima con il tuo medico curante o con lo specialista di riferimento. Prima di utilizzare questo o altri oli essenziali, leggi attentamente le indicazioni riportate sulla confezione.

