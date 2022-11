Olio essenziale di rosa: a cosa serve e come adoperarlo

L’olio essenziale di rosa è un noto rimedio naturale in grado di alleviare ansia e depressione, ma può essere considerato anche un utile alleato contro i dolori mestruali e un’alternativa naturale ai classici profumi spesso pieni di sostanze chimiche dannose.

Da lungo tempo, l’olio essenziale di rosa viene impiegato sia per profumare il corpo e gli ambienti, sia a scopo curativo, per alleviare alcuni comuni disturbi.

Il prodotto è estratto dalle rose, uno dei fiori più belli e romantici che esistano al mondo.

Con il loro profumo e i vivaci colori, questi fiori sono capaci di suscitare sensazioni positive, proprio come il profumo che li contraddistingue, delicato ma al tempo stesso inconfondibilmente dolce.

Proprio il profumo dell’olio essenziale di rosa è considerato uno dei più belli e rilassanti al mondo.

Spesso, il prodotto viene impiegato in aromaterapia per ridurre lo stress e la tensione nervosa. L’olio di rosa è considerato anche un valido aiuto contro la tosse, ottimo anche come rimedio naturale per curare le ferite.

Come si fa l’olio essenziale di rosa?

Come si produce l’olio essenziale di rosa? Solitamente questo rimedio naturale viene preparato usando la Rosa damascena. Si parla, in tal caso, di “Olio essenziale di rosa Damascena”, anche detto olio di rosa bulgara o olio essenziale di rosa assoluta.

Questa varietà viene coltivata soprattutto in Bulgaria, sebbene oggi sia possibile trovarla in molti altri Paesi, compresa l’Italia.

L’olio essenziale, però, può essere estratto anche da un’altra varietà del fiore, e cioè la cosiddetta rosa cavolo, Rosa centifolia.

In entrambi i casi, per la preparazione di questo tradizionale rimedio naturale si procede con la distillazione a vapore dei petali dei fiori.

Quante rose servono per fare l’olio essenziale?

Come vedremo fra poco, l’olio essenziale di rose ha un prezzo spesso piuttosto elevato. Il motivo è semplice: per preparare un chilo di questo olio sono necessarie tonnellate di petali di rosa.

Ragion per cui, quello estratto dalle rose è uno degli oli essenziali più costosi che esistano al mondo.

A cosa serve l’olio essenziale di rosa?

Questo profumato olio essenziale è spesso consigliato come rimedio armonizzante contro l’ansia e la depressione, ma può anche esercitare i suoi effetti benefici nel trattamento dell’acne e nel ridurre i primi segni dell’invecchiamento cutaneo.

Non è un caso se molto spesso troviamo estratti di rose o oli essenziali di rose nei cosmetici e nelle creme anti età per la cura del viso. In più, questo ingrediente può essere utile per profumare la pelle in modo naturale!

Ma vediamo più da vicino quali sono i benefici dell’olio essenziale di rose che potremmo sfruttare ogni giorno.

Combatte l’acne

Oltre agli effetti aromaterapeutici dell’olio di rosa, bisogna ricordare anche quelli cutanei. Questo rimedio naturale esercita infatti delle proprietà battericide, cicatrizzanti e depurative, ed insieme ad altri oli essenziali, come quello di lavanda, quello di rosmarino e l’olio essenziale di cannella, sembra essere in grado di ridurre l’acne e migliorare la salute della pelle.

Un rimedio antietà

Se sei stanca di acquistare sieri e costose creme, e desideri affidarti a un rimedio anti-age naturale, l’olio essenziale di rosa potrebbe fare al caso tuo.

Il rimedio offre infatti degli effetti antinfiammatori e antiossidanti, è quindi in grado di combattere l’azione dannosa dei radicali liberi, proteggendo la pelle dai primi segni dell’invecchiamento.

Un rimedio naturale per curare le ferite

L’olio essenziale di rose è considerato un antisettico naturale, di certo uno dei modi più strani e profumati per curare graffi e ferite.

Si ritiene che questo ingrediente possa infatti curare la pelle e prevenire il rischio di infezioni.

Un profumo contro ansia e depressione

Respirare il profumo dell’olio essenziale di rosa può esercitare un effetto rilassante a livello fisico e psicologico.

Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi volti a valutare i possibili effetti benefici di questo rimedio sull’umore, dalle analisi sarebbe emersa una riduzione dei livelli di depressione e disturbo d’ansia generale grazie all’olio di rose.

Riduce i dolori mestruali

Ti sembrerà strano, ma il classico olio essenziale alla rosa per diffusore può rivelarsi anche un efficace rimedio contro la dismenorrea, quei fastidiosi dolori mestruali che puntualmente si presentano nei giorni che precedono il ciclo, incluso il mal di testa.

Respirare il buon profumo di questo olio essenziale può distendere i nervi, favorire il rilassamento del corpo e persino alleviare il dolore del ciclo.

In più, fare un massaggio con olio essenziale di rose e olio di cocco, da usare come olio di base, sulla zona dolorante potrebbe ridurre l’intensità dei dolori.

Un profumo fai da te

Non ti piacerebbe profumare come una rosa da mattino a sera? Anziché spruzzare profumi che spesso contengono ingredienti non proprio salutari, potresti utilizzare del semplice olio essenziale di rose, magari diluito con un olio vettore.

Ne basteranno una o due gocce, da applicare sui tuoi punti preferiti, per emanare un profumo dolce e speziato tutto il giorno.

Efficacia

Ma questo olio essenziale funziona davvero? Tradizionalmente, come puoi vedere, al rimedio sono attribuiti numerosi effetti benefici.

Sebbene siano necessarie nuove ricerche prima di poterne confermare tutte le proprietà e funzioni, numerosi studi hanno esaminato le proprietà farmacologiche dell’olio di rosa, a conferma che questo rimedio esercita davvero effetti rilassanti sia a livello fisico che psicologico.

L’olio di rose esercita inoltre degli effetti analgesici, ma è anche effettivamente utile a combattere i segni dell’invecchiamento.

Inoltre, si è anche dimostrato un valido sostegno per ridurre e controllare gli stati di ansia.

Olio essenziale rosa: prezzo

Quanto costa l’olio essenziale di rosa? Come probabilmente avrai già sentito dire, il costo di questo olio essenziale può essere molto elevato. Si va da un prezzo di circa 12 euro fino a superare i 50 euro per una boccettina da pochi millilitri. Un olio essenziale di rosa damascena puro può arrivare a costare anche 100 euro per un flaconcino da 5 ml.

Nella fase di acquisto, ti consigliamo di consultare la lista degli ingredienti. Spesso gli oli essenziali a “basso” costo, specialmente quelli di rosa, contengono infatti una serie di altri ingredienti che nulla hanno a che vedere con quello che stiamo cercando.

Ma perché questo olio essenziale è tanto costoso?

La risposta è molto semplice: l’olio essenziale di rosa proviene solitamente dalla pianta della Rosa damascena, ma sono necessarie tonnellate di petali per poter produrre mezzo chilo di olio essenziale.

Ecco perché si tratta di uno degli oli più costosi che potresti trovare in commercio.

In tutti i casi, sia che tu scelga di comprare un olio essenziale puro o unito ad altri ingredienti dai poteri benefici, ti consigliamo di acquistare un prodotto certificato e biologico.

Come usare l’olio di rosa?

Gli utilizzi dell’olio essenziale di rose sono sostanzialmente due: il prodotto può essere applicato sulla pelle, applicazione topica, puro o unito a un olio vettore, come quello di mandorle dolci. Oppure, puoi usare l’olio di rose per l’aromaterapia, diffondendone la delicata fragranza in tutta la casa con un diffusore, per assorbirne i tanti poteri benefici per la mente e il corpo.

Precauzioni e controindicazioni

Per prima cosa, ricordiamo che non tutti gli oli essenziali in commercio, compreso questo, sono adatti ad un uso alimentare. Se intendi assumere per via interna dei rimedi a base di oli essenziali, ti consigliamo di parlarne prima con il tuo dottore.

Inoltre, se è vero che, usato in piccole dosi, l’olio di rose può alleviare disturbi come il mal di testa, assunto in grandi quantità potrebbe sortire l’effetto opposto, causando o aumentando il dolore. Poiché non se ne conoscono i potenziali effetti avversi, si sconsiglia l’uso dell’olio essenziale di rose in gravidanza e durante l’allattamento. In situazioni del genere, sarà meglio parlare prima con il proprio medico o ginecologo.

Infine, come per ogni olio essenziale, ne sconsigliamo l’utilizzo sulle mucose quali occhi, bocca e orecchie. In tutti i casi, prima di applicare l’olio di rose sulla pelle sarà saggio eseguire un test cutaneo, applicandone una piccola quantità in una porzione di pelle, in modo da valutare l’eventuale sviluppo di reazioni allergiche.

