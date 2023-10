Olio essenziale di Maggiorana: usi e benefici

L’olio essenziale di Maggiorana è considerato un rimedio naturale dalle mille virtù. Utile per calmare l’ansia e alleviare lo stress, questo profumato olio ha anche effetti decongestionanti, espettoranti e aiuta a migliorare le digestione e la circolazione sanguigna. Ma quali saranno gli atri benefici dell’olio essenziale di maggiorana?

Fonte immagine: Pixabay

L’olio essenziale di maggiorana è considerato un potente rimedio naturale, in grado di ridurre tensioni e stress, alleviare i dolori muscolari e persino migliorare la digestione e la circolazione sanguigna. Questo particolare olio viene estratto da una pianta altrettanto straordinaria, l’Origanum majorana, meglio nota con il nome di “Maggiorana”, un’erbetta aromatica che fa parte della famiglia delle Labiatae, e che trova largo spazio in cucina, nella preparazione di pesti e altre ricette.

Ma cosa sappiamo dell’olio essenziale estratto da questa pianta? Quali saranno le proprietà di questo rimedio naturale?

Continua a leggere per scoprire a cosa serve l’olio di maggiorana, come usarlo e perché dovresti averne una boccetta sempre a portata di mano.

Cos’è l’olio di maggiorana?

Per prima cosa, sarà interessante scoprire come si fa l’olio essenziale di maggiorana: sappiamo che questo olio viene estratto dalla pianta Origanum majorana, ovvero la pianta di maggiorana, ma in che modo?

Per produrre questo liquido profumato, le foglie fresche ed essiccate della pianta vengono lavorate mediante una tecnica di estrazione per corrente di vapore. L’olio che ne otteniamo avrà un delicato profumo fresco ed erbaceo, per certi versi simile a quello della lavanda, ma molto più leggero.

Proprio come l’olio essenziale di lavanda, anche quello di maggiorana offre numerosi benefici per la salute, proprietà terapeutiche che lo rendono un validissimo alleato da tenere sempre a portata di mano.

Quali sono le proprietà della maggiorana?

Ricco di flavonoidi, tannini e terpeni, l’olio essenziale di maggiorana vanta un grande ventaglio di proprietà benefiche per la salute. Si ritiene che questo rimedio naturale possa esercitare effetti balsamici ed espettoranti, proprietà che lo rendono – come vedremo – un valido alleato per combattere tosse e malanni di stagione.

In più, all’olio essenziale di maggiorana sono attribuiti effetti:

Analgesici

Sedativi e rilassanti

Antinfiammatori

Antimicrobici, antibatterici e antimicotici

Antiossidanti.

A cosa serve l’olio di maggiorana?

Date le numerose proprietà benefiche di questo rimedio, non sorprende che l’olio essenziale di maggiorana sia così apprezzato in tutto il mondo. Ma per cosa viene usato esattamente?

Solitamente, l’olio estratto dall’Origanum majorana è indicato per trattare condizioni come:

Tosse, raffreddore e naso chiuso, grazie alle sue proprietà decongestionanti per naso e gola Ridurre lo stress accompagnato da bruxismo, palpitazioni e tachicardia Combattere l’insonnia Alleviare la sensazione di dolore, grazie alle sue proprietà analgesiche e antidolorifiche Ridurre l’ansia: quello di maggiorana rientra fra gli oli essenziali per calmare gli attacchi di panico in modo naturale Alleviare tensione e spasmi muscolari, mal di testa ed emicrania Rilassare il corpo e la mente grazie ai suoi effetti sedativi Purificare la pelle e trattare condizioni come scottature e arrossamenti Contrastare diversi batteri infettivi, per via della sua attività antimicrobica Migliorare la circolazione del sangue: le proprietà rilassanti della maggiorana permettono anche di abbassare la pressione in modo naturale.

Come usare l’olio essenziale di maggiorana?

Fonte: Pixabay

Gli effetti benefici di questo rimedio sono davvero molti, ma come usare l’olio di maggiorana? Puoi scegliere di utilizzare il prodotto in diversi modi:

Applicazione cutanea : puoi applicare sulla pelle l’olio di maggiorana (opportunamente diluito in un olio vettore), per ridurre la tensione alle spalle e al collo ed eseguire dei massaggi decontratturanti.

: puoi applicare sulla pelle l’olio di maggiorana (opportunamente diluito in un olio vettore), per ridurre la tensione alle spalle e al collo ed eseguire dei massaggi decontratturanti. Suffumigi: alcune persone consigliano di versare poche gocce di olio essenziale di maggiorana in una pentola piena d’acqua bollente, per inalarne i vapori e liberare naso e gola.

e liberare naso e gola. Diffusore per ambienti: per migliorare il sonno, puoi versare poche gocce di olio di maggiorana nel diffusore di aromi. Questo rimedio sarà ottimo anche per alleviare naso chiuso e problemi respiratori.

In quest’ultimo caso, potresti scegliere di combinare l’olio essenziale di maggiorana con altri oli essenziali adatti, come quello di bergamotto, di eucalipto e il tea tree oil, l’olio di lavanda, di agrumi e l’Ylang Ylang.

Controindicazioni

Come abbiamo potuto constatare, l’olio di maggiorana è considerato un rimedio dalle mille virtù. Questo olio è considerato sicuro per la salute, ma solo se impiegato in modo corretto e con parsimonia.

Tuttavia, come molti altri oli essenziali, anche nel caso dell’olio essenziale di maggiorana vi sono delle controindicazioni che bisogna conoscere. Ad esempio, se ne sconsiglia l’utilizzo in gravidanza e durante l’allattamento al seno, in quanto non se ne conoscono i possibili effetti sulla mamma e sul bambino. L’olio è inoltre sconsigliato per i bambini piccoli.

È inoltre importante evitare di far cadere delle gocce di olio di maggiorana negli occhi, nelle orecchie o in altre zone più delicate.

Fonti