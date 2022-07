Come realizzare un profumo per ambienti fai da te

Fonte immagine: Pixabay

Oggi impareremo a realizzare un ottimo ed ecologico profumo per ambienti fai da te. Entrare in una casa profumata regala sempre una sensazione di comfort e di relax, ma ti sei mai chiesto cosa contiene quel profumo per ambienti che hai acquistato al supermercato? Spesso i deodoranti prodotti a livello industriale sono realizzati con sostanze inquinanti e persino dannose per la salute.

Probabilmente sarà capitato anche a te di avvertire un fastidioso mal di testa dopo aver annusato per qualche secondo un deodorante per la casa. I composti contenuti dei profumatori per ambiente più commerciali, in effetti, sono spesso la causa di allergie, emicranie e irritazioni alle vie respiratorie.

In alcuni casi, i profumatori per ambiente possono contenere persino delle sostanze tossiche e dannose per la salute.

Per evitare di mettere a rischio il nostro benessere e di danneggiare l’ambiente con prodotti chimici di dubbia salubrità, possiamo ricorrere alla cara vecchia arte dell’autoproduzione.

Realizzare un profumo per ambienti fai da te è più semplice di quanto pensi e ti permetterà di risparmiare anche qualche euro, un vantaggio che non guasta di certo, specialmente negli ultimi tempi.

Come creare un profumo ambienti fai da te?

Fonte: Pixabay

Prima di scoprire come fare un profumo per la casa, ti ricordiamo che una soluzione molto semplice per portare una ventata di freschezza nelle stanze potrebbe essere quella di disporre dei vasi con delle piante o con fiori freschi.

Alcune varietà possono offrire un delicato profumo floreale anche per diversi giorni. Inoltre, sarà importante lavare regolarmente tessuti e superfici e far arieggiare la casa ogni giorno.

Fatta questa premessa, diamo un’occhiata alle 10 idee per realizzare un profumo per ambienti fai da te.

Erbe aromatiche per profumare la tua casa

Per ottenere un “effetto fresco” potresti disporre alcune ciotoline con erbe aromatiche profumate (a cominciare dalla menta o dal rosmarino e la lavanda) in cucina o in soggiorno, magari aggiungendo qualche goccia del tuo olio essenziale preferito in modo da prolungarne l’effetto.

Candele e incensi

In alternativa, per una casa sempre profumata puoi fare ricorso a delle candele naturali con gli aromi che più ti piacciono, o anche a degli incensi profumati in bastoncini o in grani.

Pot-pourri per ambienti

Se fiori, candele e incensi non fanno al caso tuo, per inondare la casa di un profumo avvolgente potresti utilizzare dei fiori secchi e del pot-pourri, da distribuire in vasi e ciotole o da disporre dentro un armadio, per profumare la biancheria.

Profumo per ambienti con arancia e cannella

Se anche tu ami le fragranze più avvolgenti, durante l’inverno potresti creare un profumo per ambienti con cannella e buccia d’arancia.

Ti basterà unire i due ingredienti in una ciotolina e aggiungere dell’acqua tiepida. Lascia riposare per qualche ora, quindi filtra il tutto e versa il liquido in uno spruzzino, da utilizzare per profumare l’aria e i cuscini del divano.

Profumatori ambiente fai da te con bastoncini

Fonte: Pixabay

Come fare un profumatore per ambiente con i bastoncini? La creazione di questo deodorante per la casa è più semplice e veloce di quanto pensi.

Innanzitutto, bisognerà procurarsi degli oli essenziali di proprio gradimento, come ad esempio quello alla lavanda o alla menta piperita, all’arancia o al limone.

Quindi, ci serviranno 10 ml di alcol. Versa 20 gocce di olio essenziale e mescola i due ingredienti, quindi travasa in una boccetta, al cui interno potrai disporre i bastoncini di bambù per profumare e rinfrescare l’aria in casa.

Ed ecco pronto il tuo profumo per ambiente fai da te con alcool e oli essenziali.

Deodorante per ambiente e scarpe puzzolenti

A tutti noi può capitare di essere investiti dall’odore intenso di scarpe puzzolenti a fine giornata. Non è affatto piacevole, non è vero?

Per evitare che il problema possa ripresentarsi, non è necessario acquistare prodotti costosi e spesso dall’odore altrettanto poco invitante.

Proviamo a fare un deodorante fai da te a prova di scarpe sudate. Per farlo, ci serviranno 10 gocce di olio essenziale di timo o di tea tree oil e 2 tazze di acqua.

Unisci i due ingredienti e versa il tutto in un contenitore con spruzzino. Agita per bene e, all’occorrenza, spruzza l’antidoto anti-puzza sulle scarpe. Lasciale asciugare naturalmente per far sparire il cattivo odore.

Profumi per l’ambiente fai da te con acqua e bicarbonato

Usiamo adesso dell’acqua distillata, del bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale per un profumatore per la casa green ed economico.

Per farlo, ci serviremo di 400 ml di acqua distillata, due cucchiai di bicarbonato e 6-8 gocce di olio essenziale di arancio o limone.

Mescola gli ingredienti e utilizza il liquido per profumare tutti gli ambienti.

Deodorante per ambienti fai da te: la ricetta della nonna

Adesso realizzeremo un deodorante che le nostre nonne conoscevano di certo molto bene.

Anche questa volta ci serviranno della buccia di arancia e di limone, 2 bastoncini di cannella, chiodi di garofano e una foglia fresca di alloro.

Versa tutti gli ingredienti in un pentolino e aggiungi dell’acqua fino a metà contenitore. Porta la pentola sul fuoco e lascia cuocere per circa 30 minuti. Pian piano, in tutta la casa si propagherà un fresco profumo agrumato che ricorda tanto una tazza di tè fumante.

Come fare profumatori per ambiente con oli essenziali?

Fonte: Pixabay

Abbiamo già dato un’occhiata ad alcune idee per usare gli oli essenziali per profumare casa. Se hai a disposizione un brucia-essenze o un fornelletto, potrai unire poche gocce di olio essenziale con una piccola quantità di acqua.

Il profumo invaderà la tua casa in modo delicato e gradevole.

Prova a scegliere fragranze come quelle di camomilla o melissa per profumare la camera da letto, o opta per un olio essenziale al sandalo per profumare il soggiorno.

Se sei più orientata/o verso dei profumatori per il bagno fai da te, sarà meglio optare per un olio essenziale dalla fragranza fresca, come ad esempio quello di tea tree oil, di limone o di pino.

Deodorante per ambienti fai da te con ammorbidente

Infine, molte persone scelgono di cimentarsi nella produzione di profumi per ambiente spray fai da te a base di ammorbidente.

Per creare questo deodorante per la casa, sarebbe meglio utilizzare un ammorbidente biologico ed ecologico. Quindi, ti basterà versare un litro di acqua in un contenitore con spruzzino, dopo aggiungere una piccola parte di ammorbidente.

Agita il contenitore con delicatezza e utilizza questo rimedio naturale per profumare i tessuti.

Prova a realizzare questi deodoranti per la casa fai da te. Non solo risparmierai denaro, ma respirerai meno sostanze chimiche potenzialmente dannose. Un vantaggio per te, per il tuo portafogli e anche per l’ambiente.