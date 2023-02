Tisana per abbassare la pressione e 10 erbe per farla in casa

É possibile abbassare la pressione grazie a una tisana o a un mix di spezie ed erbe? La risposta a questo comune interrogativo è affermativa: la natura ci ha fornito moltissimi rimedi efficaci per abbassare la pressione. Alcuni, probabilmente, li conoscerai già, come la camomilla o l’aglio. Ma sapevi che anche il basilico e il cardamomo possono aiutarti a combattere l’ipertensione? Vediamo quali sono le 10 migliori tisane per abbassare la pressione.

Fonte immagine: Pexels

Esiste una tisana in grado di abbassare la pressione in modo naturale? In caso affermativo, quali erbe o spezie dovremmo prediligere? Andiamo con ordine: la risposta alla prima domanda è positiva.

La natura, come sempre, si rivela nostra amica, e ci ha fornito una lunga lista di erbe, spezie e ingredienti di origine vegetale dalle sorprendenti proprietà anti-ipertensive.

E molte, quasi certamente, si trovano già nella tua dispensa.

Prima di vedere quale spezia fa abbassare la pressione, tuttavia, è il caso di capire bene cosa si intende quando parliamo di pressione alta.

Pressione alta o ipertensione: cos’è?

L’ipertensione è una condizione medica molto comune, responsabile di circa il 45% dei decessi legati alle malattie cardiache. D’altro canto, la pressione alta rappresenta anche il fattore di rischio prevenibile più comune per quanto riguarda lo sviluppo delle cardiopatie.

Spesso, l’ipertensione è legata ai livelli eccessivi di stress che tutti noi percepiamo durante la nostra vita quotidiana. Il disturbo può essere causato, però, anche da altri fattori, come un’alimentazione scorretta, l’obesità o uno stile di vita troppo sedentario e malsano.

Ipertensione: sintomi

Sebbene in alcuni casi la pressione alta si presenti in maniera quasi del tutto asintomatica, spesso l’ipertensione comporta sintomi come:

Mal di testa

Vertigini e confusione

Acufene o ronzio nelle orecchie

Disturbi della vista, vista offuscata

Perdita di sangue dal naso

Una pressione cronicamente elevata può anche aprire la strada a gravi conseguenze, come un maggior rischio di soffrire di malattie cardiovascolari, incluso l’infarto del miocardio.

Se ti stai domandando cosa potresti fare per abbassare la pressione alta, per prima cosa è importante non trascurare il problema.

In accordo con il medico, è invece opportuno seguire un’adeguata terapia farmacologica, cambiare il proprio stile di vita e, se possibile, fornire un aiutino extra alla salute consumando delle tisane in grado di abbassare la pressione sanguigna.

Tisana per abbassare la pressione: le 10 più utili per il tuo benessere

Fonte: Pexels

Infusi, tè e tisane, possono rappresentare un ottimo modo per rilassarsi, ridurre lo stress e, di conseguenza, tenere a bada anche i livelli della pressione. Ma che tisana bere per la pressione alta? Tra le spezie e le erbe più apprezzate rientrano l’immancabile camomilla, ma anche il cardamomo, il tè verde, l’aglio e il basilico.

Tutte utili per migliorare la circolazione sanguigna e, di conseguenza, supportare la salute del cuore. Prima di scoprire quali sono le tisane più efficaci, ricordiamo che quelle che vedremo non sono certamente bevande che potranno abbassare la pressione in 5 minuti, ma il consumo regolare di questi rimedi naturali potrebbe fornirti un valido supporto e aiutarti a proteggere la tua salute.

Tisana di basilico

Quando pensiamo al basilico, ci viene subito in mente una buona salsa di pomodoro o una profumata pizza. Ma sapevi che questa pianta aromatica può essere impiegata anche per la preparazione di una tisana per abbassare la pressione?

Il basilico, Ocimum basilicum, è da tempo impiegato nella medicina alternativa per via dei suoi composti benefici, a cominciare dall’eugenolo, un antiossidante naturale che permette di abbassare la pressione del sangue.

Se hai voglia di preparare una tisana al basilico, ti basterà sciacquarne qualche fogliolina e metterle in infusione in una tazza con acqua bollente. Lascia riposare per 5/10 minuti, filtra il tutto e sorseggia la tua tisana.

Tè verde

Ti stai domandando quale tè fa abbassare la pressione? La risposta è il tè verde. A confermarlo è la scienza. I polifenoli contenuti nel tè verde, infatti, sarebbero in grado di inibire le risposte infiammatorie e possono aiutare a ridurre la pressione sanguigna.

Semi di sedano

Considerati una spezia molto utile in cucina, i semi di sedano sono ricchi di minerali e fibre. Secondo alcuni studi, proprio grazie alla presenza di queste ultime, questo ingrediente potrebbe risultare utile nel ridurre i livelli della pressione sanguigna.

Tisana di Karkadè per abbassare la pressione

Il Karkadè, anche noto come tè all’ibisco, è una bevanda impiegata da lungo tempo non solo per le sue proprietà benefiche, ma anche per il suo sapore unico e per il curioso colore rosso.

Questa bevanda, con il suo alto contenuto di antiossidanti, è collegata a un abbassamento della pressione sanguigna e dei livelli del colesterolo, due effetti che influenzano positivamente anche la salute cardiaca.

Cardamomo

Fonte: Pexels

Spezia ricavata da una pianta che appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae, il cardamomo è spesso impiegato per migliorare la salute intestinale ed alleviare alcuni disturbi della digestione.

Ma è anche una fonte di antiossidanti e minerali, che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna, esercitando un effetti diuretici e agendo come bloccante naturale dei canali del calcio.

Bacopa monnieri

Se sei in cerca di una tisana per abbassare la pressione minima, la Bacopa monnieri potrebbe fare al caso tuo. Probabilmente conoscerai questo rimedio con il nome di “Brahmi”.

Questa erba medicinale è da lungo tempo impiegata nel mondo della medicina ayurvedica, dove se ne riconoscono le numerose proprietà curative.

La bacopa viene infatti impiegata per curare disturbi di vario genere, come ansia, stress eccessivo e depressione, ma aiuta anche a ridurre l’infiammazione del corpo e, naturalmente, a tenere a bada la pressione sanguigna sistolica e diastolica, in quanto stimola i vasi sanguigni a rilasciare ossido nitrico.

Tisana allo zenzero

Una tisana utile per la salute è senz’altro quella che si ricava dalla radice di zenzero fresca. Questa spezia è impiegata da secoli per migliorare la salute del corpo.

Si ritiene che lo zenzero aiuti a ridurre la nausea, migliori i sintomi del raffreddore, che favorisca la digestione e aiuti anche ad abbassare la pressione sanguigna, migliorando al contempo anche i livelli del colesterolo.

Timo

Per combattere l’ipertensione, puoi ricorrere anche a una buona tisana al timo. Questa fresca erba aromatica è ricca di acido rosmarinico, che può offrire molti benefici alla salute. Il timo può aiutare a ridurre i livelli di infiammazione, tiene a bada la glicemia e può anche aiutare ad abbassare la pressione del sangue.

In più, il consumo di questa spezia è legato anche a una possibile riduzione, osservata in studi condotti su modello animale, dei livelli del colesterolo totale ed LDL, dei trigliceridi e, più in generale, a una riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare.

Aglio

L’aglio alza o abbassa la pressione? Se anche tu ti stai ponendo questa domanda, devi sapere che l’aglio abbassa la pressione, ma offre anche tanti altri vantaggi alla salute.

Questo ingrediente, tanto apprezzato nella cucina italiana, esercita effetti antibatterici, apporta sostanze antiossidanti, ma è anche considerato un ottimo antivirale e antimicotico naturale.

Ma tornando agli effetti sulla pressione sanguigna: devi sapere che un composto presente nell’aglio, l’allicina, responsabile del suo caratteristico odore, può effettivamente aiutare a ridurre i valori della pressione.

Camomilla

Abbiamo visto che una delle cause della pressione alta è, spesso, lo stress. Una camomilla, con i suoi effetti calmanti e rilassanti per il corpo e per la mente, potrebbe quindi aiutare a tenere a bada la pressione, calmando la mente e migliorando la salute del cuore.

Sicurezza e precauzioni

Fonte: Pexels

Come anticipato, quasi certamente molte delle spezie ed erbe per abbassare la pressione che abbiamo segnalato potrebbero già essere presenti nella tua cucina. Ciononostante, prima di ricorrere a questi rimedi naturali, ti consigliamo di parlare con un medico, specialmente se assumi dei farmaci per l’ipertensione.

Il detto secondo cui ciò che è naturale non può far danni o non può comportare alcun pericolo, è solo un falso mito che rischia di danneggiare la salute di molte persone.

Diverse erbe e spezie, per non dire la maggior parte di esse, possono infatti interagire con i farmaci prescritti dal medico, riducendone o aumentandone l’effetto con esiti pericolosi per la salute.

Inoltre, tieni a mente che, sebbene i possibili benefici delle spezie e delle erbe elencate facciano ben sperare, sono necessari nuovi e approfonditi studi condotti sull’uomo. Per non mettere a rischio la tua salute, è sufficiente consultare il medico o il tuo farmacista di fiducia, in modo da scegliere il rimedio più adatto alle tue esigenze.

Fonti