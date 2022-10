Istidina: funzione di questo aminoacido e alimenti

Fonte immagine: Pixabay

Il termine “istidina” indica un aminoacido essenziale che svolge numerose importanti funzioni all’interno del nostro organismo. Questo aminoacido è indicato anche con il nome di “L-istidina” e, come gli altri membri della stessa categoria, concorre nel processo di formazione degli enzimi presenti nel corpo umano e delle proteine. È infatti uno dei 22 aminoacidi proteinogenici.

Talvolta l’istidina viene definita un aminoacido “semi-essenziale”, in quanto non non necessita di un’assunzione esterna nei soggetti adulti, mentre risulta essenziale nei bambini e nelle persone che soffrono di uremia.

In questi casi, non è possibile sintetizzare autonomamente l’istidina, per cui è necessario assumerne in sufficienti quantità attraverso la dieta o, in casi particolari, attraverso specifici integratori alimentari.

In questo articolo capiremo qual è la funzione dell’istidina nel corpo umano, vedremo in quali alimenti si trova e quali cibi dovremmo assumere per soddisfare il fabbisogno quotidiano di questo aminoacido.

A cosa serve l’istidina?

L’istidina è coinvolta in un ampio numero di processi metabolici e biochimici all’interno del nostro corpo. Ad esempio, è ben noto il suo coinvolgimento nella produzione di globuli rossi e di sostanze note come istamina e carnosina.

Vediamo quali sono alcuni dei processi in cui è coinvolta:

È utile per ridurre l’infiammazione e lo stress ossidativo, fenomeno che si verifica quando i radicali liberi sono in maggiore quantità rispetto alle sostanze antiossidanti

e lo stress ossidativo, fenomeno che si verifica quando i radicali liberi sono in maggiore quantità rispetto alle sostanze antiossidanti Concorre alla produzione di globuli rossi e mantiene normali i livelli dell’ emoglobina , una proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo

, una proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo Aiuta a regolare il metabolismo energetico

Partecipa alla formazione delle guaine mieliniche che circondano gli assoni dei neuroni e favoriscono la corretta segnalazione degli impulsi nervosi

che circondano gli assoni dei neuroni e favoriscono la corretta segnalazione degli impulsi nervosi Aiuta a regolare i livelli di minerali come ferro, rame, molibdeno, zinco e manganese

Modula funzioni come lo stato di veglia, la memoria e le emozioni

Favorisce la sintesi di istamina , un neurotrasmettitore coinvolto nelle reazioni allergiche

, un neurotrasmettitore coinvolto nelle reazioni allergiche Concorre nella formazione della carnosina, proteina utile a ridurre l’accumulo di placca nelle arterie e il rischio di sviluppare alcune malattie croniche

Protegge la pelle dai danni dei raggi UV, innescando la produzione di acido urocanico, una sostanza che agisce come una sorta di schermo naturale contro le radiazioni ultraviolette UVB

dai danni dei raggi UV, innescando la produzione di acido urocanico, una sostanza che agisce come una sorta di schermo naturale contro le Influenza la riparazione e la rigenerazione dei tessuti, proteggendoci dai danni causati dalle radiazioni e dai metalli pesanti.

Abbiamo visto nel dettaglio quali sono le funzioni di questo aminoacido. Studi hanno dimostrato che un aumento dell’assunzione di istidina attraverso una dieta più completa o mediante l’utilizzo di integratori alimentari ad hoc può favorire una riduzione dell’indice di massa corporea e dello stress ossidativo.

Sembra inoltre che l’assunzione maggiore di questo aminoacido sia collegata a miglioramenti delle funzioni cognitive, con una riduzione di ansia, stress e un miglioramento della qualità del sonno.

Istidina e allergie

Abbiamo visto che uno dei compiti dell’aminoacido istidina è quello di favorire la produzione di istamina, una sostanza notoriamente associata agli starnuti, agli occhi che lacrimano e al prurito nel corso delle fastidiose reazioni allergiche. Ma l’istamina non serve solamente a questo.

Sebbene sia spesso collegato alle allergie, in realtà questo composto azotato è coinvolto anche in altre funzioni importanti nel nostro corpo, come quella digestiva.

Istidina: dove si trova?

Fonte: Pixabay

Dove si trova l’istidina? Proprio come molti altri aminoacidi, come la treonina e la carnitina, anche l’istidina è presente in numerosi alimenti ad alto contenuto proteico. Fra quelli maggiormente ricchi di questo composto vi sono:

Carne

Pollame e carne di tacchino

Pesce e frutti di mare

Latte e latticini

Proteine in polvere

Uova

Derivati della soia come tempeh e tofu

Legumi

Cereali integrali quali quinoa, riso, grano saraceno

Mais

Cavolfiore

Patate.

Come puoi vedere, anche chi segue una dieta vegana o vegetariana può fare scorta di istidina attraverso numerosi cibi di origine vegetale. Dal momento che l’aminoacido è presente in una vasta quantità di alimenti, una carenza è una condizione piuttosto anomala, che può essere ricollegata a uno stato di grave malnutrizione o alla possibile presenza di alterazioni genetiche.

Assumere sufficienti quantità di proteine attraverso la dieta rappresenta, nella maggior parte dei casi, il miglior modo per soddisfare il fabbisogno di questo e di altri nutrienti e aminoacidi. Allo stato attuale non vi sono particolari condizioni che rendono necessario un maggiore apporto di istidina rispetto a quello che possiamo ottenere attraverso la semplice alimentazione.

Un’eventuale carenza di istidina può comportare una serie di sintomi caratteristici, come affaticamento, lentezza, perdita di massa muscolare e alterazioni delle funzioni immunitarie.

Quando assumere un integratore?

È possibile acquistare integratori di aminoacidi contenenti istidina. Puoi trovare prodotti che includono diversi aminoacidi, solitamente mix per gli sportivi, per un’integrazione pre e post-allenamento, uniti a proteine, sali minerali, vitamine o altri nutrienti.

O ancora, puoi trovare integratori che apportano solamente l’aminoacido essenziale istidina. Solitamente questi prodotti sono disponibili sotto forma di polvere, capsule o in forma liquida.

Dal momento che l’aminoacido può essere prodotto dall’organismo e assunto attraverso un gran numero di cibi, è raro che si renda necessaria un’integrazione di istidina.

L’uso di integratori viene talvolta proposto per il trattamento di condizioni come:

Eczema

Anemia

Dolori articolari

Ipertensione

Declino cognitivo

Malattie renali

Rallentamento della crescita nei bambini

Malattie cardiache

Malattie croniche.

Qualora il medico dovesse ritenerlo necessario, potrebbe essere utile assumere un dosaggio di circa 1 grammo al giorno di istidina. Per maggiori informazioni in merito all’utilizzo e al dosaggio più adatto, ti consigliamo di consultare il tuo medico curante.

Istidina: effetti collaterali e controindicazioni

Fonte: Pixabay

Se assunta attraverso una dieta bilanciata e completa, l’istidina è considerata sicura per la salute. L’utilizzo di un integratore è invece sconsigliato in casi particolari, come nel caso di donne in gravidanza e durante l’allattamento, poiché non si conoscono i possibili effetti indesiderati per la mamma e per il bambino.

È sconsigliato un utilizzo prolungato o eccessivo di questo integratore. Possibili effetti collaterali di un uso scorretto del prodotto possono includere:

Disturbi psicologici (depressione)

Cambiamenti dell’umore

Nausea

Problemi digestivi

Mal di testa.

Il consumo di singoli aminoacidi, specialmente se avviene in quantità eccessive e/o per un periodo di tempo prolungato, potrebbe inoltre portare a un bilancio di azoto negativo, parametro che si ottiene calcolando la differenza tra l’azoto introdotto e quello eliminato, una condizione che comporta alterazioni del normale metabolismo e un maggiore sforzo per i reni.

Fonti