A cosa serve la taurina e quando integrarla

Fonte immagine: Pixabay

Quando sentiamo parlare di taurina ci viene spesso in mente la classica lattina di energy drink che troviamo nei bar o al supermercato, una bevanda che promette di aumentare le energie e favorire una migliore resistenza sotto stress. In realtà la taurina è ben più di un ingrediente per bevande energetiche.

Questa sostanza chimica, naturalmente presente nel nostro organismo, è considerata un aminoacido condizionatamente essenziale nell’uomo.

È anche uno degli ingredienti più comuni negli integratori per sportivi, in quanto aiuterebbe ad alleviare la stanchezza e a migliorare le prestazioni in palestra e non solo. Il nome di questa sostanza deriva dal latino taurus (toro). La taurina, infatti, fu isolata per la prima volta dalla bile del toro, da qui deriva il suo nome.

Con questo termine si indica più propriamente l’acido 2-amminoetanosolfonico, una sostanza già presente in grandi quantità e in forma libera in tutto il nostro corpo, in particolar modo nel cervello, nella retina, nei muscoli e nel cuore.

Ben più di una semplice sostanza energetica, la taurina è quindi considerata fondamentale per il corretto funzionamento di numerosi processi metabolici che avvengono all’interno del nostro corpo. Ma esattamente che effetto fa la taurina? Ed è possibile assumerla attraverso gli alimenti?

Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito a questa sostanza.

Cos’è la taurina e a cosa serve?

Fonte: Pixabay

Meglio definita come acido 2-amminoetanosolfonico, la taurina è una sostanza chimica che negli ultimi anni ha suscitato sempre più interesse in ambito medico e scientifico.

Il motivo di tanto interesse è da ricondurre al ruolo che questa molecola assume in numerosi processi del nostro corpo, a cominciare da quello svolto nella sintesi dei sali biliari, uno dei componenti della bile, necessari per favorire la digestione e l’assorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili che assumiamo attraverso gli alimenti.

Gli effetti della taurina sulla salute

Ma vediamo quali sono i possibili effetti esercitati dalla taurina nel nostro organismo. Questa sostanza:

Migliora le performance fisiche e mentali nei momenti di stress o durante periodi particolarmente stancanti

Aiuta a ritardare la fatica e a migliorare la resistenza muscolare

Apporta benefici anche al fegato: l’assunzione di taurina, infatti, potrebbe migliorare la funzionalità epatica nei soggetti con epatite

Possiede proprietà antiossidanti , per cui è in grado di proteggere il corpo dai danni causati dai radicali liberi e dallo stress ossidativo

, per cui è in grado di proteggere il corpo dai danni causati dai radicali liberi e dallo stress ossidativo Aiuta ad abbassare i livelli dei lipidi e del colesterolo nel sangue, per via del ruolo svolto nella formazione degli acidi biliari

Aiuta a proteggere la salute del cuore : è infatti fondamentale per la sintesi dell’ ossido nitrico , a sua volta essenziale per il corretto funzionamento del cuore. La taurina è risultata collegata a una riduzione della gravità di malattie infiammatorie e condizioni che interessano il sistema circolatorio, come ipertensione, aterosclerosi, insufficienza cardiaca e aritmie.

: è infatti fondamentale per la sintesi dell’ , a sua volta essenziale per il corretto funzionamento del cuore. La taurina è risultata collegata a una riduzione della gravità di malattie infiammatorie e condizioni che interessano il sistema circolatorio, come ipertensione, aterosclerosi, insufficienza cardiaca e aritmie. Esercita effetti benefici anche sul sistema nervoso: questa sostanza supporta le funzioni del cervello e aiuta a mantenere la memoria a lungo termine

Protegge la salute degli occhi: la taurina è l’amminoacido più abbondante nella retina dell’occhio, e aiuta a ridurre il rischio di degenerazione retinica.

La taurina fa dimagrire?

Abbiamo visto che questa sostanza aumenta le performance atletiche e ottimizza le capacità di resistenza sotto sforzo. Inoltre, si ritiene che in parte possa aiutare a bruciare i grassi. Tuttavia, se assunta da sola, senza abbinare della regolare attività fisica, la taurina non sarà in grado di farci perdere peso.

Effetti della taurina sull’erezione

Sebbene molti ritengano che assumere un integratore possa migliorare le performance anche in camera da letto, in realtà questo aminoacido non ha effetti sull’erezione o sulla prestazione sessuale in sé, ma potrebbe comunque aumentare le energie durante il rapporto.

Taurina: dove si trova?

Viste le numerose proprietà della taurina, probabilmente ti starai chiedendo come fare ad aumentarne i livelli nel corpo senza dover necessariamente bere bevande energetiche con ingredienti spesso discutibili.

Ebbene, devi sapere che la taurina si trova naturalmente in molti alimenti di origine animale, in particolar modo in cibi come:

Carne

Pollame

Pesce

Frutti di mare

Latticini

Latte materno: nei neonati questa sostanza è essenziale per lo sviluppo.

Chi segue una dieta onnivora assume solitamente adeguate quantità di questo aminoacido, in un range che va da circa 40 a 400 mg di taurina al giorno. Chi segue una dieta vegetariana o vegana, invece, non ne assume quantità sufficienti.

Tuttavia, vegani e vegetariani consumano spesso legumi, che rappresentano una buona fonte di cisteina e metionina, aminoacidi precursori della taurina.

Quando assumere un integratore di taurina?

Fonte: Pixabay

Fermo restando che seguire una dieta sana rappresenta sempre il miglior modo per assicurarsi tutte le sostanze nutritive necessarie per il benessere, esistono alcuni casi in cui è possibile fare ricorso a integratori di taurina per favorire alcune funzioni metaboliche.

Non a caso, questa sostanza rientra fra quelle più spesso presenti negli integratori alimentari per chi fa sport, in genere insieme ad altri aminoacidi, come arginina e carnitina, sali minerali e vitamine.

Alcune ricerche suggeriscono che assumere taurina potrebbe effettivamente migliorare le prestazioni in palestra, ma non solo.

Questa sostanza è stata analizzata anche in relazione ai possibili effetti sulle persone con insufficienza cardiaca congestizia, nelle quali si sarebbe registrato un miglioramento delle capacità atletiche in seguito all’utilizzo di un integratore.

Quando è meglio prendere la taurina?

Solitamente gli integratori di taurina vengono assunti fra un pasto e l’altro, durante l’attività fisica o dopo aver fatto sport, con dosaggi di circa 1 grammo al giorno.

Se assumi taurina tramite integratori, ricorda di bere molta acqua nell’arco della giornata.

La taurina negli energy drink

Fonte: Pixabay

Che cos’è la taurina contenuta nelle bevande energetiche? Sono molti a porsi una simile domande. Ora che sappiamo cosa è la taurina, siamo proprio certi che bere energy drink sia la soluzione giusta per aumentare le energie?

Alcuni studi confermano che la taurina può ridurre la fatica muscolare, migliorare la resistenza nei periodi di stress e favorisce la concentrazione. Tuttavia, spesso le bevande energetiche contengono anche molti altri ingredienti che possono influenzare in modo negativo la nostra salute, sia fisica che mentale.

Spesso la taurina è abbinata a sostanze come caffeina, zucchero e ingredienti stimolanti, come erbe e quant’altro. Sebbene l’effetto di queste bevande possa essere rinvigorente, probabilmente non è sempre questa la carica di energia di cui abbiamo bisogno.

Tieni a mente che assumere troppa caffeina può causare effetti indesiderati come battito accelerato, leggera ipertensione, ansia e disturbi della qualità del sonno.

In più, non dimenticare che queste bevande spesso contengono zuccheri in dosi spesso davvero eccessive. Se una lattina non rischia di causare danni alla salute, un consumo smodato e a lungo termine potrebbe non essere la scelta più salutare per il nostro corpo.

Controindicazioni

Ma allora, la taurina fa male? Come quasi sempre accade, tutto dipende dalle quantità. Se consumata con buonsenso, la taurina non solo non fa male, ma può anche offrire numerosi effetti benefici degni di nota. Ciononostante, servono nuovi studi volti a valutarne i possibili effetti indesiderati.

Poiché non se ne conoscono i rischi, sarà meglio evitare di assumere integratori di taurina in gravidanza o durante l’allattamento, così come sarà meglio non consumare integratori o bevande contenenti taurina in caso di ipersensibilità verso questa sostanza.

Se intendi assumere un integratore alimentare contenente questo aminoacido, parlane con il tuo medico curante in modo da valutare i possibili rischi e benefici.

