Cisteina: proprietà, controindicazioni e alimenti dove si trova

Fonte immagine: Pixabay

La cisteina è un aminoacido non essenziale che in alcune situazioni può essere essenziale, come nel caso dei bambini, degli anziani e delle persone che soffrono di sindrome da malassorbimento o di alcune malattie metaboliche.

Oltre a favorire la salute di capelli e fegato, la cisteina vanta proprietà e benefici che vale la pena approfondire, così come è bene chiarirne le controindicazioni.

A cosa serve, quando prenderla e in quali alimenti si trova la cisteina?

Rispondiamo a queste e ad altre curiosità.

Fonte: freesvg.org

Cos’è la cisteina

La cisteina, definita anche L-cisteina o acido ammino-mercaptopropionico, è una molecola solida cristallina ed incolore che appartiene alla categoria degli aminoacidi semi-essenziali. Ossia agli amminoacidi sintetizzati a partire da altri aminoacidi.

La cisteina, che favorisce l’assorbimento delle proteine, deriva dalla sintesi della metionina. A partire da questa, viene sintetizzata dall’organismo attraverso due reazioni: la transmetilazione, che trasforma la metionina in omocisteina, e la transolforazione, che ottiene da questa la cisteina.

Essa è presente in natura nella configurazione L. Il suo nome IUPAC è acido 2(R)-ammino-3-mercaptopropanoico e viene indicata con la sigla Cys o C. A chi si stia chiedendo cosa contiene la cisteina, rispondiamo che è uno dei pochi aminoacidi che contiene zolfo.

Ciò le consente di legarsi in modo speciale e di mantenere la struttura delle proteine ​​nel corpo.

Cisteina o cistina?

Da non confondersi tra di loro, cisteina e cistina non sono esattamente la stessa cosa. La cistina è infatti un amminoacido solforato caratterizzato da formula molecolare C6H12N2O4S2. Si ottiene per reazione ossidativa di due molecole di cisteina.

La formazione della cistina si verifica, in particolare, quando la cisteina viene ossidata.

Fonte: Pixabay

A cosa serve la cisteina

A cosa serve la cisteina è presto detto. Così come gli altri amminoacidi, contribuisce alla struttura delle proteine. È coinvolta nel processo di sintesi, ad esempio, del collagene, della melanina e, come vedremo, della cheratina. È richiesta anche nella produzione dell’aminoacido taurina e svolge un ruolo nel metabolismo di sostanze biochimiche essenziali come il coenzima A, l’eparina e la biotina.

Oltre questo, è uno dei principali precursori necessari alla sintesi del glutatione, sostanza endogena epatoprotettiva costituita dall’unione di tre aminoacidi – glicina, acido glutammico e cisteina, appunto – e maggiore antiossidante cellulare

Inoltre, essendo la sua composizione simile a quella dell’omocisteina, ha in comune con questa proprietà pro-ossidanti e aterotrombotiche. Oltre che per la sintesi proteica, la cisteina è importante per la disintossicazione del fegato e dei reni e in diverse funzioni metaboliche.

Fonte: Pexels

Dove si trova la cisteina

In natura, la cisteina si trova negli alimenti ad alto contenuto proteico. Come ad esempio:

La carne

L’avena

Le uova

Il latte e i suoi derivati

Il pesce

La soia ed i suoi derivati

La frutta secca e i semi

Il lievito di birra

Sebbene compaia nella classificazione degli amminoacidi come non essenziale, in alcuni casi neonati, anziani e individui con particolari malattie metaboliche possono averne bisogno. Viene sintetizzata dal corpo a partire da una quantità sufficiente di metionina.

Quando prendere la cisteina?

La doverosa premessa è che solo un medico può consigliarci sull’eventualità di assumere un integratore di cisteina. Per essere certi di averne un livello adeguato è possibile eseguire uno specifico esame del sangue. I valori di riferimento da tenere a mente sono 172-296 micromol/L sia nelle donne che negli uomini.

Se non se ne assume abbastanza possono verificarsi problemi di salute quali sottopeso o bassi livelli di proteine essenziali nel sangue.

Non esiste una dose giornaliera raccomandata rispetto all’assunzione di tale aminoacido. Questa, in via del tutto generale, può variare tra i 500 milligrammi e i 1,5 grammi al giorno. Dose che non vale per i bambini.

L’integrazione della cisteina e degli aminoacidi in genere deve essere accompagnata da una adeguata dose di acqua, per scongiurare eventuali effetti collaterali.

Cisteina, proprietà e benefici

Diverse sono le proprietà della cisteina della quale beneficia la nostra salute. In particolare quella dei capelli e del fegato. Innanzitutto svolge una importante attività antiossidante. Essendo precursore della sintesi del glutatione, fornisce supporto contro lo stress ossidativo.

Partecipa al ciclo di Krebs, o ciclo dell’acido citrico, la serie di processi fondamentali per la respirazione cellulare. Il suo effetto antiossidante è essenziale per il corretto funzionamento del sistema immunitario .

Il suo effetto antiossidante è essenziale per il corretto funzionamento del . È utile nel trattamento dell’ipertensione. Come ben sappiamo, questa può derivare da una combinazione di fattori genetici, di stile di vita e, naturalmente, dell’alimentazione. Alcuni fattori dietetici possono avere effetti antipertensivi. Studi in merito hanno dimostrato una relazione inversa tra proteine ​​alimentari e pressione sanguigna. Un componente delle proteine ​​alimentari che può in parte spiegare il suo effetto antipertensivo è l’aminoacido cisteina. In particolare, studi su esseri umani ipertesi hanno dimostrato che la N-acetilcisteina, un analogo stabile della cisteina, abbassa la pressione sanguigna.

Fonte: Pixabay

Capelli

Tale amminoacido semi-essenziale è un composto precursore nella cheratinizzazione, processo importante per la formazione di capelli, pelle ed unghie. Non a caso la cheratina, proteina ampiamente diffusa in pelle e capelli, è composta in gran parte dalla cisteina.

Quest’ultima, creando ponti di disolfuro, fattore principale nella forma e nella funzione delle proteine ​​del tessuto scheletrico e connettivo e nella grande stabilità delle proteine ​​strutturali come la cheratina, rinforza quest’ultima.

È inoltre importante nella produzione di collagene, così come nell’elasticità e nella consistenza della pelle. Apporta benefici contro la perdita di capelli, specie nei soggetti affetti da alopecia diffusa. I benefici relativi a capelli e unghie sono strettamente legati alla produzione di taurina.

Quest’ultima è un aminoacido che ne favorisce la crescita e il benessere.

Fegato

La cisteina rafforza il rivestimento all’interno dello stomaco e dell’intestino in modo da favorire l’assorbimento delle proteine utili all’organismo. Può accadere che alcuni soggetti abbiano delle difficoltà a causa della carenza del giusto apporto di tale amminoacido.

In quest’ottica, il medico può stabilire l’opportunità di un’iniezione di cisteina ad adulti e bambini con grave malattia del fegato che possono avere processi enzimatici alterati o richiedere la nutrizione parentale totale. O somministrazione di prodotti nutrizionali per via endovenosa bypassando, in sostanza, il normale processo di alimentazione e digestione.

Svolge infine funzione disintossicante sia nel fegato che nei reni: sotto forma di integratore viene somministrato sia in capsule che per via endovenosa nel trattamento disintossicante del fegato.

Cisteina, effetti collaterali e controindicazioni

In genere la cisteina è ben tollerata. Tuttavia, possibili effetti collaterali risiedono nell’avere la bocca secca, nel lamentare mal di testa o disorientamento. O in alcuni disturbi a livello dell’apparato digerente come nausea e vomito.

Nel caso in cui si verifichi l’insorgenza di uno o più di tali sintomi sarà opportuno contattare il medico. Il quale troverà un eventuale metodo alternativo per somministrarla.

Inoltre, l’assunzione di integratori di aminoacidi e la cisteina non fa eccezione, non adeguatamente accompagnata da una buona dose di acqua, può provocare la formazione di calcoli renali.

Cisteina e metionina

Cistina e metionina sono i due aminoacidi che stanno alla base della sintesi della cheratina e di tutte le proteine che formano unghie e capelli. La loro assunzione aiuta a rinforzare i capelli e a limitarne la caduta in periodi di particolare stress.

Questo perché cistina e metionina proteggono le molecole che formano gli annessi cutanei dall’azione dei radicali liberi. A differenza della cisteina, la metionina è un amminoacido essenziale che deve essere assunto dal nostro organismo tramite l’alimentazione in quanto non è capace di sintetizzarlo autonomamente.

Fonti