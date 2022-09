Glutammina: a cosa serve e alimenti

Fra gli aminoacidi condizionatamente essenziali, la glutammina (Gln) è uno di quelli presenti in maggiori quantità del nostro corpo, ma è anche uno di quelli che riceve maggiore attenzione, per via degli effetti che sembra esercitare sulla nostra salute.

Oltre a rappresentare uno dei mattoncini essenziali per la formazione delle proteine, la glutammina è infatti coinvolta in numerose funzioni che riguardano il nostro organismo, dal potenziamento delle difese immunitarie fino al miglioramento del benessere intestinale.

Questo aminoacido – che puoi trovare in commercio anche con il nome di L-glutammina (la forma disponibile negli alimenti) – è detto “condizionatamente essenziale” perché può essere sintetizzato da nostro organismo, sebbene nei momenti di particolare stress fisico, ad esempio in presenza di malattie, i suoi livelli tendano a ridursi, rendendo necessaria un’integrazione supplementare.

Ma esattamente cosa stimola la glutammina, a cosa serve questo aminoacido? Vediamo tutto ciò che bisogna sapere e quando assumere un integratore alimentare.

Glutammina: a cosa serve?

Molte persone assumono integratori di glutammina per trattare malattie come l’anemia falciforme, le ustioni, per favorire il recupero post-operatorio e affrontare le complicanze legate a malattie o trattamenti medici particolarmente stressanti.

In effetti, sono decine gli studi sulla glutammina che cercano di portarne alla luce i possibili utilizzi ed effetti benefici sulla salute. Fra gli effetti quelli che rendono tanto interessante questo aminoacido vi sono i seguenti:

Riduce gli effetti collaterali di alcuni trattamenti medici, come ad esempio quelli chemioterapici

Migliora le prestazioni atletiche degli sportivi, riducendo la fatica post allenamento

degli sportivi, riducendo la fatica post allenamento Migliora e protegge il sistema immunitario, ad esempio in presenza di trattamenti contro i tumori. In generale, questo aminoacido favorisce la formazione di globuli bianchi, le cellule deputate alla difesa del nostro corpo.

Favorisce il recupero post operatorio in caso di trapianto di midollo osseo e altri interventi, riducendo anche il rischio di infezioni

in caso di trapianto di midollo osseo e altri interventi, riducendo anche il rischio di infezioni Migliora la salute dello stomaco : è noto l’utilizzo di L-glutammina per la cura dell’intestino irritabile o altri disturbi che interessano la digestione e lo stomaco in generale. Questo aminoacido è spesso consigliato anche a chi soffre di malattie come il morbo di Crohn , celiachia e infiammazioni intestinali.

: è noto l’utilizzo di L-glutammina per la cura dell’intestino irritabile o altri disturbi che interessano la digestione e lo stomaco in generale. Questo aminoacido è spesso consigliato anche a chi soffre di malattie come il , celiachia e infiammazioni intestinali. Utile nel trattamento dei disturbi dell’umore : un integratore di glutammina prima di dormire può anche aiutare a migliorare la qualità del sonno . Gli integratori sono spesso indicati anche nella cura di disturbi come ansia, irritabilità, depressione e disturbo da deficit di attenzione-iperattività .

: un integratore di glutammina prima di dormire può anche aiutare a migliorare la . Gli integratori sono spesso indicati anche nella cura di disturbi come ansia, irritabilità, depressione e . Aiuta anche a dimagrire? Secondo recenti studi, un integratore potrebbe anche favorire la perdita di peso. Ciò, naturalmente, può avvenire solo se, oltre all’integrazione, si adottano strategie ad hoc, come lo svolgimento di regolare attività fisica e una dieta sana dimagrante.

Glutammina negli alimenti

Dove si trova la glutammina negli alimenti? Sebbene venga sintetizzata autonomamente dal nostro corpo, per aumentare i livelli di glutammina può essere utile scegliere quei particolari alimenti ricchi di questo aminoacido.

Puoi trovarne sia di origine animale che vegetale. Fra quelli che ne contengono in maggiori quantità vi sono:

Carne e pollo

Pesce

Latte e derivati (yogurt e formaggi)

Uova

Cavoli

Lenticchie

Tofu

Fagioli

Mais

Carote

Prezzemolo

Spinaci

Barbabietole.

In linea di massima, le quantità maggiori di questo aminoacido si trovano negli alimenti di origine animale, per via del loro maggiore contenuto proteico.

Integratori di glutammina

Sebbene sia disponibile in un ampio numero di alimenti e sebbene il corpo sia già in grado di produrlo, come abbiamo visto, in alcuni casi può rivelarsi utile un apporto extra di questo aminoacido, mediante l’utilizzo di un integratore alimentare.

Ciò è particolarmente vero per i pazienti in terapia con trattamenti molto intensi o per coloro che soffrono di determinate patologie e traumi, come lesioni o ustioni. In casi del genere, il fabbisogno di glutammina diventa maggiore rispetto al quantitativo che il nostro corpo è in grado di produrre.

Dosaggio e quando assumerli

Il dosaggio consigliato, è generalmente pari a 2.5-5 grammi al giorno, ma dovrebbe essere stabilito sempre e solo dal proprio medico curante, che potrà valutarne la posologia corretta in base al motivo di utilizzo e alle condizioni di salute del soggetto.

Se intendi utilizzare un integratore di glutammina per migliorare le tue performance sportive, dovrai assumerlo entro un’ora prima o 30 minuti dopo la fine dell’allenamento.

Tuttavia, va ricordato che ci sono poche prove in merito ai benefici di questi integratori per quanto riguarda l’aumento della massa muscolare o della forza. Ciononostante, la glutammina, spesso associata alla carnitina, potrebbe ridurre la sensazione di stanchezza e il dolore muscolare durante e dopo l’allenamento.

Controindicazioni

Ma un integratore di glutammina può essere pericoloso? Dal momento che viene prodotto dal nostro corpo e si trova in moltissimi alimenti, questo aminoacido è considerato sicuro per la salute, naturalmente solo se assunto in quantità ragionevoli.

Tuttavia, è bene tenere in considerazione le possibili interazioni con altri integratori o farmaci.

In particolar modo, bisogna sapere che gli integratori di glutammina potrebbero ridurre l’efficacia di alcuni farmaci antitumorali e anticonvulsivanti. Un integratore è sconsigliato per i soggetti che soffrono di sensibilità o intolleranza al glutammato monosodico, o di malattie del fegato, renali o convulsioni.

Sarà meglio evitare l’utilizzo di integratori di qualsiasi genere, a meno che non siano prescritti dal medico, durante il periodo della gravidanza o durante l’allattamento. È sconsigliato l’utilizzo anche per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Effetti collaterali

Sebbene non siano frequenti, i possibili effetti collaterali della glutammina consistono generalmente in una sensazione di:

Gonfiore

Nausea

Mal di stomaco

Vertigini

Sensazione di stanchezza

Mal di testa.

Gli effetti di un utilizzo a lungo termine non sono noti, ma è consigliabile assumere il prodotto attenendosi ai consigli del medico e seguendo il dosaggio e le modalità riportate sull’etichetta del prodotto.