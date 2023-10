Amminoacidi essenziali: quali sono e a cosa servono

Gli amminoacidi sono considerati i mattoncini delle proteine, perché favoriscono la formazione di questi nutrienti preziosi per l'organismo umano. Si differenziano in amminoacidi essenziali, quelli che non sono prodotti dal corpo umano e devono essere assimilati tramite l'alimentazione, e quelli non essenziali, che invece sono prodotti dall'organismo umano. I primi sono 9 e si possono trovare in tutte le fonti di proteine, animali e vegetali. Mentre gli altri 11 vengono prodotti dal corpo.

Cosa sono gli amminoacidi? Sono importanti per l’organismo umano, perché sono le unità fondamentali che vanno a costruire le proteine: l’insieme di più amminoacidi permettono, infatti, di dar vita a un polipeptide, o proteina. Ce ne sono di diversi tipi. Ad esempio, gli amminoacidi essenziali, quali sono e cosa sono? Sono un sottogruppo degli amminoacidi proteinogenici: sono essenziali quando l’organismo non è in grado di sintetizzarne una quantità idonea per aiutare la sintesi proteica e, quindi, vanno assunti tramite l’alimentazione. Scopriamo insieme di più su questi mattoncini delle proteine.

Quali sono gli amminoacidi essenziali?

In tutto esistono 20 amminoacidi diversi. Solo 9 sono definiti essenziali e si assumono con la dieta, mentre gli altri 11 sono definiti non essenziali e sono prodotti dal corpo. Ovviamente l’organismo umano ha bisogno di tutti i 20 amminoacidi per funzionare bene e garantire salute e benessere. Sono tutti composti da azoto, carbonio, idrogeno e ossigeno, che si combinano insieme per produrre le proteine. Ognuno, però, ha struttura chimica diversa e ruolo differente.

Gli amminoacidi essenziali sono l’istidina, l’isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, il triptofano e la valina.

A cosa servono gli amminoacidi essenziali?

Come abbiamo sottolineato in precedenza, ognuno degli amminoacidi essenziali ha una funzione diversa nell’organismo:

La lisina è importante per la costruzione dei muscoli, per la forza ossea, per il recupero dalle lesioni o dopo interventi chirurgici, per regolare gli ormoni, gli anticorpi e gli enzimi. Ha anche effetti antivirali. La tidina favorisce la crescita, la creazione di cellule del sangue e la riparazione dei tessuti, mantiene il rivestimento protettivo sulle cellule nervose (guaina mielinica). Quando l’amminoacido viene metabolizzato in istamina, questo diventa importante per far funzionare il sistema immunitario, per il corretto funzionamento dell’apparato riproduttivo e digestivo. La treonina si prende cura della salute di pelle e denti: è un componente dello smalto dei denti e del collagene e dell’elastina presenti nell’epidermide. Favorisce il metabolismo dei grassi e aiuta in caso di ansia e depressione. La mietonina ha un ruolo fondamentale per la salute di capelli e pelle, ma anche per avere unghie più forti. La valina aiuta la concentrazione della ente, la coordinazione muscolare e la gestione delle emozioni. L’isoleucina aiuta le ferite a guarire, il sistema immunitario a funzionare meglio, la glicemia a rimanere bassa e a produrre ormoni. La leucina tiene bassi i livelli di zucchero nel sangue e aiuta la crescita e la riparazione di muscoli e ossa. La fenilalanina consente all’organismo di usare gli altri amminoacidi in modo corretto, così come fa con proteine ed enzini. Il corpo umano la converte in tirosina, utile per le funzioni cerebrali. Il triptofano è utile per la crescita nei neonati. Inoltre, è il precursore della serotonina (neurotrasmettitore che regola appetito, umore, dolore, sonno) e della melatonina (che regola il sonno). Inoltre, è un sedativo.

Dove si trovano gli amminoacidi essenziali?

Gli amminoacidi essenziali si possono trovare in tutte le fonti di proteine, animali o vegetali, in quantità diversi a seconda degli alimenti. Carne, pollo, uova, latticini, pesce contengono tutti e 9 gli amminoacidi essenziali, mentre tra gli alimenti vegetali ricchi di tutti e nove questi nutrienti ricordiamo la soia, il latte di soia, il tofu. Noci, semi, fagioli, piselli e cereali integrali sono ottime fonte di proteine, ma solo se consumate insieme.

