BCAA, o aminoacidi ramificati: quali sono e a cosa servono

I BCAA , o aminoacidi ramificati, sono degli amminoacidi essenziali, che quindi non sono sintetizzati dall'organismo umano, ma si possono assumere attraverso i cibi proteici che portiamo sulle nostre tavole, come la carne, il pesce, le uova. Un'eventuale integrazione va concertata con il medico curante. Di solito si usano in caso di attività sportiva e pratica del bodybuilding, per migliorare le performance fisiche e anche per avere più energie e per recuperarle prima in fase di post allenamento

Gli amminoacidi ramificati, detti anche amminoacidi a catena ramificata o BCAA nella letteratura scientifica in lingua inglese, come acronimo di branched-chain amino acid, sono un gruppo di tre dei nove amminoacidi essenziali (leucina, isoleucina e valina). Sono nutrienti normalmente ricavati dalle proteine del cibo. Scopriamo insieme cosa sono, quali sono a cosa servono, quando sono consigliati come integrazione o sconsigliati i BCAA, o aminoacidi ramificati. Fermo restando che è sempre bene chiedere prima consiglio al medico curante se vogliamo assumere qualunque tipo di integrazione.

Cosa sono i BCAA, o aminoacidi ramificati

I BCAA si chiamano amminoacidi a catena ramificata perché la loro struttura ricorda proprio delle ramificazioni. Rappresentano il 35% degli amminoacidi essenziali nelle proteine muscolari e il 40% degli amminoacidi richiesti dai mammiferi. Appartengono ai nove amminoacidi essenziali, per questo l’organismo non può sintetizzarli. Possiamo però assumerli attraverso l’alimentazione, mangiando cibi proteici come la carne, il pesce, le uova. Oppure assumendo integratori specifici.

I tre aminoacidi a catena ramificata (B.C.A.A.) sono:

la leucina l’isoleucina la valina

Questi tre aminoacidi a catena ramificata rappresentano un terzo delle proteine muscolari (actina, miosina e titina) e sono anche coinvolti nel processo di ri-sintesi dell’alanina durante l’attività fisica.

A cosa servono i BCAA

I BCAA sono molto utili per chi pratica bodybuilding o lo sport in generale, perché un’integrazione di questi amminoacidi ha molti benefici, in particolare per la forma fisica e la performance sportiva:

migliorano la stimolazione della sintesi proteica

aumentano la resistenza muscolare

limitano la formazione di ammoniaca

aumentano l’energia durante ogni allenamento

garantiscono il giusto supporto energetico e metabolico in caso di dieta ipocalorica

aumentano la capacità di recupero

migliorano il sistema immunitario

Si usano anche in caso di Sla, malattie cerebrali da associare a malattie del fegato, perdita dell’appetito in pazienti anziani con insufficienza renale o pazienti oncologici, malattia di McArdpe, degenerazione spinocerebellare, discinesia tardiva. Nelle persone allettate sono utili per rallentare la perdita muscolare.

Quando si devono prendere i BCAA, o aminoacidi ramificati

I BCAA si possono assumere prima di un allenamento, per migliorare la reazione degli ormoni anabolici della crescita, l’insulina e il testosterone, aumentando le performance. L’energia è garantita grazie all’azione degli aminoacidi che bloccano l’ingresso di triptofano nel cervello. Si possono anche prendere durante l’allenamento, per diminuire la degradazione proteica dei muscoli scheletrici coinvolti negli esercizi: in questo modo sentiremo meno fatica, anche in caso di sessioni di allenamento lunghe. Infine, dopo l’allenamento l’assunzione di BCAA aiutano a ritrovare subito l’energia e a ridurre il catabolismo post allenamento.

Come integrazione, bisogna assumere 1 g di aminoacidi ramificati per ogni 10Kg di massa corporea – fisiologica desiderabile. Chi è normopeso e sano e pesa circa 70 chili, deve assumere 8 grammi di BCAA. Vanno comunque assunti in dosaggi differenti prima, durante e dopo l’allenamento.

Quando non prendere i BCAA

Gli aminoacidi ramificati possono ridurre l’assorbimento della levodopa. Inoltre, possono aumentare l’effetto degli antidibetici. L’efficacia dei BCAA, inoltre, può essere ridotta in caso di assunzione di diazossido, di corticosteroidi o di farmaci per la tiroide. L’assunzione è controindicata in caso di chetoaciduria a catena ramificata, alcolismo cronico, ipoglicemia nei bambini e interventi chirurgici programmati.

Tra gli effetti collaterali dell’integrazione per via orale, ricordiamo affaticamento e perdita della capacità di coordinazione.

