Detox dopo le feste: le spezie per depurare l’organismo

Giunti alla fine delle feste, queste 5 spezie aiutano a depurare l'organismo e a riequilibrare il metabolismo.

Benvenuti a tutti nell’inferno che segue le feste: specchi ingiustamente feriti, pianti isterici e panico da palcoscenico… cosa dobbiamo farci con tutto questo gonfiore e adipe in eccesso? Ah, il Natale! Tutti online a cercare “Paese senza specchi”, ma GreenStyle ha una soluzione: miracoli non ne fa nemmeno Greta, però possiamo venirci incontro presentando una top five di spezie per depurare l’organismo dopo le feste… e detox sia!

La Top Five delle spezie per depurare l’organismo dopo le feste