Macchie rosse sulla pelle: cause e rimedi naturali

Le macchie rosse sulla pelle possono essere il sintomo di un gran numero di condizioni e disturbi, alcuni innocui, altri da non trascurare. Nella maggior parte dei casi, questo problema non necessita di alcun trattamento, spesso sono sufficienti pochi rimedi naturali per attenuare il rossore e l’eventuale prurito e dolore.

A tutti può capitare, in qualunque periodo della vita, di notare la presenza di alcune macchie rosse sulla pelle. Nella maggior parte dei casi, questo problema è legato a fattori ben noti e piuttosto semplici da individuare, come punture di insetti, una reazione allergica o una dermatite da contatto.

In altri casi, riuscire a individuare la causa del disturbo potrebbe rivelarsi più arduo del previsto. La buona notizia è che, il più delle volte, questo problema tende a sparire spontaneamente nell’arco di qualche giorno, senza la necessità di particolari trattamenti.

Talvolta, però, le macchie rosse possono essere la spia di un problema ben più serio, ragion per cui è sempre bene rivolgersi al proprio medico o a un dermatologo quando notiamo la presenza di strane macchioline rosse sul corpo o sul viso.

In questo articolo vedremo quali sono alcune delle più comuni cause delle macchie rosse sulla pelle di anziani, adulti e bambini, ma daremo anche uno sguardo a trattamenti e rimedi naturali da adottare in base alla causa specifica.

Macchie rosse sulla pelle: 13 possibili cause e rimedi naturali

Macchie o puntini rossi sulla pelle possono essere la conseguenza di una condizione innocua, come le punture di insetti, o di una condizione più grave e da non sottovalutare. Se hai notato la formazione di macchie anomale, la prima cosa da fare sarà quella di rivolgersi al dermatologo, per stabilire la causa e il trattamento più adeguato da adottare.

Di seguito vedremo quali sono alcune delle possibili cause delle macchie rossastre sulla pelle e i rimedi naturali e non per affrontare il problema.

Punture di insetti

Fra le più comuni cause della comparsa di macchie rosse e pruriginose sulla pelle vi sono senz’altro le punture di insetto. Queste possono comparire in ogni parte del corpo, più spesso causate dalle zanzare.

Talvolta, però, anche cimici o altri insetti possono essere i responsabili di questo problema. Nella maggior parte dei casi, il fastidio tende a sparire nell’arco di qualche giorno.

Rimedi naturali

Per attenuare il rossore e, soprattutto, il prurito, puoi adottare alcuni rimedi naturali, come:

Impacchi con il ghiaccio

Gel di aloe vera

Impacco con bicarbonato di sodio

Crema all’arnica o alla calendula

Impacco con la camomilla.

Acne

Banalmente, una delle più frequenti cause di macchie sulla pelle è senz’altro l’acne, una condizione che non interessa solamente gli adolescenti e i giovani adulti, ma uomini e donne di ogni età. L’acne può comportare la comparsa di macchioline rosse, cicatrici, brufoli, pustole.

Rimedi naturali

Oltre ai trattamenti medici e topici, esistono numerosi rimedi naturali contro l’acne, come quelli a base di:

Questi ingredienti naturali esercitano proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e disinfettanti. Prima di optare per questi o per altri rimedi fai da te, però, ti consigliamo di chiedere un parere al tuo dermatologo, in modo da individuare il rimedio più adatto per la tua pelle.

Miliaria

Anche nota come “eruzione cutanea da calore”, la miliaria è una condizione che, solitamente, si sviluppa dopo l’esposizione al sole. Potresti notare la formazione di piccole protuberanze rosse sulla pelle, accompagnate da dolore e prurito.

Il problema riguarda più spesso chi vive in zone con clima molto caldo e chi suda molto. Solitamente, la miliaria tende a regredire in maniera spontanea, ma il medico potrebbe consigliare l’applicazione di prodotti ad azione topica o l’assunzione di antibiotici orali per lenire il dolore e attenuare le macchie.

Rimedi naturali

Sul fronte dei rimedi naturali, è possibile ridurre i sintomi della miliaria con:

Bagni e docce con acqua fresca

Evitando di strofinare la pelle

Indossando abiti larghi per permettere alla pelle di guarire

Evitare di sudare o di trascorrere molto tempo in ambienti particolarmente caldi

Scegliere con cura i prodotti da applicare sulla pelle, optando per cosmetici leggeri, in modo da non ostruire i pori

Applicare impacchi freddi sulla pelle.

Rosacea

Anche la rosacea, un disturbo cutaneo le cui cause non sono del tutto note, potrebbe causare la comparsa di macchie rossastre sulla pelle, accompagnate da altri sintomi, come irritazione, piccole protuberanze, pelle del viso spessa, occhi arrossati.

La rosacea, che colpisce più spesso adulti tra i 30 e i 60 anni, può essere trattata mediante farmaci ad hoc.

Rimedi naturali

In abbinamento al trattamento farmacologico, il medico potrebbe consigliare l’adozione di alcune strategie per attenuarne i sintomi, come:

Lavare il viso con saponi con pH bilanciato

Idratare spesso la pelle

Applicare una crema protettiva con SPF superiore a 30

Applicare prodotti naturali a base di gel di aloe vera, olio essenziale di camomilla e olio di cocco.

Dermatite da contatto

La dermatite da contatto potrebbe manifestarsi quando si entra in contatto con una sostanza irritante o verso la quale si è allergici. In casi del genere, potresti notare la comparsa di macchie rosse che prudono, oltre alla formazione di protuberanze, vescicole e desquamazione.

In presenza di dermatiti da contatto, la prima cosa da fare sarà evitare l’esposizione alla sostanza che ha scatenato i sintomi. Il medico potrebbe anche prescrivere creme o antistaminici orali per ridurre il prurito.

Rimedi naturali fai da te

Per ridurre i sintomi della dermatite da contatto, puoi inoltre:

Fare docce e bagni brevi e con acqua tiepida

Indossare abiti di cotone larghi, in modo da non irritare la pelle

larghi, in modo da non irritare la pelle Applicare gel di aloe vera per rinfrescare e lenire la pelle

Immergersi in un bagno con farina d’avena per lenire la pelle

Applicare olio di cocco sulle zone interessate

Fare degli impacchi di camomilla.

Macchie rosse sulla pelle da psoriasi

Una delle più note cause delle macchie rosse sulla pelle è senz’altro la psoriasi, una malattia autoimmune cronica che può essere innescata da svariati fattori, come farmaci, infezioni, stress e fattori ambientali. Il disturbo si presenta con la comparsa di un rash rosso e pruriginoso e chiazze di pelle inspessite e squamose, localizzate perlopiù sui gomiti e sulle ginocchia.

Questa condizione va trattata in modo mirato, mediante l’utilizzo di creme, farmaci immunosoppressori e altri trattamenti.

Rimedi naturali

Puoi attenuare i sintomi della psoriasi con approcci naturali, come:

Impacchi freddi sulla pelle

Applicazione di olio di mandorle per idratare la pelle

Uso di apposite creme idratanti

Bagno con farina d’avena , per ridurre il prurito

, per ridurre il prurito Seguire una dieta sana e bilanciata, con cibi ricchi di grassi sani e antiossidanti

Ridurre l’esposizione a fattori scatenanti, come il freddo, lo stress o alcune sostanze

Applicare gel di aloe vera, secondo indicazione del medico.

Tigna (Tinea Corporis)

Anche la tigna (tinea corporis) rappresenta una delle più note cause delle macchie cutanee rosse. Si tratta di un’infezione fungina che causa la comparsa di macchie rosse e circolari, con i bordi rialzati.

La tigna può interessare qualsiasi parte del corpo, più spesso la testa, le braccia e le gambe. Per trattare questo disturbo, il dermatologo prescriverà l’applicazione di creme antimicotiche o, se necessario, di farmaci ad assunzione orale.

Rimedi naturali

Puoi ridurre i sintomi della tinea corporis anche mediante l’utilizzo di appositi rimedi e antimicotici naturali. Fra quelli più spesso consigliati vi sono:

Aglio, ingrediente considerato utile nel trattamento delle micosi

Igiene personale: mantieni la pelle pulita, in modo da prevenire la propagazione dell’infezione

Aceto di mele: proprio come l’aglio, esercita effetti antimicotici, utili per ridurre i sintomi della tigna

Aloe vera : oltre ad esercitare effetti antisettici e antimicotici, l’aloe vera vanta anche proprietà antibatteriche, antivirali e rinfrescanti. È quindi in grado di favorire la guarigione e, al tempo stesso, placare prurito e gonfiore.

: oltre ad esercitare effetti antisettici e antimicotici, l’aloe vera vanta anche proprietà antibatteriche, antivirali e rinfrescanti. È quindi in grado di favorire la guarigione e, al tempo stesso, placare prurito e gonfiore. Liquirizia in polvere: un impacco a base di radice di liquirizia può favorire la guarigione della tigna e ridurne i sintomi, grazie alle sue proprietà antivirali, antimicrobiche e antinfiammatorie.

Pitiriasi Rosea

Le macchie rosse possono essere anche il sintomo di un’altra condizione, ossia la Pitiriasi Rosea, una patologia cutanea infiammatoria che, solitamente, non necessita di alcun trattamento, in quanto tende a sparire in modo spontaneo.

Di solito, la pitiriasi rosea si presenta con la comparsa di puntini e macchie rosse sul petto, sul busto o sulla schiena.

Le lesioni possono essere accompagnate da prurito e gonfiore. Se i sintomi dovessero causare molto fastidio, il medico potrebbe consigliare l’utilizzo di farmaci antistaminici o antivirali.

Rimedi naturali

É possibile alleviare i sintomi della pitiriasi rosea grazie ad alcune strategie e rimedi naturali. Fra quelli più spesso impiegati rientrano:

Fare il bagno o la doccia usando acqua tiepida

Fare dei bagni con farina d’avena

Mantenere la pelle ben idratata

Applicare una crema a base di calamina

Applicare una crema solare con fattore di prodezione da 30 in su, per difendere la pelle dai danni causati dal sole.

Lichen Planus

Un’altra condizione che può causare lo sviluppo di macchie rosse sulla pelle è il cosiddetto “lichen planus”, una malattia infiammatoria che colpisce più spesso la mucosa orale, unghie, genitali e occhi, e che può colpire anche la pelle, con la comparsa di macchie rosse/violacee, piatte e pruriginose.

La condizione è maggiormente frequente nelle donne e in coloro che hanno un’età compresa fra 30 e 60 anni. Il trattamento farmacologico prevede l’applicazione di prodotti topici, retinoidi o antistaminici ad assunzione orale.

Rimedi naturali

Oltre alle cure mediche farmacologiche, è possibile trattare il lichen planus mediante alcuni rimedi naturali, come ad esempio:

Sale di Epsom, utile per dare sollievo e ridurre dolore e infiammazione

Esposizione alla luce solare

Tea tree oil

Curcuma, per ridurre prurito e disagio

Applicare olio di cocco sulle aree interessate, per ridurre prurito e bruciore

Una migliore gestione dello stress, un fattore che tende ad esacerbare i sintomi di questa condizione della pelle.

Macchie rosse sulla pelle e fegato

Delle macchie rosse sulla pelle possono essere anche la spia di una malattia epatica cronica. Il più delle volte, il disturbo si presenta come un’eruzione cutanea rossa o con dei brufoli, per poi andare a formare delle chiazze che, nei casi più gravi, possono espandersi in tutto il corpo.

Oltre alle macchie pruriginose, alcune malattie epatiche possono causare altri sintomi, come inappetenza o senso di indigestione, stanchezza, ittero e irritabilità.

Se ritieni che macchie e prurito possano essere causate da un disturbo al fegato, evita di ricorrere a dei rimedi naturali e consulta il tuo medico o uno specialista.

Macchie rosse sulla pelle da Covid

Il Covid può comportare una lunga serie di sintomi, molti del quali, spesso, sembrano avere poco a che vedere gli uni con gli altri.

Oltre ai disturbi respiratori e alla perdita di gusto e olfatto, la malattia causata dal Sars-Cov 2 può causare anche dei sintomi cutanei, con lo sviluppo di un’eruzione cutanea “a chiazze”, accompagnata da prurito o dalla comparsa di vescicole e protuberanze in rilievo.

I pazienti possono notare anche la formazione di macchie rotonde e puntiformi. I sintomi tendono a sparire nell’arco di alcuni giorni o settimane, ma se ciò non dovesse accadere, ti consigliamo di consultare il medico per trovare il rimedio più adatto a te.

Petecchie

Le petecchie sono macchie rosse sulla pelle che appaiono e scompaiono senza causare prurito. Si tratta di macchioline di piccole dimensioni, che si presentano come dei puntini rossi e piatti. Le macchioline possono unirsi, andando a formare delle chiazze più grandi, porpora.

Il disturbo si verifica quando i capillari si rompono sottopelle. Solitamente le macchie rosse non comportano prurito, ma si tratta ugualmente di un problema che non va sottovalutato.

Le petecchie, infatti, possono essere il sintomo di un’infezione, di un disturbo della coagulazione, di una patologia epatica o un trauma. In alcuni casi, petecchie e porpora possono anche essere un segno di leucemia.

Come sono le macchie della leucemia?

La comparsa di lividi è probabilmente uno dei più noti sintomi cutanei della leucemia, ma in realtà questa grave malattia può manifestarsi anche con altri segni, come eruzioni cutanee, petecchie e porpora, comparsa di papule, protuberanze e noduli sulla pelle. Le macchie possono avere un colore rossastro o violaceo.

Tumori

Anche alcuni tumori possono causare la comparsa di macchioline rosse sulla pelle. Fra questi, rientra una rara forma di tumore, il sarcoma di Kaposi, neoplasia causata da un virus che fa parte della famiglia degli herpes virus.

Uno dei primi sintomi di questa malattia è proprio lo sviluppo di macchie e lesioni cutanee piatte, di colore rosso-violaceo, che non causano alcun dolore.

Quando preoccuparsi delle macchie rosse sulla pelle?

Abbiamo dato uno sguardo ad alcune delle più note cause delle macchie rosse sulla pelle, ma l’elenco potrebbe continuare a lungo. Sono innumerevoli, infatti, i fattori che possono dare origine a questo problema.

In molti casi il disturbo si rivela del tutto innocuo e temporaneo, ma in altri casi potrebbe essere il segno di una condizione da non trascurare.

E a questo proposito, quando le macchie della pelle sono pericolose?

Come buona norma, consigliamo di consultare sempre il proprio medico o un dermatologo in presenza di nuove macchie sulla pelle, di qualsiasi colore o forma esse siano. È ancor più importante non ignorare il problema se, oltre a questo sintomo, dovessi notare la comparsa di altri disturbi.

Le macchie sulla pelle dovrebbero preoccupare se coinvolgono tutto il corpo, quando sono accompagnate da febbre, disturbi respiratori, mal di testa o dolore al collo, difficoltà a parlare o a deglutire.

Chiama il medico se, oltre alle macchie, avverti una forte sensibilità alla luce, sonnolenza o in presenza di convulsioni, disturbi alla vista e altri sintomi anomali.

