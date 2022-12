Olio di jojoba: le proprietà per pelle e capelli

L'olio di jojoba è un ottimo rimedio naturale per prendersi cura della pelle e dei capelli, grazie all'estratto dei semi oleosi del frutto. Si usa per le sue proprietà rivitalizzanti e idratanti in caso di pelle e capelli grassi, di disidratazione. In cosmesi è particolarmente utile perché la sua composizione è molto simile a quella del sebo umano, diventando un ottimo alleato di bellezza per pelle e capelli.

Fonte immagine: Unsplash

Alzi la mano chi non ha mai usato l’olio di jojoba. Spesso è presente nei cosmetici per la pelle del corpo e dei capelli che usiamo quotidianamente per curare la nostra bellezza. Si tratta di un rimedio naturale molto utile per combattere la disidratazione e riequilibrare epidermide e cuoio capelluto, anche perché la formulazione di questo olio, ottimo per nutrire in profondità, è molto simile alla composizione di pelle e capelli.

Vediamo, allora, insieme benefici e proprietà dell’olio di jojoba, come adoperarlo e quando, invece, sarebbe meglio evitarlo. Come ogni rimedio, seppur naturale, anche questo ingrediente può avere delle controindicazioni e degli effetti collaterali da riconoscere subito.

Cos’è l’olio di jojoba

L’olio di jojoba deriva da una pianta che è originaria dell’Arizona, del Messico e della California. Si ottiene, infatti, dalla spremitura a freddo dei semi dell’arbusto chiamato Simmondsia chinensis.

La pianta, che appartiene alla famiglia delle buxaceae, è davvero molto longeva, arrivando a vivere anche più di 200 anni ed è abituata a vivere in condizioni estreme, crescendo in deserti dove le temperature raggiungono anche i 60 gradi. L’altezza è di 8 metri circa, i fiori sono piccoli e senza petali, bianchi e gialli, mentre i frutti sono ovali e contengono fino a 3 semi, da cui deriva l’olio che si usa in cosmesi.

Le sue foglie sono robuste, ovali, di un verde tendente all’azzurrognolo. Ha una chioma molto folta e sulle foglie possiamo trovare una patina molto simile a una cera. Per questo motivo spesso si usa il sinonimo di cera di jojoba, per questa sua consistenza oleosa che ricorda la cera.

L’olio di jojoba, ceroso, appunto, ha un colore giallo paglierino se usato in purezza e un odore oleoso. Per il suo utilizzo in cosmesi, viene sottoposto a trattamenti che lo rendono senza odore e completamente trasparente. I semi si raccolgono in estate ed erano già sfruttati dagli indiani d’America per lenire infiammazioni e curare le ferite superficiali.

Fonte: Unsplash

A cosa serve l’olio di jojoba?

L’olio di jojoba è una sorta di cera liquida e la sua composizione e consistenza ricorda molto il sebo della pelle, per questo motivo è particolarmente utile per prenderci cura dell’epidermide, di cui ha la stessa struttura molecolare e anche dei nostri capelli. La cera di jojoba contiene acidi grassi tra cui l’acido gadoleico (circa il 75%), l’acido erucico (circa il 10%), l’acido oleico (circa il 10%) e l’acido nervonico.

Le proprietà di questo rimedio naturale sono molte, grazie alle sue elevati concentrazioni di vitamine: vitamina E, vitamina B2, vitamina B3. Così come di minerali, come zinco, iodio, rame. Senza dimenticare gli esteri cerosi.

Al suo interno contiene proteine, carboidrati e fibre. La cera oleosa è ricca di antiossidanti naturali, che si prendono cura della pelle e dei capelli, prevenendo l’invecchiamento veloce. Le sue proprietà sono moltissime:

emolliente

idratante

nutriente

riequilibrante

antimicotico

disinfettante

Olio di jojoba, proprietà per la pelle

Per la cura delle pelle, il rimedio è particolarmente indicato per le sue proprietà emollienti, idratanti e nutrienti. Inoltre, è in grado di ristabilire il corretto pH naturale, fungendo anche da disinfettante.

Per le azioni svolte a livello cutaneo, per la cura del corpo è particolarmente consigliato in caso di acne, psoriasi, pelle secca ed eczemi. Inoltre, è uno degli oli essenziali più usati nei massaggi.

Olio di jojoba, proprietà per i capelli

Anche per i capelli, le principali proprietà di questo ingrediente della natura sono valide per poter avere sempre chiome splendide e in salute. In particolare, viene utilizzato per il trattamento del cuoio capelluto, in caso di disidratazione, secchezza o altri problemi che potrebbero portare a non avere capelli sani, lucenti, morbidi da vedere e da accarezzare.

Fonte: Unsplash

Olio di jojoba, tutti gli usi in cosmesi

L’olio di jojoba è particolarmente utile in cosmesi per le proprietà sopra indicate. I benefici di questo ingrediente della natura sono notevoli e validati anche da numerosi studi scientifici.

Per la pelle e per i capelli, i prodotti che lo contengono possono essere un vero e proprio toccasana per prendersi cura con regolarità della nostra bellezza o per risolvere piccoli o grandi problemi e disturbi che potrebbero capitare. Uno dei vantaggi è anche che si assorbe rapidamente e non lascia pelle e mani unte.

Come si usa l’olio di jojoba sul viso?

L’olio di jojoba è un ottimo rimedio naturale per prendersi cura non solo della pelle del corpo, ma anche del viso. Si tratta, infatti, di un ingrediente valido per contrastare le rughe, massaggiandone ogni giorno sulla pelle, prima dell’applicazione della crema idratante.

In realtà, si può usare anche in sostituzione della classica crema idratante da giorno, soprattutto in caso di acne, per rendere più leggero il trattamento utilizzato. Se ne usa però davvero pochissimo.

Gli esperti consigliano l’olio anche come crema idratante per la notte, massaggiando delicatamente poche gocce sulla pelle del viso, prima di andare a letto. Passalo anche sul collo per prevenire le rughe.

Lo puoi usare anche come struccante naturale, anche per togliere il trucco waterproof più longevo. Puoi usarlo anche come primer prima di truccarti o come crema protettiva base durante l’esposizione al sole estivo o al freddo invernale.

Cosa fa l’olio di jojoba ai capelli?

Per i capelli, l’olio di jojoba si usa per eliminare la forfora, per dire addio alle doppie punte, per rinforzare i capelli e anche per contrastare la dermatite seborroica.

Se hai i capelli con forfora, applicalo direttamente sul cuoio capelluto, lasciando agire per qualche minuto prima dello shampoo.

In caso di capelli grassi, invece, aiuta ad eliminare il sebo in eccesso se usato puro, una volta a settimana, prima dello shampoo: applicalo, però, sulle radice. In caso di doppie punte o capelli che perdono tono, puoi creare un trattamento da applicare sulle lunghezze e sulle punte prima dello shampoo normale.

Se ne usano pochissime gocce sulle punte, anche sui capelli asciutti. Dopo aver risciacquato, si possono notare i risultati già dopo pochissime applicazioni. C’è anche chi usa l’olio di jojoba sui capelli asciutti e già in piega per renderli luminosi e splendenti.

Altri usi sul corpo

La cera di jojoba si può applicare anche sulle labbra, per averle voluminose, morbide e splendenti. O sulle unghie, per rendere lo smalto più duraturo nel tempo ed eliminare con più facilità le cuticole. Si usa contro le smagliature o per i massaggi neonatali. Ottimo anche post depilazione.

Olio di jojoba, controindicazioni

Ci sono dei casi in cui non bisognerebbe usarlo? Le controindicazioni sono davvero poche, dal momento che lo possono usare anche le donne in gravidanza o in allattamento e i neonati. L’importante è usarlo secondo le indicazioni date.

Tra gli effetti collaterali, ricordiamo che non sono noti particolari problemi dopo la sua applicazione. Naturalmente non va ingerito, ma applicato solo localmente.

Qual è l’olio di jojoba migliore

In commercio esistono tanti prodotti a base di olio di jojoba puro o combinato con altri rimedi naturali che possono far bene alla salute di pelle e capelli. Trovi l’olio di jojoba al supermercato, nei negozi di cosmesi, in farmacia, in erboristeria, potendo scegliere tra varie formulazioni, trovando sempre la più idonea alle tue reali esigenze.

L’olio di jojoba su Amazon è in vendita rivenditori di fiducia certificati. Online l’importante è sempre scegliere produttori e venditori che siano sicuri, per evitare di ritrovarsi a usare sulla pelle e sui capelli prodotti non idonei.

Fonti