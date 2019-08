Tumori alla pelle: alimenti ricchi di vitamina A riducono il rischio

Dopo aver raggruppato i partecipanti allo studio in cinque categorie, in base ai livelli di assunzione di vitamina A, i ricercatori hanno scoperto che le persone con il più alto apporto medio giornaliero avevano il 17% in meno di probabilità di contrarre il cancro della pelle. Con un consumo medio al giorno di una patata dolce cotta media o due carote grandi.

Conosciuto anche con il nome di carcinoma squamocellulare, è il secondo tumore cutaneo più diffuso tra le persone con la pelle chiara. Di solito si sviluppa in zone esposte alla luce solare e conta circa 1 milione di casi all’anno soltanto negli Stati Uniti. Poiché la vitamina A è uno dei nutrienti chiave per mantenere la pelle sana – attiva i fibroblasti , che la mantengono soda e in salute – mangiare molti alimenti che la contengono, dicono i ricercatori, può aiutare a proteggersi. Gli scienziati della Brown University hanno studiato un set di dati di 123.570 uomini e donne statunitensi. Le cui diete, abitudini e risultati sulla salute sono stati documentati per oltre 26 anni .

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.