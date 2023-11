Come conservare le erbe aromatiche fresche

Le erbe aromatiche fresche sono un ingrediente insostituibile in cucina e, con le giuste tecniche di conservazione, è possibile goderne anche a distanza di parecchi giorni dalla raccolta o addirittura quando non sono di stagione. Ecco come preservarne la freschezza in frigo, in freezer e come conservarle per averle a disposizione anche in inverno.

Sapere come conservare le erbe aromatiche fresche in maniera corretta può aiutarci non solo a farle durare più a lungo per un uso nel breve termine, ma anche ad approfittare dei loro aromi anche quando non sono più di stagione, semplicemente congelandole. Infatti, a differenza di quelle essiccate (alloro e rosmarino possono essere due esempi), quelle fresche necessitano di qualche accorgimento in modo da prolungarne la qualità e permetterne l’uso anche a distanza di qualche giorno dalla raccolta. Bene: ma come procedere? Quali sono i trucchi da mettere in atto?

Quali sono le erbe aromatiche

Le erbe aromatiche fresche includono numerose piante, ognuna con il suo specifico aroma e utilizzo in cucina. Alcune delle più comuni includono:

Basilico

Prezzemolo

Menta

Timo

Rosmarino

Salvia

Origano

Coriandolo

Dragoncello

Cerfoglio

Finocchietto

Come conservare erbe aromatiche fresche

Sarebbe una grande risorsa avere a disposizione dei vasi di erbe aromatiche fresche che durino tutto l’anno e dai quali poter attingere quotidianamente in base alle nostre esigenze. Purtroppo, però, molte di esse (è il caso di basilico e menta, ad esempio) non durano oltre le stagioni calde, e per questo possiamo tentare di farne scorta, o quantomeno di farle durare quanto più a lungo possibile, ricorrendo a due fidati elettrodomestici: il frigo e il freezer.

In frigo

Come conservare erbe aromatiche fresche in frigo è presto detto: raccoglietele quando sono più fresche e sane, preferibilmente al mattino. Lavatele delicatamente sotto l’acqua fredda, asciugatele accuratamente con della carta da cucina o con un panno pulito. Avvolgetele in un panno leggermente umido o in un tovagliolo di carta umido e trasferitele in frigo (possibilmente nella parte meno fredda, generalmente nella zona dei cassetti per le verdure).

In alternativa, un trucco molto efficace consiste nel metterle in un vasetto o in un bicchiere con dell’acqua, nel coprirle con un sacchetto di plastica per alimenti e nel trasferirle in frigo.

In freezer

In questo caso, procuratevi dei sacchetti specifici per il congelamento e iniziate con una pulizia attenta delle erbe. Assicuratevi che siano libere da ogni detrito o traccia di sporco. Tagliate con precisione le estremità per rimuovere eventuali parti indesiderate e, dopo averle lavate, asciugatele benissimo per evitare la formazione di ghiaccio. Riponete le erbe preparate nei sacchetti rimuovendo anche l’aria in eccesso, per prevenirne l’ossidazione. Posizionate i sacchetti nel congelatore avendo cura di scrivere sopra il contenuto e la data di congelamento.

Come conservare le erbe aromatiche per l’inverno?

Esistono altri metodi per conservare le erbe aromatiche per l’inverno e prevedono l’essiccazione, una delle tecniche più comuni che consiste nell’appendere le erbe aromatiche organizzate in mazzetti e poi poste in un luogo esposto al sole, o stendendole su una griglia o una teglia e lasciandole essiccare in un forno o nell’essiccatore.

Inoltre, potete sfruttare un altro metodo, più pratico, per il congelamento: tritatele e inseritele all’interno dei contenitori per i cubetti di ghiaccio con un po’ d’acqua. In questo modo, quando sarà necessario, potrete estrarle dal freezer e utilizzarle direttamente. Infine, potete anche utilizzarle per la preparazazione di un olio aromatico: versate dell’olio extra vergine d’oliva in una bottiglia di vetro all’interno della quale avrete inserito precedentemente le erbe. Lasciate riposare per alcune settimane in un luogo fresco e buio, quindi filtrate e conservate l’olio oramai aromatizzato in frigo.