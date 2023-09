Come calcolare l’età del cane in anni umani

È essenziale comprendere l'età "umana" del cane per garantire che riceva le cure e le attenzioni di cui ha realmente bisogno durante tutte le fasi della sua vita. Per farlo, bisogna considerare una serie di fattori, in primis se si tratta di un cane di taglia piccola, media o grande. La formula secondo la quale 1 anno di vita del cane equivale a 7 anni umani, infatti, non è veritiera.

Hai mai sentito dire che un anno del tuo amico a quattro zampe equivale a sette anni umani? Questa è una delle leggende più diffuse: la realtà, infatti, è un po’ più complessa. Per calcolare l’età del cane non disponiamo di un’unica formula: in sostanza, questa non equivale ad un tot di anni umani precisi, ma entrano in gioco altri fattori.

Vediamo insieme come funziona.

Storia del calcolo dell’età del cane

La credenza che “un anno cane equivale a sette anni umani” risale a molti decenni fa. Questa formula semplicistica è stata adottata in maniera piuttosto arbitraria e, sebbene offra una stima grossolana, non tiene conto delle varie sfumature che influenzano la vita e l’invecchiamento di un cane.

Fattori che influenzano l’età del cane in anni umani

Non tutti i cani invecchiano allo stesso modo. Ad esempio, chi ha un Chihuahua sa che queste piccole creature possono vivere molto più a lungo rispetto ad un Alano. La dimensione, la razza, la salute generale e la genetica sono tutti fattori cruciali che influenzano l’età “umana” del tuo cane.

Come calcolare l’età del cane in anni umani?

La formula tradizionale “7 anni umani = 1 anno cane” è stata per molto tempo la regola generale, ma recenti studi hanno dimostrato che questo calcolo è troppo semplificato e non rispecchia realmente come invecchiano i cani. Ad esempio, molte razze canine maturano molto più rapidamente nei primi anni di vita e poi rallentano man mano che invecchiano.

Un metodo più accurato per calcolare l’età del cane in anni umani si basa sull’osservare come le razze di diversa taglia invecchiano a ritmi diversi. Vediamo degli esempi concreti.

I cani di piccola taglia tendono a maturare più rapidamente nei primi anni di vita. Un cane di 1 anno di una razza piccola potrebbe essere equivalente a un umano di 15 anni. Ma un cane di 10 anni di una razza piccola potrebbe essere equivalente a un umano di circa 56 anni.

I cani di taglia media, come un Labrador, potrebbero avere circa 14 anni “umani” quando hanno 1 anno, ma quando raggiungono i 10 anni, potrebbero essere vicini ai 68 anni umani.

I cani di taglia grande invecchiano a un ritmo ancora più veloce. Un cane di 1 anno potrebbe già essere equivalente a un umano di 16 anni, e a 10 anni potrebbe essere vicino ai 78 anni umani.

Per rendere tutto ciò più pratico:

se hai un Bassotto (razza piccola) di 10 anni, potresti pensare a lui come a un umano di 56 anni;

se hai un Golden Retriever (razza media) di 10 anni, sarebbe come avere un umano di 68 anni;

se hai un San Bernardo (razza grande) di 10 anni, stai guardando un equivalente di 78 anni in termini umani.

Tuttavia, è importante notare che questi calcoli sono stime e possono variare in base a numerosi fattori, compresa la salute generale del cane, la sua storia genetica e l’ambiente in cui vive.

Perché è importante conoscere l’età del cane in anni umani

Conoscere l’età “umana” del tuo cane ti aiuta a comprendere meglio le sue esigenze. Ciò può influenzare decisioni riguardanti la sua dieta, l’esercizio fisico e le visite veterinarie. Conoscere l’età del tuo cane può anche aiutarti a prevedere e comprendere meglio determinati comportamenti o problemi di salute legati all’età.

Domande frequenti

Qual è la massima età che un cane può raggiungere?

Alcune razze più piccole possono vivere fino a 15-20 anni, mentre le razze più grandi tendono ad avere una vita più breve, spesso intorno ai 10-12 anni.

L’età del mio cane influisce sul suo comportamento?

Assolutamente sì. Con l’età, i cani possono diventare più tranquilli, meno attivi o sviluppare problemi legati all’invecchiamento, come la demenza senile.

Come posso mantenere il mio cane in salute mentre invecchia?

Una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e visite veterinarie costanti sono fondamentali.

Perché le razze più piccole tendono a vivere più a lungo?

La genetica e la biologia giocano un ruolo chiave, anche se la ragione precisa non è ancora chiara.

L’età del mio cane può influenzare la sua dieta?

Sì, i cani anziani potrebbero avere esigenze nutrizionali diverse e potrebbero beneficiare di diete formulate specificamente per la loro età.

Come posso determinare l’età di un cane se non conosco la sua data di nascita?

Esaminando caratteristiche come i denti, la visione e il comportamento, i veterinari possono dare una stima approssimativa dell’età di un cane.

Qual è la differenza tra l’età cronologica e l’età biologica del cane?

L’età cronologica è l’età effettiva del cane in anni, mentre l’età biologica si riferisce alla sua età in termini di salute e funzionalità del corpo.

L’età del mio cane influisce sulla sua capacità di apprendimento?

Anche se i cani anziani possono essere meno energetici o avere problemi di salute, possono ancora apprendere nuovi trucchi e abitudini.

Quali sono le principali malattie legate all’età nei cani?

Ci sono molte, tra cui artrite, problemi di vista e udito, demenza senile e problemi cardiaci.