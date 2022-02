Nomi per cani maschi: 100 idee originali e significative (2022)

Fonte immagine: Unsplash

Può sembrare facile, ma scegliere tra gli innumerevoli nomi per cani maschi può essere spiazzante. Scelto il cucciolo, il primo step è proprio quello di trovare il nome giusto che lo accompagnerà per tutta la sua vita. Un nome che possa essere adeguato all’aspetto e al carattere del proprio cane, senza dimenticare un guizzo di creatività e divertimento.

Come chiamare il proprio cane?

Prima di scegliere il nome è opportuno ricordare che i cani hanno più difficoltà a sentire consonanti dure e vocali lunghe; quindi, un nome come “Lucky” o “Benny” sarà più facile per lui da distinguere dagli altri suoni. La maggior parte degli esperti consiglia poi un nome di una o due sillabe veloce da pronunciare.

È anche comunemente consigliato evitare nomi per cani maschi che suonano come comandi, ad esempio “Kit”, che suona come “sitz”, comando in tedesco per far sedere il cane o “Bo”, che suona come “no”. In generale educatori ed esperti cinofili, suggeriscono spesso ai nuovi padroni di attenersi ad alcune regole per la scelta:

Un solo nome: il cane deve riconoscere un solo suono per essere chiamato, altrimenti si confonderà. Bisogna quindi cercare di evitare di chiamarlo anche con vari vezzeggiativi e soprannomi;

Unico rispetto al proprio nucleo famigliare. Non scegliere nomi che sono già presenti in famiglia.

Non deve essere simile ai comandi: ovviamente in base a che tipi di comandi il cane imparerà e in che lingua;

Preferibilmente corto. Proprio come gli ordini, deve essere una parola breve composta da due sillabe.

Senza dimenticare che il nome deve piacere in primis al padrone, visto che lo dovrà pronunciare più volte al giorno o urlarlo al parco. Quindi scegli soprattutto in base al tuo gusto e alla tua preferenza, ricordandoti che il tuo compagno peloso sarà con te per tanti anni, scegliere un bel nome è il primo regalo che puoi fargli.

Insomma, tenute a mente queste semplici regole le possibilità sono infinite, ecco quindi 100 nomi per cani maschi.

Nomi per cani in base alla taglia

Un modo divertente per scegliere è quello legato alla taglia del cane. I nomi per cani maschi di taglia piccola sono divertenti perché giocano sulla stazza del cagnolino, ma è anche vero che spesso i cani più piccoli sono anche i più forti caratterialmente. Al contrario un Alano o un Mastino Napoletano, razze imponenti, sotto sotto racchiudono un carattere docile.

Come chiamare un cane piccolo

Ecco alcune idee perfette per cani da compagnia come Maltese, Barboncino, Yorkshire Terrier, ma anche i fantastici meticci di piccola taglia:

Bimbo Big Tiny Elfo Mosca Nano Petit Small Toy Virgola

Come chiamare un cane grande

I nomi che enfatizzano la grandezza sono popolari per le razze di cani di taglia grande. Ma possono essere divertenti anche come nomi ironici per cani più piccoli e minuti. Ecco alcuni nomi per cani maschi grandi legati alla taglia:

Beethoven Biggy Magnum Argo Giant Attila Grizzly Igor King Sumo

Nomi per cani in base al colore del mantello

Molti padroni di animali domestici trovano l’ispirazione per il nome del cane in base al colore del mantello.

Se stai pensando di scegliere una razza famosa per il bel manto o hai salvato dal canile un bel cagnone con pelo monocromo, ecco alcune idee:

Nomi per cani marroni

Se il tuo nuovo cane o cucciolo ha un pelo dorato, ramato o cioccolato fondente, Ecco un elenco di nomi per i cani marroni:

Orso Biscotto Brioche Brown Cacao Castagna Cognac Maroon Muffin Noce

Nomi per cani bianchi

Se il tuo nuovo cane un bel batuffolo bianco ci sono molti nomi tra cui scegliere:

Blanco Cotton Ghost Ice Latte Milk Snow White Yogurt Zucchero

Nomi per cani neri

I cani neri sono speciali. Dal classico Labrador Nero allo Schnauzer o a qualsiasi adorabile cane meticcio che abbia ottenuto i geni del mantello scuro.

Bat Black Blacky Coffee Dark Lucifero Nerino Night Shadow Zorro

Nomi per cani maschi italiani

C’è chi poi vuole rimanere sul classico e privilegiare un nome italiano. Sempre più spesso al parco si può sentire chiamare cani con nomi di persona, sicuramente una scelta simpatica e divertente. Così come puntare sui nomi classici o tradizionali. Ecco alcuni esempi:

Argo Arturo Biagio Boris Camillo Cesare Enea Fido Fiocco Pepe

Nomi originali per cani maschi

Molti padroni si lasciano ispirare da personaggi amati di serie TV, film e libri. È una scelta originale soprattutto se si pesca in serie Tv, film e libri meno conosciuti.

Ispirati a serie TV

Dalle più famose degli ultimi anni alle serie Tv cult, ecco alcuni nomi per cani maschi di serie tv:

Joey (Friends) Mike (Stranger Things) Spike (Buffy L’ammazzavampiri) Rio (La casa di carta) Denver (La casa di carta) Stark (Il trono di spade) Spettro (Il trono di spade) Chandler (Friends) Angel (Buffy L’ammazzavampiri) Ragnarr (Vikings)

Ispirati a film

Per i film c’è l’imbarazzo della scelta, anche qui starà al padrone in base alle sue passioni e film preferiti. Solitamente le saghe come Guerre Stellari e Indiana Jones, ma anche i film Marvel sono tra i più gettonati per trarre ispirazione. Senza dimenticare i film Disney e film per ragazzi che hanno regalato personaggi amati perfetti per nominare un cucciolo.

Jones (Indiana Jones) Neo (Matrix) Yoda (Guerre Stellari) Bane (Batman) Buzz (Toy Story) Massimo (Il Gladiatore) Loki (Marvel) Thor (Marvel) Casper (Casper) Marley (Io & Marley)

Ispirati a libri

Per i più letterati cosa c’è di meglio che lasciarsi ispirare dal proprio libro del cuore? Tra classici intramontabili come l’intera bibliografia di William Shakespeare alle amatissime saghe fantasy, sicuramente si trovano nomi pieni di significato.

Ecco alcuni esempi:

Gandalf (Il signore degli Anelli) Frodo (Il signore degli Anelli) Sam (Il signore degli Anelli) Draco (Harry Potter) Romeo (Romeo & Giulietta) Gatsby (Il grande Gatsby) Holden (Catcher in the Rye) Moby (Moby Dick) Robinson (Robinson Crusoe) Watson (Sherlock Holmes)

Nomi per cani maschi significativi

Infine, c’è chi vuole scegliere i nomi per cani maschi con un significato profondo, in questo caso molti nomi, soprattutto se di altre lingue, possono avere un significato nascosto forte e potente.

Alcuni dei più importanti sono: