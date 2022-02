Nomi per cani femmine: 100 idee per nomi dolci e bellissimi (2022)

I nomi per cani femmine tra cui scegliere sono illimitati! Se stai per accogliere una nuova cagnolina in famiglia la scelta del nome è uno dei momenti più importanti. A volte il nome per il cane si trova ancora prima del suo arrivo in famiglia, ma può anche accadere che si voglia prima conoscere il carattere della nuova arrivata, prima di scegliere.

L’ispirazione per il nome perfetto si può trovare ovunque. Da nomi di cibi, ai fiori, ma anche serie TV e film possono aiutarci.

Quali sono i nomi più belli da dare un cane? Il nostro elenco di 100 nomi per cani femmine può aiutarti nella scelta: che sia un nome corto, italiano, originale o divertente, sono tutti nomi belli! Se invece il tuo cane è maschio puoi leggere i nostri consigli sui nomi per cani maschi.

Come insegnare il nome al cane

Prima di passare all’elenco dei nomi per cani femmine più belli, ecco alcuni consigli su come insegnare il nome al cane. Il metodo per insegnare ogni comando al cane è quello del rinforzo positivo e, anche in questo caso, lo si può utilizzare per insegnargli a rispondere associando il suo nome a qualcosa di piacevole.

Il consiglio è di metterci in una zona di casa tranquilla in cui il cane non si distragga, con biscottini in mano. Ecco alcuni step da seguire.

Aspetta che il tuo cane non ti guardi e poi pronuncia il nome con un tono molto allegro. Non appena il tuo cane si gira per guardarti, usa una parola come “brava” o “sì” per far sapere al cane della corretta reazione e poi dai subito un premio. Ripeti questo processo più volte durante il giorno.

Se hai difficoltà nel far rispondere il tuo cucciolo prova a cambiare i biscottini con qualcosa di più gustoso, lodandolo sempre.

Una volta che il tuo cane risponde al suo nome girandosi, muoviti attraverso la stanza e pronuncia il suo nome. Quando ottieni l’attenzione che desideri elogialo sempre a voce, ma non premiarlo ogni volta con il cibo. Aggiungi distrazioni e sposta le lezioni all’esterno.

È importante ripetere questo gioco più volte al giorno e in momenti diversi della giornata, in questo modo il cane comprenderà il suo nome e non avrà più bisogno del premio.

Come scegliere il nome

Quando si sceglie il nome per il cane, occorre ricordare alcune regole base suggerite da esperti del settore.

Innanzitutto il nome scelto sarà l’unico nome con cui chiamare la cagnolina, è sconsigliato infatti utilizzare vezzeggiativi o soprannomi che confondono il cane.

Un’altra fonte di confusione potrebbe verificarsi se il nome scelto è troppo simile a parole e nomi in uso comune in famiglia. Sconsigliati quindi nomi di persone del proprio nucleo famigliare, come nomi che suonano come gli ordini che verranno impartiti al cucciolo. Ma anche oggetti di uso comune per il cane stesso, un esempio? “Pallina” è un bel nome, ma poi come fare per distinguerla dalla pallina utilizzata nel gioco?

Infine, è da tenere a mente che i cani hanno più facilità di ricordare e comprendere suoni brevi di una o due consonanti.

Per il resto, largo spazio alla fantasia e al divertimento nella scelta dei nomi per cani femmine. Senza dimenticare che il primo a cui deve piacere il nome è proprio il padrone che lo userà molte volte al giorno.

Nomi per cani femmina di taglia piccola

Come chiamare una cagnolina piccola? Ecco alcuni consigli per la nuova arrivata:

Bimba Briciola Caramella Cosetta Gemma Minou Pallina Perla Pollon Trilli

Nomi per cani femmine corti

I nomi corti sono l’ideale per i cani: facili da vocalizzare sono chiari e d’impatto. Ecco alcuni esempi di nomi corti per cani femmine:

Amy Bel Cleò Gea Iris Kira Ola Sun Tina Zoe

Nomi per cani femmine divertenti

Vuoi un nome simpatico e divertente per la tua cagnolina? Niente paura, basta lasciarsi ispirare dal cibo e la risata è assicurata! Ecco alcuni esempi di nomi divertenti:

Banana Carota Isotta Mela Mimosa Nutella Primula Scintilla Tequila Zucca

Nomi originali per cani femmine

Se si vuole puntare sulla strada dell’originalità, ci si può lasciare ispirare dalle serie tv, libri e film preferiti! Molto gettonate sono le serie TV come La Casa di Carta o Il Trono di Spade, ma anche i classici intramontabili come Il Signore degli Anelli e Piccole Donne. Senza dimenticare che cantanti e band musicali del nostro cuore, sono sempre fonti di nomi originali!

Arya (Il trono di spade) Arwen (Il signore degli Anelli) Buffy (Buffy l’Ammazzavampiri) Dorothy (Il mago di Oz) Hermione (Harry Potter) Katniss (Hunger Games) Jane (Jane Eyre) Jo (Piccole donne) Marissa (The OC) Rihanna

Nomi per cani femmine italiani

Se si vuole rimanere sul tradizionale, ecco alcuni nomi bellissimi per cani femmine italiani:

Ambra Bella Carina Diana Diva Fata Mia Nina Olivia Regina

Nomi per cani in base al colore del mantello

Se stai pensando di scegliere una razza famosa per il bel colore o hai salvato dal canile un bel cagnone con un mantello monocromo, ti puoi lasciare ispirare proprio dal bellissimo colore della tua nuova amica pelosa!

Come chiamare un cane bianco femmina

Una nuova maltese è in arrivo in famiglia? O semplicemente un bel cane femmina dal mantello bianco. Ecco alcuni nomi belli e simpatici:

Alaska Blanche Bianca Crema Farina Luce Luna Magnolia Margherita Panna

Come chiamare un cane nero femmina

Con un bel mantello scuro, ecco ad esempio dei bellissimi nomi per cani femmina neri:

Blake Cocoa Dalia Ebony Nera Nerina Noche Panda Pantera Witch

Come chiamare un cane marrone femmina

La nuova arrivata ha il mantello del colore dell’autunno? Ecco alcuni consigli:

Amber Brioche Bruna Milka Nocciola Nocina Orsetta Hazel Sandy Goldie

Nomi dolci per cani femmine

Non c’è un animale più carino della tua nuova cagnolina. Perciò ecco, dei nomi dolci perfetti per qualsiasi cucciola.

Babe Candy Cheri Dolly Fluffy Gioia Joy Melody Poesia Pura

Nomi per cani femmine con significato

Per quanto riguarda invece i nomi ricchi di significato e poesia, i nomi per cani femmine orientali, in particolare giapponesi sono i più belli e delicati: