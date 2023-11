Sangue nelle feci del cane: quando preoccuparsi?

Molti proprietari si chiedono quando preoccuparsi per la presenza di sangue nelle feci del cane. Diciamo che molto dipende dal tipo di sangue, dalla quantità, da quanto tempo è presente il sangue e da anche come sta il cane in generale. Questo perché le cause possono essere diverse, anche come gravità

Uno dei sintomi per cui spesso i nostri amici a quattro zampe vengono portati dal veterinario è la presenza di sangue nelle feci nel cane. Già, ma quando preoccuparsi? Diciamo che tutto dipende da una serie di fattori. Se la presenza di sangue nelle feci non è mai normale, tutto sta nel capire quale tipo di sangue sia, da quanto tempo è presente, dalla quantità di sangue e dalla presenza o meno di altri sintomi.

Per capirci: se il sangue nelle feci del cane non è accompagnata da altri sintomi e il cane è vispo, mangia ed è in forma, potrebbe non essere necessario buttare giù il veterinario per comunicargli la presenza di questo sangue alle 2 di notte. Ma se il sangue nelle feci del cane si accompagna a diarrea e vomito, il cane sono tre giorni che non mangia ed è mogio, beh, avete aspettato troppo e il veterinario andava contattato tre giorni fa (magari non sempre alle 2 di notte se quel sangue è presente dalle 8 del mattino).

Sangue nelle feci del cane: cause e sintomi connessi

Prima di tutto, che tipo di sangue è presente nelle feci del cane? Nella maggior parte dei casi si tratta di sangue rosso vivo, la cosiddetta ematochezia, sangue proveniente dall’ultimo tratto dell’intestino (colon, retto o ano). Si tratta di sangue rosso vivo perché proviene da una parte a valle della digestione. Nel cane spesso è presente sangue con o meno presenza di muco e diarrea in caso di colite.

Se il sangue è nero, piceo, allora vuol dire che arriva da una parte più alta dell’intestino, quindi stomaco o intestino tenue. Si parla dunque di melena ed è più grave rispetto all’ematochezia, anche se meno frequente.

Talvolta, se il cane ha avuto una forte diarrea e l’intestino è vuoto, tutto quello che potrebbe fare è una chiazza di sangue.

Ricordandoci che non è detto che il sangue derivi da un problema primario dell’intestino, ecco che le principali cause della presenza di sangue nelle feci de cane sono:

qualsiasi cosa possa causare colite nel cane

qualsiasi causa di enterite (anche forme infiltrative e immunomediate)

errori nell’alimentazione

assunzione di cibi non idonei alla sua dieta

ingestione di ossa

ingestione di corpi estranei (inclusi giocattoli, stuzzicadenti, pietre…)

infezioni virali (Parvovirus, Cimurro, Coronavirus, Rotavirus…)

infezioni batteriche (Salmonella, Camylobacteriosi…)

parassitosi (Ascaridi, Tricocefali, Ancilostomi, Coccidi, Giardia…)

Leishmaniosi (raramente, ma talvolta la Leishmaniosi provoca forme di enterite)

provoca forme di enterite) pancreatite

disturbi della coagulazione (incluso l’avvelenamento da rodenticidi o veleno per topi)

insufficienza epatica

insufficienza renale

avvelenamenti e intossicazioni

setticemia

colpo di calore

tumori

infiammazioni o ascessi dei sacchi paranali

ragadi

fistole perianali

Rimedi per il sangue nelle feci del cane

Non esistono rimedi per il sangue nelle feci del cane. Esistono rimedi che curano la causa della presenza di sangue nelle feci del cane o i sintomi di tali patologie.

Come avete visto le cause di ematochezia o melena sono tantissime e non tutte richiedono la stessa cura. La terapia di una colite, infatti, è diversa dalla terapia di un’avvelenamento da rodenticidi o dalla presenza di fistole perianali.

In generale la presenza di sangue nelle feci del cane non è indice di emorroidi come tutti pensano in quanto i cani non soffrono di tale problematica. Soffrono però di altre patologie di questa zona che possono causare un sanguinamento del genere, vedi ascessi e fistole paranali.

Altra considerazione da fare è che frequentemente i nostri cani, visto che mangiano di tutto, soffrono di colite. E il colon dei cani, appena si infiamma un po’, subito si manifesta con sangue nelle feci e muco. Questo accade soprattutto nei cani di piccola taglia dove sono frequenti le forme di colite con ematochezia e/o muco (non sempre sono presenti contestualmente).

Questo non vuol dire, però, non cercare di chiarire la causa della presenza di sangue nelle feci. Oltre a terapie sintomatiche (fermenti lattici ad uso veterinario, prebiotici e probiotici, addensanti delle feci in presenza di diarrea, antibiotici intestinali se necessari…), bisognerà cominciare con qualche esame per capire se sia necessaria qualche cura più specifica.

Si partirà da esami delle feci (eventualmente ripetuti se negativi), esami del sangue completi ed ecografia addominale per arrivare anche a esami più specialistici come colonscopia, Rx e TC/RM se la situazione lo richiede.

