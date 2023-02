Hummus di ceci: calorie e ricetta di uno snack salutare

L'hummus di ceci è un piatto di origine araba dalla storia poco chiara, ma dal sapore sicuramente unico e stuzzicante. Considerato come uno snack da gustare a merenda, questa crema densa e deliziosa può rappresentare tranquillamente un piatto principale, specialmente se abbinata a delle verdure crude o a una buona fetta di pane azzimo. Preparare l'hummus in casa e facilissimo, veloce e conveniente. Questa ricetta potrebbe diventare ben presto una delle tue preferite.

Fonte immagine: Pixabay

L’hummus di ceci è uno dei piatti più apprezzati, gustati e riprodotti in tutto il mondo. Si tratta di una ricetta molto antica, dalle origini incerte ma dal gusto sicuramente unico. Si ritiene che l’hummus sia un piatto tipico della cucina araba, ma anche così, la storia di questa salsa stuzzicante rimane avvolta nel mistero.

Quel che sappiamo, è che questa salsa a base di ceci, aglio, semi di sesamo e limone si abbina senza problemi con quasi tutti i nostri cibi preferiti.

Puoi consumarla come spuntino a merenda con dei cracker, puoi spalmarla nella piadina per un pranzo veloce, oppure puoi gustarla nel modo più tradizionale, intingendovi del pane azzimo o un pezzetto di pita.

Prima di vedere come si mangia l’hummus di ceci, forse sarebbe meglio capire più da vicino in cosa consiste questo speciale piatto apprezzato in tutto il mondo.

E allora, vediamo cos’è e come preparare l’hummus di ceci in casa, per gustare una versione semplice, genuina e sana di questo piatto. Seguici in questo viaggio alla scoperta del gusto.

Hummus di ceci: cos’è?

Fonte: Pixabay

La parola araba “hummus” significa semplicemente “ceci”. Il nome esatto di questa salsa araba, in realtà, è ‘hummus bil tahina‘. Questa sorta di salsa densa e cremosa nasce dal matrimonio fra alcuni ingredienti dalla tradizione e dalla storia molto antica, come i ceci, il limone, l’aglio, l’olio di oliva e spezie come il cumino e la paprika.

L’hummus è, in poche parole, una salsa di ceci insaporita con spezie ed erbe aromatiche, un piatto estremamente versatile, veloce da preparare, dall’alto potere nutrizionale.

Questo piatto è talmente diffuso e radicato nella tradizione culinaria di diversi Paesi, da aver oltrepassato i confini nazionali, tanto da non riuscire più a riconoscerne una vera patria di origine.

Numerosi popoli, nel corso della storia, hanno rivendicato come propria la ricetta originale dell’hummus. Dal Libano alla Turchia, dalla Siria fino all’antico Egitto, questa salsa sembra aver avuto origine in molte zone del mondo, ma fino ad oggi le ipotesi che assegnano la provenienza della salsa a uno o a un altro Paese appaiono poco convincenti.

Giornata mondiale dell’hummus

Proprio per placare le tensioni che stavano nascendo fra i diversi popoli che ne rivendicano la proprietà, all’hummus di ceci è stata dedicata una giornata speciale, ossia la Giornata mondiale dell’Hummus, nata con l’intento di unire tutti quei popoli che vedono in questa salsa una sorta di simbolo di identità nazionale.

Se è vero che non sappiamo chi abbia inventato l’hummus, né come o quando lo abbia fatto, è altrettanto vero che questo piatto può unire i Paesi, anziché dividerli.

Nasce proprio con questo nobile scopo l’International Hummus Day, che si celebra il 13 Maggio di ogni anno, un’intera giornata in cui tutti coloro che apprezzano questa salsa sono invitati a prepararla con le proprie mani e i propri frullatori e condividere foto e video della ricetta.

Un modo gustoso per avvicinare tutte le persone del mondo intorno a un piatto saporito, nutriente e versatile.

Come si prepara l’hummus di ceci?

Fonte: Pixabay

Acquistare una confezione di hummus di ceci in scatola già pronta al supermercato potrebbe sembrare un’opzione veloce e conveniente. Ma posso assicurarti che il sapore di quello preparato in casa non ha nulla a che vedere con le versioni già pronte e confezionate. In più, dobbiamo ammettere che la preparazione dell’hummus è davvero facilissima. Puoi farlo anche se sei alle prime armi. Si tratta di un gioco da ragazzi, frullare per credere.

Non solo risparmierai qualche euro, ma gusterai un piatto fatto in casa, nutriente e genuino.

Hummus di ceci: ricetta semplice

Gli ingredienti base per preparare l’hummus di ceci sono sempre gli stessi, puoi trovarli nella lista in basso. A questi, potresti aggiungere alcune spezie a piacere, come il pepe nero, il peperoncino, oppure potresti aggiungere dell’avocado per rendere la crema ancor più morbida e nutriente.

Ma vediamo quali sono gli ingredienti necessari e gli step da seguire.

Ingredienti

Ceci lessati: 250 grammi. Andrà bene anche una scatola di ceci precotti precedentemente sciacquati

Cumino in polvere: mezzo cucchiaino

Uno spicchio d’aglio privato dell’anima

Il succo di mezzo limone

Un pizzico di sale

3 cucchiai di acqua

Salsa tahina: 2 cucchiai

2 cucchiai di olio extravergine di oliva.

La Tahina per l’hummus di ceci è una salsa nota anche come pasta di semi di sesamo. Puoi trovarla facilmente nei supermercati più forniti o nei negozi di cibi asiatici e mediorientali.

Procedimento

Per questa preparazione, ti servirà un frullatore, dove potrai versare in ordine i ceci scolati, l’aglio, la salsa tahini, il succo di limone, il cumino, due cucchiai di acqua e l’olio di oliva. Aziona il frullatore e trita il tutto finché non avrai ottenuto una salsa dalla consistenza cremosa ma densa e senza grumi.

A questo punto, versa la crema in una ciotola da portata, aiutandoti con un cucchiaio schiaccia leggermente l’hummus sui bordi della ciotola, poi al centro versa due cucchiai di olio e una spolverata di paprika. Quindi, aggiungi qualche fogliolina di prezzemolo tritato.

Il tuo hummus di ceci è pronto.

Consigli utili

Ora che sappiamo come preparare l’hummus in casa, non possiamo che sperimentare tante variazioni sfiziose. Prima di cimentarci negli esperimenti culinari, però, qualche consiglio tecnico:

Se la crema dovesse risultare troppo densa , aggiungi un cucchiaio di acqua o di olio di oliva

, aggiungi un cucchiaio di acqua o di olio di oliva Se dovesse risultare troppo liquida , aggiungi un cucchiaio di salsa tahina

, aggiungi un cucchiaio di salsa tahina Se ti è avanzato dell’hummus, non buttarlo. Puoi conservarlo in frigo per un paio di giorni in un contenitore con coperchio.

Hummus: varianti e abbinamenti

Fonte: Pixabay

E passiamo adesso a qualche variante sfiziosa, per divertirci creando un piatto dal sapore unico e personalizzato. Se in casa non hai la tahina, puoi preparare un hummus di ceci light, semplicemente omettendo questo ingrediente.

Per insaporire ulteriormente la crema, invece, potresti aggiungere una spolverata di pepe nero o un pizzico di peperoncino, o ancora, puoi aggiungere qualche pomodoro secco tagliato a pezzettini. Un’altra versione dell’hummus di ceci senza tahina che dovresti assolutamente provare è quella a base di avocado.

Semplicemente, ti basterà sostituire la pasta di sesamo con un cucchiaio di avocado. Non si tratta di un hummus classico, è chiaro, ma il risultato sarà buonissimo.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, ti consigliamo di provare l’hummus con il pane azzimo fatto in casa, oppure di abbinarlo a carote, sedano, lattuga, finocchio e altre verdure crude.

Nessuno ti vieta, però, di abbinare la salsa con le patatine, con dei bastoncini di tofu, con i falafel di ceci o di spalmarla sul pane per preparare dei tramezzini buonissimi e diversi dal solito.

Valori nutrizionali

Quante calorie ha l’hummus? E a cosa fa bene? Dal punto di vista nutrizionale, stiamo parlando di un alimento piuttosto calorico, ma anche molto utile per la salute.

Una porzione da 100 grammi di hummus apporta in media 160 calorie.

Questa salsa è anche una fonte di proteine vegetali, carboidrati, vitamina E, vitamine del gruppo B, acido linoleico, fibre e minerali, soprattutto:

A cosa fa bene l’hummus?

Fonte: Pixabay

Grazie alle sue caratteristiche nutrizionali, questo piatto è in grado di migliorare la salute dell’intestino, per via dell’alto contenuto di fibre. Si tratta di un alimento utilissimo per chi segue una dieta vegana o vegetariana, in quanto apporta proteine di origine vegetale.

Poiché apporta grassi sani, l’hummus migliora anche la salute cardiovascolare.

Insomma, come puoi immaginare osservandone le caratteristiche nutrizionali, l’hummus di ceci può essere considerato un piatto completo, nutriente e salutare, purché venga consumato con moderazione e senza esagerare.

Quanto hummus si può mangiare per porzione?

Solitamente una porzione da 200 grammi di hummus è considerata sufficiente per un buon pasto. Se invece ti stai domandando quante volte a settimana mangiare l’hummus, potresti gustare questo piatto anche una o due volte a settimana, se lo desideri.

