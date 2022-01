Calcio: tutto ciò che devi sapere su questo minerale

Il calcio è un minerale: si tratta di un metallo alcalino terroso. Corrisponde all’elemento chimico con numero atomico 20 e il suo simbolo è Ca. Rappresenta il quinto elemento più abbondante nel corpo umano e il metallo maggiormente presente. Fa parte del computo degli elettroliti ed è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo. Andiamo a scoprire quali sono le funzioni di questo elettrolita, quali sono le basi del suo metabolismo e quali alimenti sono ricchi di calcio.

Chimica: che cos’è il calcio?

In chimica il calcio è l’elemento con numero atomico 20. Si tratta del quinto elemento più abbondante nella crosta terrestre e il terzo metallo più presente, preceduto solamente da ferro e alluminio. Sulla Terra lo si trova soprattutto sotto forma di carbonato di calcio, ma è presente anche nel gesso, nell’apatite, nella fluorite e nell’anidrite.

Ha sei isotopi stabili, di cui due presenti in natura. Proprio in natura è difficilissimo trovare il calcio puro in quanto è estremamente reattivo soprattutto con l’acqua. Lo si trova in maggiori quantità nelle rocce di calcare, gesso e fluorite. Se unito all’acqua, forma l’idrossido di calcio. L’ossido di calcio (CaO) è noto come calce viva, mentre il calcare ha come formula CaCO3. Una curiosità: il carbonato di calcio è parte fondamentale delle stalattiti e delle stalagmiti.

Metabolismo del minerale calcio e funzioni

Assorbimento

Il calcio solitamente viene introdotto con la dieta, ma solamente il 35-40% viene effettivamente assorbito. Questo avviene in due modi:

trasporto attivo: un peptide dipendente dalla vitamina D e posto sulla membrana esterna degli enterociti è capace di legare il calcio, trasportandolo attraverso la membrana basale e facendolo entrare nel sangue. Da qui si evince che per il corretto assorbimento del calcio è necessaria la presenza di un giusto quantitativo di vitamina D (attivata tramite la luce solare)

e posto sulla membrana esterna degli enterociti è capace di legare il calcio, trasportandolo attraverso la membrana basale e facendolo entrare nel sangue. Da qui si evince che per il corretto assorbimento del calcio è necessaria la presenza di un giusto quantitativo di vitamina D (attivata tramite la luce solare) diffusione passiva

La quota di calcio assorbita dipende da diversi fattori:

dal fabbisogno dell’organismo

dalla presenza effettiva di vitamina D

dalla presenza di lattosio, lisina e arginina (aumentano la biodisponibilità)

presenza di ossalati, fitati, fosfati, alcol, caffeina e fibra (diminuiscono la biodisponibilità)

malassorbimento (presenza di fattori che diminuiscono l’assorbimento)

Il metabolismo del calcio è regolato, poi, da alcuni ormoni e sostanze:

paratormone : ormone prodotto dalle paratiroidi capace di aumentare il livello sierico di calcio (ne aumenta la rimozione dalle ossa, aumenta l’assorbimento a livello intestinale e aumenta il riassorbimento renale insieme al magnesio)

: ormone prodotto dalle paratiroidi capace di aumentare il livello sierico di calcio (ne aumenta la rimozione dalle ossa, aumenta l’assorbimento a livello intestinale e aumenta il riassorbimento renale insieme al magnesio) calcitriolo : è la forma attiva della vitamina D3. Aumenta l’assorbimento di calcio e fosfato nell’intestino e nei reni. Inoltre inibisce il rilascio di calcitonina

: è la forma attiva della vitamina D3. Aumenta l’assorbimento di calcio e fosfato nell’intestino e nei reni. Inoltre inibisce il rilascio di calcitonina calcitonina: ormone prodotto dalle cellule parafollicolari della tiroide. Ha il compito di ridurre la concentrazione di calcio nel sangue e di stimolarne l’eliminazione per via renale

Eliminazione del minerale calcio

Il calcio viene eliminato dall’organismo in vari modi:

in parte non viene assorbito

con le feci

con le urine: eccessi di sodio, fosforo e proteine possono aumentare l’escrezione urinaria di calcio

tramite il sudore

Funzioni del minerale calcio

Lo ione calcio è un elemento fondamentale per il funzionamento del corpo. Queste sono le sue funzioni principali:

contribuisce alla conduzione nervosa

regola le contrazioni muscolari

interviene nella contrattilità del cuore

interviene nella coagulazione del sangue

tramite il fosforo, con il quale forma l’idrossiapatite e tramite la vitamina D, è alla base della formazione dell’osso

interviene nell’ematopoiesi

funziona come secondo messaggero nelle vie di trasduzione del segnale

interviene nel rilascio di neurotrasmettitori

è un cofattore di parecchi enzimi

sintesi proteica

aiuta a mantenere il potenziale di membrana

Fra gli usi non organici del calcio abbiamo:

utilizzato nell’estrazione mineraria di uranio, zirconio torio

in diverse leghe ferrose e non ferrose

come agente legante in leghe di alluminio, rame, piombo, magnesio e berillio

fa parte del cemento e della malta

utilizzato come fertilizzante (qui trovi una pratica guida per realizzare un fertilizzante naturale a base di calcio)

(qui trovi una pratica guida per realizzare un fertilizzante naturale a base di calcio) per realizzare piastre nelle batterie piombo-acido

Carenza di calcio nell’organismo: sintomi

La carenza di calcio, nota come ipocalcemia, provoca come sintomi:

contrazioni e fascicolazioni muscolari

tetania

arresto cardiaco

osteoporosi

fragilità ossea

osteomalacia

rachitismo

Cause di ipocalcemia

Queste sono le principali cause di ipocalcemia, cioè la riduzione della quantità di calcio presente nel sangue:

ipoparatiroidismo

pseudoipoparatiroidismo

carenza di vitamina D

rachitismo

osteomalacia

insufficienza renale cronica

malassorbimento

pancreatite acuta

ipoalbuminemia

carenza di magnesio

Eccesso di calcio: sintomi

Un eccesso di calcio è noto come ipercalcemia. Come sintomi abbiamo:

deposizione di sali di calcio in cuore, vasi e reni

anoressia

nausea

vomito

confusione mentale

debolezza

aumento della minzione

disidratazione

calcificazione dei tessuti molli

trombosi

calcolosi renale

Cause di ipercalcemia

Queste sono le principali cause di ipercalcemia, cioè l’aumento dei livelli del calcio nel sangue:

iperparatiroidismo

ipertiroidismo

ipervitaminosi D

morbo di Addison

tumori ossei

mieloma

linfoma

sarcoidosi

morbo di Paget

Alimenti ricchi di calcio

Gli alimenti ricchi di calcio sono:

latte e formaggi

ortaggi e verdure

cereali

carni e pesce

uova

legumi

Tuttavia non tutto il calcio presente in questi alimenti è altrettanto biodisponibile. È il caso del calcio presente in legumi, cereali, ortaggi e frutta: la cottura o i fitati presenti possono ridurre la biodisponibilità del calcio presente.

L’alimento che contiene più calcio è il latte, inclusi i suoi derivati come i formaggi (soprattutto quelli stagionati e lo yogurt). Particolarmente ricchi anche i pesci e i molluschi.

Fra la frutta più ricca di calcio troviamo:

arance

noci

mandorle

pistacchi

fichi secchi

Quando prendere gli integratori di calcio?

Se sospetti di soffrire di una carenza di calcio, contatta il tuo medico. Esistono integratori contenenti calcio e vitamina D, ma a volte basta semplicemente mangiare gli alimenti giusti e correggere la dieta. Per esempio, in caso di carenza, puoi provare a mangiare più latte e derivati.

Calcio, un minerale indispensabile

Il calcio è uno ione che interviene in numerose funzioni del corpo. È importante assicurarsi un adeguato apporto con la dieta, per evitare eccessi e carenze, entrambi pericolosi e potenzialmente letali per la salute umana. Per capire se il tuo organismo abbia il giusto apporto di calcio e vitamina D, chiedi al tuo medico quali esami fare. In caso di ipocalcemia o ipercalcemia, infatti, è fondamentale stabilire la causa del problema in modo da riportare i valori entro il range di riferimento prima che provochino sintomi.

Se pensi che la tua dieta sia povera di calcio, prova a chiedere anche a un nutrizionista di formularne una corretta.