Il pane azzimo è uno dei tipi di pane più antichi che esistano al mondo. Le sue radici affondano in una storia fatta di tradizione e religione. Questo tipo di pane è versatile: puoi abbinarlo alla marmellata o al formaggio spalmabile, puoi gustarlo con dell'hummus o usarlo come base per delle pizze diverse dal solito. Vediamo come preparare il pane azzimo in padella o al forno.

Il pane azzimo è considerato una delle varietà di pane più antiche che siano mai esistite al mondo. Chi soffre di intolleranza al lievito, o chi ama sperimentare sapori sempre diversi, lo avrà di certo già sentito nominare. Questo tipo di pane, infatti, viene preparato senza l’impiego di lieviti.

I soli ingredienti utilizzati sono l’acqua e la farina. Nelle versioni più complesse, è tuttavia possibile aggiungere spezie, sale ed erbe aromatiche all’impasto, per creare un pane azzimo personalizzato in base ai propri gusti.

Tornando alla ricetta base, la preparazione del pane senza lievito è davvero molto semplice. Dalla lavorazione dei due ingredienti principali, verrà fuori una sorta di cialda dello spessore di qualche millimetro, senza mollica e dal sapore piuttosto neutro, ottimo per adattarsi ai condimenti più svariati.

Non a caso, nonostante sia certamente meno saporito rispetto al classico pane che consumiamo a tavola, questa versione ha già conquistato il cuore di moltissime persone. Di seguito, scopriremo quali sono i benefici di questo alimento, ma prima di tutto, la sua storia. Vediamo qual è l’origine del pane azzimo e quali sono i legami con la religione.

Un pane tra storia e religione

Quella del pane azzimo può essere considerata, con ottime probabilità, una delle prime forme di panificazione note al mondo. Inizialmente, l’impasto veniva preparato usando farina integrale e acqua, e la preparazione era molto rudimentale. La cottura del pane avveniva infatti su pietre roventi o mediante della cenere bollente.

Con il passare dei secoli, ma soprattutto con l’invenzione del forno, le tecniche di preparazione si sono evolute e affinate, fino ad arrivare alla metodologia che conosciamo oggi. La ricetta originale del pane azzimo ha pian piano visto l’introduzione di nuovi ingredienti, volti a migliorarne il gusto.

Tra questi, vi sono soprattutto l’olio extravergine di oliva, le erbe aromatiche, le spezie o anche il burro.

Ancora oggi, il pane azzimo rappresenta un alimento immancabile in molte cucine che si affacciano sul Mediterraneo. Questo alimento, ad esempio, è molto diffuso nella cucina araba e in quella greca. E anche nel nostro Paese molte le persone lo apprezzano, complici i tanti vantaggi offerti da questo alimento.

Significato religioso del pane azzimo

Da un punto di vista religioso, poi, il pane azzimo (matzah) è strettamente legato all’Ebraismo. Si trovano riferimenti in merito a questo alimento nel libro dell’Esodo, tanto che, se preparato secondo la ricetta originale ebraica, rientra a pieno titolo nella lista dei cibi Kosher.

Ma perché gli ebrei mangiano il pane azzimo?

Nella Pasqua ebraica, questo particolare pane è legato alla fuga dall’Egitto, in quanto rappresenta il pane dei fuggitivi. Dal momento che non richiede lievitazione e può essere cotto in poco tempo, questo cibo poteva essere preparato in fretta. In più, aveva il vantaggio di una conservazione prolungata.

Anche nel cristianesimo il pane azzimo riveste un ruolo molto importante, specialmente nel sacramento dell’Eucarestia. La Chiesa cattolica impiega, infatti l’ostia, che è un tipo di pane non lievitato, per celebrare questo sacramento.

Calorie e proprietà nutrizionali

Quanto pane azzimo si può mangiare senza ingrassare? Ed è possibile consumarlo se si è a dieta? Com’è facilmente immaginabile, per poter stabilire l’esatto apporto calorico di questo tipo di pane bisogna prima conoscere gli ingredienti che sono stati impiegati nella preparazione dello stesso.

Ricordiamo che, sebbene la ricetta base preveda l’impiego di due soli ingredienti, acqua e farina, spesso, per insaporire ulteriormente il prodotto, vengono impiegati anche altri alimenti, come olio extravergine di oliva, sale e così via.

Quelli che vedremo, quindi, sono i valori nutrizionali riferiti alla ricetta base del pane azzimo, preparato con sola acqua e farina. Per 100 grammi i valori nutrizionali sono i seguenti:

Calorie: 375 kcal

Carboidrati: 76 g

Grassi: 2 g

Proteine: 11 g

Fibra alimentare: circa 2.5 grammi.

Pane azzimo: benefici

Quali sono i benefici del pane azzimo? I vantaggi legati a questo particolare alimento sono molteplici. Innanzitutto, si tratta di un prodotto adatto per chi non può assumere lievito o sale a causa di intolleranze, allergie o a causa di ipertensione.

Inoltre, l’elevato apporto di fibre rende questo prodotto da forno utile per migliorare la salute dell’intestino e aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue. Dato l’elevato contenuto di carboidrati, una pagnotta può anche fornire una buona dose di energie all’organismo.

In più, data l’assenza di colesterolo, si tratta di un alimento adatto per proteggere la salute del cuore.

Un vantaggio pratico da non sottovalutare riguarda la conservabilità di questo alimento: a differenza di molti altri tipi di pane, questa varietà si può infatti conservare in un sacchetto di carta anche per un mese.

Naturalmente, non bisogna dimenticare la versatilità tra i punti a favore del pane senza lievito: il sapore è infatti piuttosto neutro. Il pane azzimo può essere “morbido” o leggermente croccante, da accompagnare con i sapori più svariati, da quelli dolci a quelli salati.

Possibili controindicazioni

Chi ha il diabete può mangiare il pane azzimo? E quanto pane azzimo si può mangiare senza ingrassare? Con le sue quasi 400 calorie per 100 grammi, contro le 275 del pane di farina di frumento, il pane azzimo non può essere considerato un alimento light o dietetico, quindi è bene non consumarne in quantità eccessive, limitandosi a mangiarne circa 40 grammi per porzione.

Le persone con diabete dovrebbero prestare attenzione prima di assumere questo tipo di alimento, in quanto la versione preparata con farina bianca ha un elevato indice glicemico, 70, mentre possiede un indice glicemico più basso la versione con farina integrale, 40.

Infine, se sei intollerante al glutine, tieni a mente che la maggior parte delle varietà che trovi al supermercato o panificio sono preparate con farine che lo contengono. Per non correre rischi, accertati di acquistare un pane azzimo senza glutine.

Come fare il pane azzimo in casa

Se ti stai domandando come fare il pane azzimo in casa, ti segnaliamo la ricetta. Questo particolare prodotto da forno può essere preparato con 2 soli ingredienti, cioè farina e acqua.

Come abbiamo visto in alto, nella ricetta originale si usava perlopiù la farina integrale, ma sempre più spesso questo ingrediente è stato sostituito dalla farina 00.

Pane azzimo: ricetta

Per questa preparazione, useremo i due ingredienti base della ricetta tradizionale. Se lo desideri, però, puoi arricchire l’impasto utilizzando delle spezie o delle erbe aromatiche, o puoi aggiungere un pizzico di sale o dell’olio extravergine di oliva.

Se sei intollerante al glutine, puoi anche utilizzare delle apposite farine senza glutine, per gustare un pane azzimo buono, sano e senza rischi.

Ingredienti

Farina 00: 200 grammi

Acqua fredda: 90 ml.

Procedimento

Versa la farina setacciata in una ciotola, e aggiungi pian piano l’acqua fredda impastando a mano rapidamente i due ingredienti. Impasta per circa 3 minuti, quindi sposta il tutto su una spianatoia e continua a impastare con movimenti rapidi per altri 2 minuti.

Una volta formato un panetto abbastanza morbido ed elastico, dividilo in quattro pagnotte, appiattiscile usando un mattarello, in modo da formare un disco dello spessore di circa 4 millimetri.

Crea dei piccoli fori sulla superficie usando una forchetta, quindi inforna il pane azzimo nella parte bassa del forno preriscaldato a 250 gradi, cuoci per circa 15 minuti, avendo cura di girare il pane a metà cottura.

A questo punto, potrai sfornare le pagnotte e gustarle. Se lo preferisci, puoi anche cuocere il pane azzimo in padella, per un effetto più morbido.

Pane azzimo: come si mangia?

Come abbiamo anticipato, il bello di questo alimento è che puoi abbinarlo a qualsiasi sapore. Complice il suo gusto abbastanza neutro, nella versione originale il pane può essere consumato con hummus o zuppe.

A colazione, puoi iniziare la giornata con un pezzetto di pane azzimo e marmellata, oppure puoi abbinarlo a del formaggio spalmabile e qualche erbetta aromatica.

Puoi anche usare il pane come base per una pizza personalizzata, fatta in casa e sicuramente diversa dal solito.

