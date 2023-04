Talloni screpolati: cause e 7 rimedi naturali

Perché si hanno i talloni screpolati? Questo problema può essere determinato da moltissimi fattori. Disidratazione, alimentazione sbilanciata o calzature sbagliate sono solo alcune delle cause dei piedi screpolati. È possibile trattare il problema grazie a molti rimedi naturali, ma vediamo quali sono i più efficaci.

Fonte immagine: Pixabay

Avere i talloni screpolati è un problema più comune di quanto si possa pensare. Uomini e donne, adulti, bambini e anziani potrebbero avere una pelle dei piedi più secca rispetto al normale. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un problema prettamente estetico, che non dovrebbe destare grande preoccupazione.

Tuttalpiù, potremmo avvertire imbarazzo. Insomma, a nessuno piace l’idea di indossare sandali o infradito e mostrare dei talloni screpolati, giusto?

Oltre ad essere un disturbo di natura estetica, però, quello dei talloni screpolati potrebbe diventare un vero e proprio problema di salute, con conseguenze che possono influenzare la vita quotidiana di una persona in molti modi diversi.

In ambito medico, questo problema è meglio noto con il nome di “xerosi cutanea“. Si tratta di una vera condizione patologica che può avere più di una causa.

In questo articolo vedremo quali sono le cause dei talloni screpolati, capiremo quando è il caso di consultare un medico e come trattare i talloni screpolati in modo naturale.

Prima di tutto, però, cerchiamo di capire perché la pelle dei nostri piedi appare così secca e screpolata.

Qual è la causa dei talloni screpolati?

Fonte: Pixabay

Se la domanda “perché mi si screpolano i piedi?” compare piuttosto frequentemente nella cronologia delle tue ricerche sul web, è davvero il caso di trovare una risposta una volta per tutte.

In realtà, le cause del talloni screpolati sono davvero molte, vanno da un’alimentazione scorretta all’utilizzo di detergenti o prodotti aggressivi per la pelle.

Anche camminare scalzi potrebbe causare o aggravare il problema. All’origine di questo fenomeno, però, vi è quasi sempre una scarsa idratazione e un ispessimento della pelle dei talloni.

Diamo uno sguardo ad alcune delle cause più comuni.

Pelle secca

Condizioni dermatologiche, come dermatite atopica, eczema, dermatosi plantare giovanile o psoriasi

Malattie sistemiche, come diabete o malattie della tiroide (ipotiroidismo)

Infezioni e micosi, come il piede d’atleta

Avere i piedi piatti

Sindrome di Sjogren, una malattia cronica infiammatoria e di origine autoimmune

Gravidanza

Sovrappeso e obesità

La tendenza a trascorrere molte ore in piedi

Camminare scalzi o con le infradito, o indossare scarpe aperte sulla parte posteriore, che non forniscono sufficiente supporto al tallone o che causano sfregamento o attrito

L’aria secca e fredda dell’inverno.

Un problema di salute, non solo estetico

Spesso tendiamo a credere che la secchezza della pelle, specialmente nella zona dei talloni, sia semplicemente un problema di natura estetica. Per questa ragione, probabilmente tendiamo a sottovalutare il fenomeno. Tuttavia, un problema di talloni screpolati con tagli e crepe non dovrebbe mai essere sottovalutato.

Le cause, infatti, potrebbero essere molte, e non sempre all’origine del problema vi sono condizioni innocue. Inoltre, quando i tagli diventano più profondi e marcati, il rischio è quello di sviluppare delle infezioni.

I talloni possono fare male quando camminiamo, influenzando fortemente la nostra vita quotidiana.

Non dimentichiamo, poi, che i talloni screpolati possono essere molto pericolosi per le persone con diabete, poiché possono innescare lo sviluppo di ulcere, danni neuropatici, perdita di sensibilità e altre conseguenze anche molto gravi.

Cosa fare quando si hanno i talloni screpolati? 7 rimedi naturali

Fonte: Pixabay

Se i tuoi talloni non sono ancora screpolati, ma hai notato che la pelle è secca o disidratata, non perdere tempo: applica una crema idratante per i piedi ogni giorno, in modo da ammorbidire la cute ed evitare che il problema peggiori.

Se, invece, i tuoi talloni sono già molto screpolati, devi sapere che esistono rimedi naturali in grado di ripristinare la barriera cutanea e migliorare l’aspetto e la salute della pelle.

Per farlo, bisognerà armarsi di bacinella, amido di riso, creme per i piedi, maschere idratanti e di un asciugamani morbido. Vediamo cosa fare per avere di nuovo talloni lisci e morbidi.

Pediluvio per talloni screpolati

Che sia per far scivolare via lo stress della giornata, che sia per coccolare i piedi o per prendersi cura dei talloni screpolati, il pediluvio rappresenta un alleato irrinunciabile quando si parla di Beauty Feet.

In una bacinella con acqua tiepida, versa qualche cucchiaio di amido di riso, utile per ammorbidire la pelle, e immergi i tuoi bei piedi.

In alternativa, puoi versare un cucchiaio di miele, utile per idratare la pelle e proteggerla dai batteri, o anche del succo di limone, utile per pulire la pelle e prevenire le infezioni fungine. Se hai dei tagli sui talloni, però, evita questo rimedio naturale, poiché potrebbe causare molto bruciore.

Rimedi per talloni screpolati con l’aceto

Sempre rimanendo in tema di pediluvi e rimedi fai da te, anche l’aceto bianco, mescolato con dell’acqua tiepida, potrebbe rappresentare una scelta ideale per regalare un bagno rigenerante ai tuoi piedi. Versa una parte di aceto e due di acqua, e immergi i piedi per 15-20 minuti.

Scrub per i piedi

Dopo aver messo i piedi in ammollo per una ventina di minuti, la pietra pomice sarà la tua più cara alleata, anche nella lotta contro i talloni screpolati. In questo caso, però, bisognerà massaggiare la pelle con molta delicatezza, per non rischiare di danneggiarla ulteriormente.

Lo scrub permetterà di rimuovere le cellule morte e idratare la pelle in modo più efficace durante i prossimi step. In alternativa, puoi sempre preparare una pasta scrub a base di farina di riso, aceto, miele e olio, da applicare sui piedi prestando particolare attenzione alla zona dei talloni.

Anche una pasta di bicarbonato realizzata con poca acqua potrà essere utile per eseguire un leggero scrub, da massaggiare sulle zone più screpolate, a condizione che la pelle sia integra e non vi siano tagli o ferite.

Maschera per i piedi

Puoi preparare una maschera fai da te usando pochi e semplici ingredienti, come banana, avocado o papaya. Schiaccia una piccola quantità di frutto, poi aggiungi un cucchiaio di olio di oliva.

Mescola per bene gli ingredienti, quindi spalma la maschera sui piedi e coprili con delle calze di cotone. L’ideale sarebbe lasciare in posa la maschera per tutta la notte.

Crema idratante per piedi e talloni

Come la pelle del viso e quella delle mani, anche quella dei piedi necessita di idratazione extra in alcuni periodi della vita. Dopo il pediluvio e dopo lo scrub, sciacqua i piedi e asciugali per bene utilizzando un asciugamani morbido.

Quando la pelle sarà ben asciutta, applica una crema idratante specificatamente formulata per ripristinarne elasticità e idratazione.

Creme efficaci per talloni screpolati

Se vuoi optare per delle soluzioni naturali e green, per rendere più liscia la pelle dei talloni potresti utilizzare un burro di karité o un olio di avocado o di oliva. Oltre ai rimedi naturali e della nonna per i talloni screpolati, è possibile affidarsi anche a delle soluzioni farmacologiche.

In farmacia, potresti chiedere rimedi come connettivina o creme a base di sostanze emollienti come cheratolitici, in grado di ammorbidire la pelle secca. Puoi chiedere prodotti a base di acido lattico e acido salicilico, urea, acido ialuronico e glicerina.

Calze di cotone

Dopo aver applicato la crema, lascia che la pelle la assorba completamente. Per farlo, potresti indossare delle calze di cotone in modo da trattenere l’umidità ma, allo stesso tempo, permettere alla pelle di “respirare”. In più, in questo modo eviterai di macchiare le lenzuola con creme, maschere o altri prodotti.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, è preferibile evitare di indossare tacchi alti o scarpe aperte sul tallone. Scegli delle calzature di buona qualità, comode e con una suola adatta alle esigenze del tuo piede.

Talloni screpolati e alimentazione

Sappiamo, adesso, che la pelle dei talloni si screpola e diventa secca a causa della disidratazione e di molti altri fattori. Oltre ad applicare creme, lavare i piedi con acqua tiepida, perché l’acqua troppo calda disidrata la pelle, oltre ad acquistare delle scarpe più adatte ai tuoi piedi, è necessario rivedere qualche abitudine a tavola.

Per prima cosa, per prevenire la disidratazione bisognerà bere molta acqua e consumare frutta e verdura durante la giornata.

Per avere una pelle in salute, bisogna inoltre assicurare al corpo il giusto apporto di nutrienti, in particolar modo vitamina E, minerali (ferro, calcio e zinco) e acidi grassi Omega-3. Prendi la buona abitudine di consumare cibi che contengano questi elementi, in generale fai un regalo al tuo corpo, scegliendo di seguire una dieta bilanciata ed equilibrata.

Qualche consiglio pratico

Fonte: Pixabay

Se hai qualche difficoltà nel riuscire ad applicare la crema sui piedi, per farlo in modo più agevole potresti utilizzare un vassoio di plastica, sul quale potrai versare la quantità di crema necessaria. Quindi, ti basterà strofinare i piedi sul vassoio per distribuirla in modo uniforme. In alternativa, potresti utilizzare un pennello dal manico lungo per spalmare la crema senza sforzo.

Infine, sul web potresti aver scovato consigli di vario genere per trattare la pelle screpolata dei piedi. Ad esempio, c’è chi suggerisce di applicare cannella e dentifricio sui talloni screpolati e chi consiglia di versare del collutorio nell’acqua del pediluvio.

Prima di farlo, però, ti consigliamo di rivolgerti al tuo medico o al farmacista, per conoscere gli effettivi benefici di questo trattamento e le controindicazioni da non sottovalutare.

Prevenzione

Per prevenire il problema dei talloni secchi e spaccati potrai mettere in pratica qualche semplice regola di prevenzione. In primo luogo, prendi la buona abitudine di controllare i piedi regolarmente, almeno un paio di volte a settimana, in modo da individuare eventuali tagli, screpolature, gonfiori o irritazioni.

Dopodiché, metti in pratica questi semplici consigli:

Evita di lavare i piedi o fare la doccia con acqua troppo calda o per tempi troppo prolungati: una doccia di 5/10 minuti andrà benissimo

Utilizza saponi senza profumo che siano delicati sulla pelle: usare saponi aggressivi potrebbe seccare ulteriormente la pelle

che siano delicati sulla pelle: usare saponi aggressivi potrebbe seccare ulteriormente la pelle Dopo un pediluvio, un bagno o la doccia, asciuga i piedi tamponando la pelle con un asciugamani morbido, senza trascurare lo spazio tra le dita dei piedi

Applica la crema idratante per i piedi pochi minuti dopo la doccia, in modo da farla assorbire meglio

pochi minuti dopo la doccia, in modo da farla assorbire meglio Scegli con cura le scarpe da indossare, evita quelle con la suola troppo sottile o con il tallone scoperto

Quando indossi scarpe aperte, applica una crema solare protettiva anche sui piedi

anche sui piedi Non staccare o strappare le pellicine dai piedi

Una volta a settimana, esfolia i piedi usando la pietra pomice, una spugna di luffa o uno scrub fai da te, in modo da eliminare le cellule morte.

Se il problema dei talloni screpolati non dovesse migliorare con i rimedi naturali che abbiamo appena suggerito, o se dovesse ripresentarsi con una certa frequenza, consulta il tuo medico di base o un podologo.

Quello che inizialmente potrebbe sembrare solo una scocciatura o un problema estetico, infatti, potrebbe diventare un disturbo più grave, questo è proprio ciò che vogliamo evitare.

Fonti