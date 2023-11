Acqua di rose: a cosa serve e come si fa in casa

L'acqua di rose è un rimedio naturale antichissimo che si può usare per prendersi cura della pelle del viso e di tutto il corpo, così come dei capelli o come acqua profumata per il corpo e per i capelli. Si può anche realizzare in casa, facendo bollire i petali di determinati tipi di rose, di cui raccoglieremo non solo l'infuso, ma anche l'estratto prelevato a vapore. Utile per le rughe, per l'acne, per le couperose, per idratare la pelle.

L’acqua di rose è una soluzione acquosa che si ottiene dalla distillazione in corrente di vapore dei petali di rosa, con un processo estrattivo di questa essenza che si usa in cosmetica e nel campo dei profumi. Si usano dei particolari petali di rosa, quelli di Rosa gallica o Rosa canina o, ancora, Rosa damascena. Si usa nel campo della bellezza e della profumeria, ma si può anche abbinare ad altri estratti acquosi. Scopriamo, insieme, che cos’è, a cosa serve e come si prepara a casa.

A cosa serve l’acqua di rose

L’acqua di rose è un prodotto che si ottiene dall’estrazione dell’essenza dai petali di piante che appartengono al genere Rosa, famiglia delle Rosaceae. Si usa in cosmetica, grazie ai molti benefici:

garantisce il giusto pH della pelle

controlla la produzione di sebo eccessiva

svolge azione antinfiammatoria

risolve gli arrossamenti e le irritazioni

aiuta a curare l’acne, gli eczemi e le dermatiti

idrata la pelle, la rivitalizza e la rafforza

rigenera i tessuti

aiuta le cicatrici a guarire

contribuisce a far guarire più velocemente tagli e ferite di vario genere

Quando e come si usa l’acqua di rose

L’acqua di rose ha proprietà astringenti e dà una mano a tonificare la pelle, restringere i capillari, ridurre il rossore, pulire i pori. Aiuta a combattere le rughe e tutti i segni dell’invecchiamento che compaiono sulla pelle. Si può usare in maschere purificanti e peeling naturali, per contrastare non solo le rughe, ma anche le occhiaie, l’acne, la dermatite seborroica, gli edemi, le couperose.

L’acqua di rose ha proprietà rilassanti e aiuta a combattere ansia, stress, depressione, promuovendo il benessere di mente e corpo e anche il rilassamento. Utile anche per chi ha disturbi del sonno, perché contribuisce a far dormire meglio le persone.

Fonte: Pixabay

Come si fa, la ricetta fai da te

Il rimedio antichissimo, che già i nostri antenati conoscevano, si può anche preparare a casa, meglio con rose del proprio giardino o del giardino di parenti, amici e vicini, così sappiamo come sono cresciute.

Ingredienti

Per preparare l’acqua di rose, ecco di cosa abbiamo bisogno:

4-5 rose non trattate

acqua distillata

cubetti di ghiaccio

Teniamo a portata di mano una pentola con coperchio trasparente, una ciotola che resiste al calore (dovrà essere messa nella pentola), un contenitore di vetro a chiusura ermetica, una bottiglia di vetro scuro.

Preparazione

Puliamo bene i petali di rosa che abbiamo staccato dal fiore: dobbiamo eliminare quelli rovinati, che non ci serviranno. A questo punto, disponiamo i petali nella pentola, coprendoli con l’acqua distillata. Mettiamo sopra la ciotola: l’acqua non dovrà entrare dentro, dobbiamo prestare attenzione per fare in modo che rimanga completamente asciutta. Adesso, sistemiamo il coperchio al contrario sopra la pentola e accendiamo il fuoco, tenendo la fiamma bassa. Facciamo bollire e attendiamo un’ora per ottenere l’acqua di rose sufficiente per usare questo rimedio fai da te.

Quando l’acqua inizia a bollire, aggiungiamo sopra il coperchio un paio di cubetti di ghiaccio, così da far condensare l’acqua. Delle gocce di distillato di rose andranno a posarsi sulla ciotola nella pentola. Continuiamo ad aggiungere cubetti di ghiaccio fino a quando le goccioline sul coperchio non diminuiranno. Dopo un’ora possiamo spegnere la fiamma e lasciar raffreddare.

Il distillato di acqua di rose è quello presente nella pentola, che possiamo conservare come olio essenziale nella bottiglia di vetro scuro per un mese. Il liquido sottostante, invece, è l’infuso che si può conservare per 20 giorni in frigo. Il primo si usa come tonico, il secondo come acqua profumata.

Fonti: